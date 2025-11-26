Ft
11. 26.
szerda
11. 26.
szerda
MOL – Új Európa Alapítvány Priskin Tamás nagykövet

Külhoni megbízatás: megtisztelő feladatot kapott, nagykövet lett a magyar válogatott hőse

2025. november 26. 16:46

A MOL – Új Európa Alapítvány sporttámogatási programjának külhoni futballnagykövete lett a nemzeti csapatot a 2016-os Eb-re kilövő klasszisunk. Priskin Tamás számára felvidéki magyarként különösen nagy büszkeség a kinevezés.

2025. november 26. 16:46
null

A MOL – Új Európa Alapítvány sporttámogatási programjának külhoni futballnagykövete lett Priskin Tamás 63-szoros válogatott labdarúgó. A 39 éves egykori csatár a szlovákiai Révkomáromban született, pályafutása alatt a Győri ETO, a Ferencváros és a Haladás mellett egyebek között a Watfordban, az Ipswich Townban, az FK Vlagyikavkazban és a Makkabi Haifában is légióskodott. Hozzátette, gyerekként a Révkomáromban eltöltött időszak alatt sokat segített neki edzői és szülei támogatása, és ez a közeg is hozzájárult, hogy Angliában, Oroszországban és Izraelben is futballozhasson.

Priskin Tamás
A 63-szoros válogatott Priskin Tamás most egy új szerepkörben próbálhatja ki magát (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Most rajtam a sor, szeretném átadni a tapasztalatom a Kárpát-medence fiataljainak, segíteni a fejlődésüket.

A sajtóeseményen felszólalt Lávich Erzsébet, a 2021-ben létrehozott MOL – Új Európa Alapítvány ügyvezetője is, aki hangsúlyozta, 2022-ben három, időközben viszont már nyolc külhoni klub, az erdélyi FK Csíkszereda és Sepsi OSK, a vajdasági Topolyai SC, a felvidéki FC Kosice (Kassa), a KFC Komárno és az STK Samorin (Somorja), a szlovéniai NK Lendava, valamint a horvátországi NK Osijek (Eszék) részesül támogatásban. 

A sporttámogatási programunk azonban nemcsak a külhoni labdarúgást érinti, hanem számtalan egyéni és csapatsportot, de még a tömegsportot is”

– mondta. Az alapítvány együttműködik a Magyar Diáksport Szövetséggel is, mert küldetése középpontjában a tehetségek felkutatás és kibontakoztatása áll. Elhangzott, hogy 2024-ben hozzávetőlegesen másfélmillió emberhez juttattak el összesen 5,66 milliárd forintnyi támogatást.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

