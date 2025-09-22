Bődületes rekord: 35 éve nem termelt egyetlen film sem akkora bevételt, mint ez!

Filmtörténetet írunk, visszacsábítottuk a közönséget a magyar filmekhez. Hosszú évtizedek óta nem volt ilyen magas a magyar filmek piaci részesedése, ami minden magyar filmes büszkesége”

– idézi a közlemény Káel Csabát, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztost, a Nemzeti Filmintézet elnökét, aki szerint követendő példa a Hogyan tudnék élni nélküled? sikeréhez vezető út, mivel az alkotók az NFI által elérhetővé tett forrásokat már az előkészítéstől teljes körűen ki tudták használni, legyen szó a gyártás vagy a marketing finanszírozásáról.

„Mindemellé jelentős külső erőforrásokat, támogatókat is mozgósítottak a siker érdekében. Remélem, hogy az eredmény sok filmest inspirál arra, hogy megtalálja és elmesélje azokat a közös történeteinket, melyek minőségi szórakozást kínálnak a nézőknek” – tette hozzá Káel Csaba.

„Beigazolódott az elgondolásunk, hogy a streaming térfoglalása és a tévé népszerűsége ellenére, ha egy olyan filmet csinálunk, ami tényleg megszólítja a nézőket, akkor be fognak ülni a moziba és meg fogják nézni, akár nem csak egyszer” – idézi az összegzés Kirády Attila producert.

Mint a közleményben felidézték, Magyarországon utoljára az 1986-ban bemutatott Szerelem első vérig című film – melynek főcímdalát Demjén Ferenc énekelte – hazai mozinézettsége haladta meg az egymilliót.