Egy vad robot álmodik-e elektronikus bárányok helyett vadlibával?

A vad robot poszter

Peter Brown ötlete egy saját vázlatból született, mely egy fán tartózkodó robotot ábrázolt. A szerző ekkor játszott el a gondolattal, hogy mihez kezdene egy intelligens robot a vadonban. A gondolatból aztán megszületett az ifjúsági regény, a The Wild Robot, amelyből a DreamWorks készített animációs filmet. Sőt, a könyv magyar kiadását is a filmbemutatóhoz időzítette a hazai kiadó, így a történetet már el is olvashatja a gyerek, ha annyira tetszett neki a filmváltozat.

A történet koncepciója az, hogy a jövőben, egy Rozzum-egység, a Universal Dynamics 7134-es robotja lezuhan egy lakatlan szigetre, majd nemcsak kommunikációt alakít ki a vadvilággal, miután megtanulta a nyelvüket, de a maga okozta baleset következtében magára maradt kis vadlibát is karjai alá veszi, hogy az anyai feladatokat ellátva túlélésre és úszásra, repülésre tanítsa az árvát.

Ez persze nem egyszerű feladat a vadonban, ahol a medve a robot farkasa, és ahol a mechanikus idegent sem szívesen látják a vadak.

Sőt, még egy ravasz róka is kinézte magának a szárnyast – ám végül kiderül, hogy a négylábú jószág is csak egy kis figyelemre és szeretetre vágyna. Hárman össze is melegednek, az így fontos feladatot ellátó robot pedig szinte már elfelejti, hogy „haza” kéne térnie, hogy folytassa valódi életét. Szinte már... De vajon hol az igazi otthon? Ahol igazi szükség van rá? Vagy ahova a beleprogramozott kötelesség szólítja?