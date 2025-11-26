Külhoni megbízatás: megtisztelő feladatot kapott, nagykövet lett a magyar válogatott hőse

Most rajtam a sor, szeretném átadni a tapasztalatom a Kárpát-medence fiataljainak, segíteni a fejlődésüket.”

A sajtóeseményen felszólalt Lávich Erzsébet, a 2021-ben létrehozott MOL – Új Európa Alapítvány ügyvezetője is, aki hangsúlyozta, 2022-ben három, időközben viszont már nyolc külhoni klub, az erdélyi FK Csíkszereda és Sepsi OSK, a vajdasági Topolyai SC, a felvidéki FC Kosice (Kassa), a KFC Komárno és az STK Samorin (Somorja), a szlovéniai NK Lendava, valamint a horvátországi NK Osijek (Eszék) részesül támogatásban.

A sporttámogatási programunk azonban nemcsak a külhoni labdarúgást érinti, hanem számtalan egyéni és csapatsportot, de még a tömegsportot is”

– mondta. Az alapítvány együttműködik a Magyar Diáksport Szövetséggel is, mert küldetése középpontjában a tehetségek felkutatás és kibontakoztatása áll. Elhangzott, hogy 2024-ben hozzávetőlegesen másfélmillió emberhez juttattak el összesen 5,66 milliárd forintnyi támogatást.