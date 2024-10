Joker szemen köpte saját magát, ez a Kétszemélyes téboly pedig csak bohóckodás

Ez nem Joker, hanem valami más

Ez egy érdekes, drámába öntött zenés thriller, amely olyan dalokat dolgoz fel, mint a For Once in My Life és a That's Entertainment. Joaquin Phoenix azért itt is példásan alakítja az elmebeteg figurát, aki a DC egyik legikonikusabb arca, valamint Brendan Gleeson jelenlétének lehet még örülni (Rettenthetetlen, 28 nappal később, A falu, A sziget szellemei), de más jót annyira nem lehet elmondani a Joker: Kétszemélyes tébolyról.

Drámaként ez egy egész fogyasztható, nem kifejezetten jó film, de csak ha külön tudjuk választani az első Jokertől. Annak a folytatásaként viszont erőtlen és sótlan, sőt kimondottan felesleges mozifilm – pont mint a zenés betétek, amik igazából semmit sem adnak hozzá az élményhez.