„Minden idők két legjobbja” – így zajlott Donald Trump és Cristiano Ronaldo találkozója a Fehér Házban (FOTÓK+VIDEÓ)

Ezt mondta Donald Trump, amikor meglátta Cristiano Ronaldót a Fehér Házban (VIDEÓ)
Az amerikai elnök nagyon megnevetette a portugál szupersztárt.
Ahogy arról beszámoltunk, Cristiano Ronaldo és párja, Georgina Rodríguez egy Szaúd-Arábiából érkező küldöttség tagjaként az Egyesült Államokba, egészen pontosan Washington városába látogatott, ahol Donald Trump fogadta őket. Az ötszörös aranylabdás világsztár együtt vacsorázott a Fehér Házban nemcsak az elnökkel, hanem feleségével, Melania Trumppal.
Az esemény után a 40 éves portugál csatár az Instagramon osztott meg fotókat, míg a Fehér Ház TikTok-oldalán egy vagány videót tett közzé a világ talán két legismertebb emberének találkozásáról.
„Köszönöm, Elnök Úr, a meghívást, valamint azt a meleg fogadtatást, amelyben Ön és a First Lady részesített engem és leendő feleségemet, Georginát. Mindannyiunknak van valami értékes adni valója, és én készen állok a magam részét megtenni, miközben új generációkat inspirálunk arra, hogy olyan jövőt építsenek,
amelyet a bátorság, a felelősségvállalás és a tartós béke határoz meg”
– fogalmazott a 668 millió Instagram-követővel rendelkező Ronaldo.
A fia nagy rajongója a portugálnak.
„Minden idők két legjobbja” – írták a Fehér Ház TikTok-oldalán.
