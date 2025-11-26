Illegális iskolát üzemeltethetett az egyik Tisza-jelölt, aki a második fordulóba is bejutott

Kiszivárgott: érdektelenségbe fulladt a Tisza előválasztása, de még így sem úszták meg a feszültéget és a sértődéseket
„Sokan teljesen jogosan azt érzik, át lettek verve” – árulta el a tiszás informátor.
Információink szerint Pásztor Anett ellen rendőrségi eljárás indult.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, november 24-én lezajlott a Tisza Párt előválasztásának első fordulója, a Tisza szigetek tagságának döntése alapján a Gyula központú Békés 03. számú választó kerületéből Pásztor Anett és Ráki Zsolt jutott tovább a második fordulóba.
A gyulai Összefogás Tisza sziget tájékoztatása szerint az első fordulóban Pásztor Anett az összpontszám 39 százalékát, Ráki Zsolt a 34 százalékát, míg Gyöngyösi István az összpontszám 27 százalékát szerezte meg. Így november 30-án kettőjük között dől el, hogy a 2026-os országgyűlési választáson ki képviseli majd Magyar Péter pártját a térségben.
Lapunk úgy értesült, hogy a békéscsabai gyökerekkel rendelkező Pásztor Anettnek korábban már meggyűlt a baja a rendőréggel. A Mandinernek békéscsabai szülők ugyanis jelezték, hogy
Pásztor egy békéscsabai tanyán illegális iskolát működtetett, emiatt pedig szabálysértési eljárást is indítottak ellene és pénzbüntetést kapott.
Pásztor Anett bemutatkozójában magát életszerető, nyitott és energikus embernek írta le, akinek „szenvedélye” az egészséges életmód és az oktatás megújítása. A posztból kiderült, hogy Pásztor korábban dolgozott vezetőként a bankszektorban, majd vállalkozóként a turizmusban Dél-Amerikában és a Karib-térségben.
Hatósági ügyekre rálátó forrásaink nem cáfolták, hogy Pásztor Anett-tel szemben valóban folyamatban volt szabálysértési eljárás az illegálisan működtetett iskola miatt, és a Tisza jelöltje pénzbüntetést kapott a jogsértésért.
Az ügyben kerestük a jelöltet is, aki azonban közölte, hogy nem nyilatkozik portálunknak.
Fotó: Pásztor Anett Facebook oldala