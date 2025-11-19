Ft
11. 21.
péntek
Tiltakozunk a tiszás jelölt-jelöltek szájkosár-rendelete ellen! – Már kint van a The Man VI. része

2025. november 19. 20:02

Tiltakozás, szatíra és politikai káosz – a The Man legújabb epizódja a Tisza Párt jelöltállítási folyamatát és Magyar Péter politikai szerepét veszi górcső alá.

2025. november 19. 20:02
null

 A műsorvezetők ezúttal is karcos humorral és éles iróniával elemzik a párt belső működését: a sablonos jelölti önportréktól kezdve a dossziézős belharcokon át egészen a „szájkosár-rendeletig”.

Magyar Péter retorikáját, médiakezelését és „messiási” tónusát külön fejezetben veszik elő, miközben felidézik a politikai térben zajló abszurd konfliktusokat – a Humanisták és a Tisza vitájától a különböző jelöltek kusza előéletéig.

 A műsor szerint az idei ellenzéki kampány már inkább hasonlít egy kaotikus kapcsolati drámára, mint komoly politikai folyamatra.

Nézze meg a The Man-t a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

Összesen 12 komment

csulak
2025. november 20. 15:14
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
nogradi
2025. november 20. 07:35
Orbán janicsárjai ott ólálkodnak a jelöltjeink házánál és tegnap az egyikük 15 éves gyerekét kérdezgették, hogy mikor jön haza az édesanyja.
Válasz erre
0
2
nogradi
2025. november 20. 07:34
https: //n9.cl/ule6a
Válasz erre
0
1
Chekke-Faint
2025. november 20. 06:48
Megnevezték az új bukott kommunistákat tömörítő párt jelöltjeit, Már Márki Szar is csatlakozott, tehát várható, hogy Dobrev Klári is jelentkezik miniszterelnök jelöltnek...DDDD Nics semmi új a menetrendben....
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!