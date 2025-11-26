Illegális iskolát üzemeltethetett az egyik Tisza-jelölt, aki a második fordulóba is bejutott

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, november 24-én lezajlott a Tisza Párt előválasztásának első fordulója, a Tisza szigetek tagságának döntése alapján a Gyula központú Békés 03. számú választó kerületéből Pásztor Anett és Ráki Zsolt jutott tovább a második fordulóba.

A gyulai Összefogás Tisza sziget tájékoztatása szerint az első fordulóban Pásztor Anett az összpontszám 39 százalékát, Ráki Zsolt a 34 százalékát, míg Gyöngyösi István az összpontszám 27 százalékát szerezte meg. Így november 30-án kettőjük között dől el, hogy a 2026-os országgyűlési választáson ki képviseli majd Magyar Péter pártját a térségben.