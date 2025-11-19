Ft
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Fehér Ház Washington Cristiano Ronaldo Donald Trump

„Minden idők két legjobbja” – így zajlott Donald Trump és Cristiano Ronaldo találkozója a Fehér Házban (FOTÓK+VIDEÓ)

2025. november 19. 20:43

Az amerikai elnök nagyon megnevetette a portugál szupersztárt.

2025. november 19. 20:43
null

Ahogy arról beszámoltunk, Cristiano Ronaldo és párja, Georgina Rodríguez egy Szaúd-Arábiából érkező küldöttség tagjaként az Egyesült Államokba, egészen pontosan Washington városába látogatott, ahol Donald Trump fogadta őket. Az ötszörös aranylabdás világsztár együtt vacsorázott a Fehér Házban nemcsak az elnökkel, hanem feleségével, Melania Trumppal. 

Az esemény után a 40 éves portugál csatár az Instagramon osztott meg fotókat, míg a Fehér Ház TikTok-oldalán egy vagány videót tett közzé a világ talán két legismertebb emberének találkozásáról. 

„Köszönöm, Elnök Úr, a meghívást, valamint azt a meleg fogadtatást, amelyben Ön és a First Lady részesített engem és leendő feleségemet, Georginát. Mindannyiunknak van valami értékes adni valója, és én készen állok a magam részét megtenni, miközben új generációkat inspirálunk arra, hogy olyan jövőt építsenek, 

amelyet a bátorság, a felelősségvállalás és a tartós béke határoz meg”

– fogalmazott a 668 millió Instagram-követővel rendelkező Ronaldo. 

Ezt is ajánljuk a témában

„Minden idők két legjobbja” – írták a Fehér Ház TikTok-oldalán. 

@whitehouse

TWO GOATS. CR7 x 45/47 🔥

♬ crl7 goat siuu - ...

Nyitókép: X / Fabrizio Romano 

74bro
2025. november 20. 07:08
Már most zajlik a küzdelem a latino szavazók voksáért a következő választáson.
