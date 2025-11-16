„Orbánnak igaza van” – a Welt olvasóit is meggyőzte a Bild interjúja

„Kizártnak tartom, hogy a vesztes Merkel asszony kiabált volna Orbán úrral, ez kizárt. Ő [Orbán Viktor] a népe államférfija.”

„Az egyetlen normális politikus az egész EU-kozmoszban. Jó, hogy van nekünk.”

„Jó ember és az egyik utolsó tehetséges, valódi politikus!”

„Mindenkit támogatok, aki a békéért dolgozik.”

Ami a kommentek többségéből az is kiolvasható, hogy a többség mély megvetéssel gondol az egykori kancellárra, és nem érti, miért mond a magyar kormányfő pozitív dolgokat Angela Merkelről: