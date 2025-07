A kukoricaligából a megye egybe igazolt, de Liverpoolba készül – a hazatérésről vallott a Mandinernek a magyar válogatott hőse

Ezek szerint a futball szeretete örökíthető.

Ha így van, a saját családom mellett a fiatal csapattársainak is szeretném átadni a játék iránti lelkesedést és elhivatottságot. Nem csak a rövidebb utak miatt fogadtam el a gyirmóti ajánlatot, az is hozzájárult, hogy a csapatban mentorként is segíthetem a fiatalok fejlődését. Az akadémiai korosztályokból felkerülő tehetségeknek ez egy lépcsőfok. Tudom, milyen sok nagyon ügyes labdarúgó játszik a klubnál, az öltözőben és a pályán is szeretnék hozzájárulni az előrelépésükhöz.

Mekkora szerepet játszott a döntésben, hogy korábbi csapattársa, Koltai Tamás a vezetőedző? Milyen a kapcsolatuk?

Győrben és a válogatottban is csapattársak voltunk, jó a kapcsolatunk, régóta remekül ismerjük egymást. Mindketten a környéken élünk, sűrűn találkozunk, nem mondom, hogy nem járult hozzá a személye a Gyirmótra igazolásomhoz. Huzamosabb ideje dolgozik edzőként a klubnál, sikeres munkát végzett a különböző korosztályoknál, kíváncsi vagyok, mire leszünk képesek együtt.