Ez az a film, amelyből megértheti az orosz–ukrán háborút!

Oka, hogy a stagnálás, visszaesés gyengeséget jelez, ami a konkurenseit támadásra ösztönzi. Továbbá a környezetében jelentkező pusztulás biztonsági kockázatot jelent neki, mivel a szomszédos hatalmi vákuum szülte anarchia átterjedhet a saját köreire, vagy akadályozhatja a kapcsolatait, például a kereskedelmet. Az egész ahhoz hasonló, ahogy áramolnak, egyesülnek és szétpukkannak a fröccsben a buborékok. Folyamatos mozgás és változás, keletkezés és megszűnés. Ezt jó szem előtt tartani, ha valaki meg akarja érteni akár a jelent, akár a múltat.

Gyakran olvasni ugyanis, hogy Hmelnickij ukrán hetman és hadvezér, vagy a kortárs II. Rákóczi György egyes döntései zavarosak, érthetetlenek. A szövetségkötés, vagy épp az ellenségeskedés minden korban pillanatról pillanatra változik, hiába kapkodjuk a fejünket. A minap egy amerikai elemző azzal búcsúzott el a nézőitől, utalva az elhalasztott budapesti csúcsra, hogy viszontlátásra a következő műsorban, ha még élünk.

Úgyhogy ideje kimondani, hogy Magyarország 15 éve nem fárad új és új szövetségeket keresni az érdekérvényesítésben, elvtelenség nélkül.

A Nyugat pedig nemcsak azért vesztette el az ukrán háborút, mert kancsal, és az amerikai rakéták találati pontossága kérdőjeles. Hanem főleg azért, mert mentális és intellektuális okból rosszul mérte fel ellenfelét, sőt mintha másik stadionba utazott volna, mint ahol a rangadót rendezték.

A Hmelnickij-felkelés belső és személyes okokból indult. A lengyel király ígért fűt-fát, hogy az egymással is harcoló belső ellenzékét leszerelje. Végül az ukrán kozákoknak a teljes jogfosztás jutott, a félig lengyel, kiváló képességekkel rendelkező, a pályája elején még a lengyelekkel való kiegyezést támogató Hmelnickijnek pedig a katonai és állami előmenetelben való visszaesés.