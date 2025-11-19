Tiltakozunk a tiszás jelölt-jelöltek szájkosár-rendelete ellen! – Már kint van a The Man VI. része

A műsorvezetők ezúttal is karcos humorral és éles iróniával elemzik a párt belső működését: a sablonos jelölti önportréktól kezdve a dossziézős belharcokon át egészen a „szájkosár-rendeletig”.

Magyar Péter retorikáját, médiakezelését és „messiási” tónusát külön fejezetben veszik elő, miközben felidézik a politikai térben zajló abszurd konfliktusokat – a Humanisták és a Tisza vitájától a különböző jelöltek kusza előéletéig.

A műsor szerint az idei ellenzéki kampány már inkább hasonlít egy kaotikus kapcsolati drámára, mint komoly politikai folyamatra.