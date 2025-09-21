Az angol arisztokrácia haldoklik, de nagyon is élvezi! – nagy finálé Downton Abbey-ben

És kevésbé nekem, tekintve, hogy sem a sorozatból nem láttam soha egy részt, és eddig halvány lila gőzöm nem volt arról sem, hogy a széria lezárást két nagyjátékfilm is követte az utóbbi években. Ez egyszerre tette nehézzé és könnyítette is meg A nagy finálé élvezetét, előbbit azért, mert beletelt egy kis időbe a szereplők közti rokoni és érzelmi viszonyok kibogozása, utóbbit pedig mert így semmiféle előzetes elvárásom nem volt Simon Curtis rendezésével kapcsolatban.

Ami, mint megtudtam a mellettem ülő fekete öves Downton Abbey-rajongótól, egyáltalán nem okozott csalódást. Ahogyan a forgatókönyvet ezúttal is jegyző Julian Fellowes, úgy Curtis is ragaszkodott a hagyományokhoz; tündöklő nők és elegáns férfiak járnak-kelnek a végtelenül lojális és visszafogottan vicces szolgák kifényesítette családi ezüstök között. A nem elhanyagolható különbség a korábbiakhoz képest,

hogy Nagy-Britannia fénye viszont lassacskán kopni látszik,

és ha mindez nem volna éppen elég, ott van Lady Mary (Michelle Dockery) válása is, akitől e botrányos ügy következményeként egy emberként fordul el a díszes arisztokrata társaság. Apjának, Grantham grófjának (Hugh Bonneville) pedig nem csupán ezt kell elboruló kedvvel tudomásul vennie, hanem a háború utáni nehéz gazdasági helyzet okozta változásokat is.

Ennek leglátványosabb vezéráldozata a londoni családi palota – oh, borzalom! – emeletnyi lakásra való cseréje, párhuzamosan saját maga lecserélésével a ranglétrán lassan visszakapaszkodni látszó Mary javára. Mindezt beárnyékolja egy gaz amerikai ármánykodása, aki csodás módon még épp időben felszívódik, és a személyzet szintén felfordulni látszó élete – az őrségváltás minden frontos elkerülhetetlen.