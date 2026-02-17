Halálzóna és vállalatvezetés: Budapestre jött a világhírű német extrém-alpinista

Benedikt Böhm egyszerre mozog otthonosan a Himalája halálzónájában és a vállalatvezetés világában. Extrém alpinistaként a világ legmagasabb hegyeit mászta meg mesterséges oxigén nélkül, sebességre optimalizált stratégiával, cégvezetőként pedig ugyanazt a gondolkodásmódot alkalmazza: a döntések minőségét a kockázat és az idő viszonyában méri. A február 18-i budapesti panelbeszélgetésen arról beszél majd, hogyan torzul az emberi ítélőképesség valódi nyomás alatt, és miért nem a stressz, hanem a következmények jelentik az igazi tétet.

Az eseményre 2026. február 18-án 19 órától kerül sor az MCC Tas vezér utcai képzési központjában. A Pressure Isn’t Stress - It’s Consequences című panel olyan helyzeteket vizsgál, ahol nincs idő hosszas mérlegelésre, a döntések nem optimalizálhatók utólag, és a kudarc ára nem kellemetlenség, hanem akár emberi élet, csőd vagy visszafordíthatatlan reputációs kár.

Böhm hegymászóként pontosan ilyen szituációkban hozott döntéseket. A „speed style” megközelítés lényege nála nem a rekordhajszolás, hanem a kitettség minimalizálása: minél kevesebb idő a halálzónában, annál kisebb a hibázás esélye. Ebben a felfogásban a visszafordulás nem vereség, hanem szakmai kompetencia.