Tiltakozunk a tiszás jelölt-jelöltek szájkosár-rendelete ellen! – Már kint van a The Man VI. része

Megkapta a legerősebb biztonsági garanciát Magyarország – az Európai Unió tátott szájjal figyeli
Orbán Viktor nagy dealt kötött Washingtonban.
Tiltakozás, szatíra és politikai káosz – a The Man legújabb epizódja a Tisza Párt jelöltállítási folyamatát és Magyar Péter politikai szerepét veszi górcső alá.
A műsorvezetők ezúttal is karcos humorral és éles iróniával elemzik a párt belső működését: a sablonos jelölti önportréktól kezdve a dossziézős belharcokon át egészen a „szájkosár-rendeletig”.
Magyar Péter retorikáját, médiakezelését és „messiási” tónusát külön fejezetben veszik elő, miközben felidézik a politikai térben zajló abszurd konfliktusokat – a Humanisták és a Tisza vitájától a különböző jelöltek kusza előéletéig.
A műsor szerint az idei ellenzéki kampány már inkább hasonlít egy kaotikus kapcsolati drámára, mint komoly politikai folyamatra.
