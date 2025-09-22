Ft
09. 22.
hétfő
Nemzeti Filmintézet vígjáték Hogyan tudnék élni nélküled bevétel mozi

Bődületes rekord: 35 éve nem termelt egyetlen film sem akkora bevételt, mint ez!

2025. szeptember 22. 20:46

A rendszerváltás óta nem ültek be ennyire hazánkban készült filmre.

2025. szeptember 22. 20:46
null

A Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásával készült Hogyan tudnék élni nélküled? című film hazai nézettsége átlépte az egymillió főt a mozikban, amire utoljára négy évtizede, 1986-ban volt példa a Szerelem első vérig című ifjúsági film esetében.

A Demjén Ferenc-slágerekre épülő, Kirády Attila producer vezetésével, Goda Krisztina és Kormos Anett forgatókönyvéből, Orosz Dénes rendezésében készült romantikus vígjáték már 41 hete a 10 legnézettebb film közt szerepel, hazai bevétele meghaladta a 2,2 milliárd forintot

– olvasható az NFI hétfőn az MTI-hez eljuttatott közleményében.

Mint írták, a Hogyan tudnék élni nélküled? című alkotás második részének forgatása már zajlik, melynek fő helyszíne ismét a Balaton-part lesz, ahol a történet szerint a régi barátok egy esküvőre készülődnek, amit különböző bonyodalmak és félreértések öveznek. A 2026-ban a hazai mozikba kerülő film zenéjéről újra Demjén Ferenc csapata: Menyhárt János zenei producer, Subecz Tamás zenei rendező és Rózsa István, a Demjén menedzsment vezetője gondoskodik – tették hozzá.

Filmtörténetet írunk, visszacsábítottuk a közönséget a magyar filmekhez. Hosszú évtizedek óta nem volt ilyen magas a magyar filmek piaci részesedése, ami minden magyar filmes büszkesége”

 – idézi a közlemény Káel Csabát, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztost, a Nemzeti Filmintézet elnökét, aki szerint követendő példa a Hogyan tudnék élni nélküled? sikeréhez vezető út, mivel az alkotók az NFI által elérhetővé tett forrásokat már az előkészítéstől teljes körűen ki tudták használni, legyen szó a gyártás vagy a marketing finanszírozásáról.

„Mindemellé jelentős külső erőforrásokat, támogatókat is mozgósítottak a siker érdekében. Remélem, hogy az eredmény sok filmest inspirál arra, hogy megtalálja és elmesélje azokat a közös történeteinket, melyek minőségi szórakozást kínálnak a nézőknek” – tette hozzá Káel Csaba.

„Beigazolódott az elgondolásunk, hogy a streaming térfoglalása és a tévé népszerűsége ellenére, ha egy olyan filmet csinálunk, ami tényleg megszólítja a nézőket, akkor be fognak ülni a moziba és meg fogják nézni, akár nem csak egyszer” – idézi az összegzés Kirády Attila producert.

Mint a közleményben felidézték, Magyarországon utoljára az 1986-ban bemutatott Szerelem első vérig című film – melynek főcímdalát Demjén Ferenc énekelte – hazai mozinézettsége haladta meg az egymilliót.

Kiemelték: 

a tavaly decemberben bemutatott Hogyan tudnék élni nélküled? a rendszerváltás utáni legsikeresebb magyar film lett a hazai mozikban. A nézettségi rekord mellé bevételi rekord is társult: csak a magyarországi mozijegyeladásból befolyt bevétel több mint 2,2 milliárd forint 

(forrás: Filmforgalmazók Egyesülete). Ezzel a teljes magyar piacon – a hollywoodi filmeket is beleértve – az elmúlt 35 év második legnagyobb bevételét érte el az Avatar: A víz útja című alkotás után – tették hozzá.

A Törőcsik Franciska, Ember Márk, Márkus Luca, Marics Peti, Kovács Harmat és Kirády Marcell főszereplésével készült vígjátékra Szlovákiában, Szerbiában, Ukrajnában és Romániában összesen mintegy kétszázezren voltak kíváncsiak. Romániában az elmúlt évtizedek legnézettebb magyar filmje lett – áll az összegzésben.

(MTI)

Nyitókép: Facebook / Hogyan tudnék élni nélküled?

***

