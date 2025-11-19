„Minden idők két legjobbja” – így zajlott Donald Trump és Cristiano Ronaldo találkozója a Fehér Házban (FOTÓK+VIDEÓ)

Ahogy arról beszámoltunk, Cristiano Ronaldo és párja, Georgina Rodríguez egy Szaúd-Arábiából érkező küldöttség tagjaként az Egyesült Államokba, egészen pontosan Washington városába látogatott, ahol Donald Trump fogadta őket. Az ötszörös aranylabdás világsztár együtt vacsorázott a Fehér Házban nemcsak az elnökkel, hanem feleségével, Melania Trumppal.

Az esemény után a 40 éves portugál csatár az Instagramon osztott meg fotókat, míg a Fehér Ház TikTok-oldalán egy vagány videót tett közzé a világ talán két legismertebb emberének találkozásáról.