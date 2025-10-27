Ft
MCC Székelyföld Rejtő Jenő animációs film

Legendák és véres harcmezők: animációs film készült Székelyföld történelméről

2025. október 27. 14:35

Közeledik az animáció világnapja.

2025. október 27. 14:35
null

Székely legendák, véres harcmezők és rejtői pofonok: október 28-án, az animáció világnapján a Highlights of Hungary és a Magyar Összetartozás Intézete filmbemutatót és kerekasztal-beszélgetést szervez a magyar animációs film jeles képviselőinek részvételével. Émile Reynaud francia feltaláló 1892. október 28-án mutatta be a világ első rajzfilmjét, ezért a Nemzetközi Animációs Filmszövetség kezdeményezésére 2002 óta október 28-án ünnepeljük az animáció világnapját.

Fazakas Szabolcs székely rendező-operatőr viszont a Székelyföldi Legendáriumot álmodta és alapította meg 2008-ban azzal a céllal, hogy a Székelyföld gazdag legenda- és mondavilágát átmentse a XXI. századba, mondván: „Egy nemzet legendák nélkül nem létezhet.” A legendák és hőseik aztán a könyvek lapjairól a digitális kor kütyüinek képernyőire kívánkoztak, így született meg a Székelyföldi Legendárium rajzfilmsorozat. És a szülőföld iránti hűség jegyében elkészült az Orbán Balázsnak, a Székelyföld leírójának kalandos és kalandor életét bemutató alkotássorozat első része is.

Hajnal Ödön és a Digitális Legendárium csapata népszerű történelmi animációkat, filmeket, kiadványokat készít. Munkáikban történészek és régészek bevonásával jelenítik meg régmúlt korok eseményeit, hőseit és tárgyi kultúráját. Hozzájárulva ezzel az egyre magasabb ingerküszöbű diákság történelmi kíváncsiságának felkeltéséhez – a tudományos ismeretterjesztés szellemében. Azt vallva, hogy a magyar múlt megismerése elengedhetetlen a jelen megértéséhez.

Dr. Kollarik Tamás producer és Varsányi Ferenc rendező egész estés animációs filmje Rejtő Jenő legismertebb regénye, a Piszkos Fred, a kapitány alapján készül. A film célja, hogy Rejtő Jenő örökségét nemcsak Magyarországon, hanem világszerte is megismertesse, hiszen az animáció kiváló eszköz arra, hogy a rejtői humor és a rejtői karakterek globálisan is érthetőek és szerethetők legyenek.

A kortárs magyar animáció izgalmas aspektusait képviselő alkotókkal Lakatos Mihály, a Magyar Összetartozás Intézetének szenior kutatója beszélget. A Résztvevők:

  • Fazakas Szabolcs rendező-operatőr
  • Hajnal Ödön, a Digitális Legendárium ügyvezető igazgatója
  • Dr. Kollarik Tamás producer
  • Varsányi Ferenc rendező
  • Lakatos Mihály, a Magyar Összetartozás Intézetének szenior kutatója

A beszélgetésre a Premier Kultcaféban – 1085 Budapest, Üllői út 2-4. – kerül sor, 2025. október 28-án, 17:00 órakor. Az eseményen a részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött, regisztrálni az alábbi linken lehet: https://mcc.hu/esemenyregisztracio/a-csontbarotol-piszkos-fredig-a-kortars-magyar-animacio-arcai.

***

 

