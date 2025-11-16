Ft
Die Welt bild Németország Magyarország interjú komment Orbán Viktor

„Orbánnak igaza van” – a Welt olvasóit is meggyőzte a Bild interjúja

2025. november 16. 22:52

Tömegével érkeztek a támogató kommentek a fősodratú orgánum oldalára és a közösségi médiában megosztott szemléjére is.

2025. november 16. 22:52
null

Ahogy a Mandiner korábban beszámolt róla, Orbán Viktor miniszterelnök videóinterjút adott a német Bild című lapnak, és a támogató kommentek valósággal záporoztak a beszélgetés alá. Nem volt kivétel ez alól a Die Welt cikke sem, amely szemlézte a beszélgetést, illetve az erről szóló Facebook-bejegyzés sem.

Orbán egyike a kevés, valódi reálpolitikusnak az EU-ban”

– olvasható a Welt kommentfolyamában, ahová eddig nagyjából 400 hozzászólás érkezett az olvasóktól.

A támogató hozzászólások nagyjából hasonló szellemben folytatódnak:

Orbán úr valóban az egyik legjobb és legtapasztaltabb politikus az EU-ban, és végre meg kell hallgatnia őt.”

„Kizártnak tartom, hogy a vesztes Merkel asszony kiabált volna Orbán úrral, ez kizárt. Ő [Orbán Viktor] a népe államférfija.”

„Az egyetlen normális politikus az egész EU-kozmoszban. Jó, hogy van nekünk.”

„Jó ember és az egyik utolsó tehetséges, valódi politikus!”

„Mindenkit támogatok, aki a békéért dolgozik.”

Ami a kommentek többségéből az is kiolvasható, hogy a többség mély megvetéssel gondol az egykori kancellárra, és nem érti, miért mond a magyar kormányfő pozitív dolgokat Angela Merkelről:

Orbánnak igaza van. Kivéve Merkellel kapcsolatban. Tönkretette az országot. Az, hogy nem hirdetett háborút Oroszország ellen, az egy dolog.”

De az orosz–ukrán háború kapcsán is sokan igazat adnak Orbán Viktornak:

„Az ukrajnai háborút jelenleg Németország szítja, amely fegyvereket vásárol az Egyesült Államoktól, és átadja őket az ukránoknak, anélkül, hogy ellenőrizné, hogy azok hová kerülnek. Ebben a tekintetben Orbánnak igaza van.”

Talán Orbánnak mégis igaza van, a német háborús sivalkodás már az idegeimre megy. Újra beleesünk ebbe a csapdába, holott nekünk tényleg jobban kellene tudnunk.”

A Facebookon is többségben vannak az alábbiakhoz hasonló pozitív vélemények:

„Orbánnak igaza van, nevetséges feltételezni, hogy Putyin megtámadja a NATO-t.”

„Igaza van!”

„Teljesen egyetértek vele.”

„A legtöbben ugyanígy gondoljuk, csak az EU hisztis bohócválogatottja ragadt le az óvodás szinten.”

„Orbán elnök úr nagyon klassz!”

„Ebben teljesen igaza van, Oroszország mindig is alacsonyabb szinten állt a NATO-nál, ha minden oldalról megtámadnák, esélye sem lenne.”

Teljesen igaza van, akárcsak a migrációval kapcsolatban.”

Elég csak felszínesen is végigpörgetni ahhoz a több mint 500 hozzászólást, hogy egyértelmű legyen, szimpatizál-e a magyar miniszterelnökkel a német közvélemény túlnyomó többsége, vagy sem.

Ez a sokadik alkalom, illetve bizonyíték arra, hogy a választópolgárok igen nagy hányada nem a mainstream média és a fősodorbeli politikusok, közéleti véleményformálók szája íze szerint gondolkodik a világról, vagy akár a magyar kormányfő megítéléséről.

***

Fotó: Nick Gammon / AFP

akitiosz
2025. november 17. 00:30
Szerintem inkább az lenne a furcsa, ha Magyarország miniszterelnöke ugyanúgy ítélné meg Merkel kancellárt, mint a német közvélemény. Más a nézőpontjuk és mások a szempontjaik.
akitiosz
2025. november 17. 00:26
"Orbán úr valóban az egyik legjobb és legtapasztaltabb politikus az EU-ban, és végre meg kell hallgatnia őt.” Kinek? A betanított médiamunkás már megint nem állt a feladata magaslatán
dryanflowd-
2025. november 17. 00:14
"Tömegével érkeztek a támogató kommentek...") Hála a jóistennek (meg a szerencsének)
Treeoflife
2025. november 16. 23:25
Ez mind szép és jó, de mit fognak majd tenni a szavazófülke magányában? A kérdések ott dőlnek el. Nem siránkozni kell, hanem határozottan kiállni az álláspontjuk mellett. Sajnos megfosztottak bennünket nem kevés területtől, tehát mi sem fogadhatunk be mindenkit, ha esetleg ide szeretnének jön ni, tehát előbb otthon kellene mindenkinek rendet tenni. Ehhez ezek a kommentek nem elegek.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!