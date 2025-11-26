Külhoni megbízatás: megtisztelő feladatot kapott, nagykövet lett a magyar válogatott hőse

A kukoricaligából a megye egybe igazolt, de Liverpoolba készül – a hazatérésről vallott a Mandinernek a magyar válogatott hőse
Visszatér a pályára a magyar labdarúgó-válogatott Európa-bajnokságot és Premier League-t megjárt egykori kulcsembere.
A MOL – Új Európa Alapítvány sporttámogatási programjának külhoni futballnagykövete lett a nemzeti csapatot a 2016-os Eb-re kilövő klasszisunk. Priskin Tamás számára felvidéki magyarként különösen nagy büszkeség a kinevezés.
A MOL – Új Európa Alapítvány sporttámogatási programjának külhoni futballnagykövete lett Priskin Tamás 63-szoros válogatott labdarúgó. A 39 éves egykori csatár a szlovákiai Révkomáromban született, pályafutása alatt a Győri ETO, a Ferencváros és a Haladás mellett egyebek között a Watfordban, az Ipswich Townban, az FK Vlagyikavkazban és a Makkabi Haifában is légióskodott. Hozzátette, gyerekként a Révkomáromban eltöltött időszak alatt sokat segített neki edzői és szülei támogatása, és ez a közeg is hozzájárult, hogy Angliában, Oroszországban és Izraelben is futballozhasson.
Ezt is ajánljuk a témában
Visszatér a pályára a magyar labdarúgó-válogatott Európa-bajnokságot és Premier League-t megjárt egykori kulcsembere.
Priskin kifejetette, egyéves nagyköveti tisztségében feladata lesz felhívni a magyarországi sportegyesületek figyelmét, hogy a külhoni klubokban milyen minőségi munka folyik, és bízik benne, sikerül néhány tehetséget a magyar labdarúgás számára kiemelni. „Felvidéki magyarként hatalmas megtiszteltetés a felkérés, minden erőmmel szeretném segíteni a külhoni magyar labdarúgók fejlődését” – jelentette ki a korábbi támadó, aki legemlékezetesebb és legfontosabb gólját éppen tíz éve, a 2015. novemberi Európa-bajnoki pótselejtező győztes visszavágóján szerezte a norvégok ellen, a kettős sikerrel ki is jutottunk a kontinensviadalra.
Most rajtam a sor, szeretném átadni a tapasztalatom a Kárpát-medence fiataljainak, segíteni a fejlődésüket.”
A sajtóeseményen felszólalt Lávich Erzsébet, a 2021-ben létrehozott MOL – Új Európa Alapítvány ügyvezetője is, aki hangsúlyozta, 2022-ben három, időközben viszont már nyolc külhoni klub, az erdélyi FK Csíkszereda és Sepsi OSK, a vajdasági Topolyai SC, a felvidéki FC Kosice (Kassa), a KFC Komárno és az STK Samorin (Somorja), a szlovéniai NK Lendava, valamint a horvátországi NK Osijek (Eszék) részesül támogatásban.
A sporttámogatási programunk azonban nemcsak a külhoni labdarúgást érinti, hanem számtalan egyéni és csapatsportot, de még a tömegsportot is”
– mondta. Az alapítvány együttműködik a Magyar Diáksport Szövetséggel is, mert küldetése középpontjában a tehetségek felkutatás és kibontakoztatása áll. Elhangzott, hogy 2024-ben hozzávetőlegesen másfélmillió emberhez juttattak el összesen 5,66 milliárd forintnyi támogatást.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor