Transformers Egy: új eredet, új legenda az Autobotoknak és Álcáknak

40 esztendő alatt sok minden megváltozik, így sok történet esetében a hivatalos kánon, az első és eredetileg elfogadott eredet is. Így történt ez a Hasbro játékaiból született univerzum, a cybertroni autobotok és álcák csatáit bemutató Transformers esetében is, amely végül sok nagy kalandot, filmet, rajzfilmet és képregényt megért – annyira sokat, hogy a Hasbro is a multiverzumban látta meg a megoldást, mely a Marvelnek és a DC-nek is az utolsó mentsvára a totális logikátlanságok leküzdésére.