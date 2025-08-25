Ostromolja a 40 fokot a hőség – a héten visszatér a kánikula

A hét első napjaiban még változékony időre készülhetünk, azonban napokon belül ismét visszatérhet a kánikula – írta meg a HungaroMet. Hétfőn a gomolyfelhők sokfelé beboríthatják az eget, északkeleten egy-egy zápor sem kizárt, de napközben fokozatosan csökken a felhőzet, estére kiderül az ég. A nyugati szél több helyen megélénkül,

a nappali csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között alakul, éjszaka pedig 6 és 12 fok közé hűl le a levegő.

Kedden már több napsütésre számíthatunk, a fátyol- és gomolyfelhők mellett csapadék nem valószínű. Hajnalban 6–11, délután 25–31 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán derült, csapadékmentes idő lesz, a déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül. Reggel még hűvös lehet, 10 és 17 fok között, délutánra viszont 27 és 33 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Csütörtöktől ismét visszatér a kánikula.

Az ország nagy részén napos, derült idő ígérkezik, eső nem várható. A délies szél sokfelé erős, néhol viharos is lehet. Hajnalban 13–20 fokra ébredhetünk, délutánra 30–36 fokig melegszik a levegő.

Pénteken keleten továbbra is sok napsütés lesz, nyugaton viszont már megnövekedhet a gomolyfelhőzet, ott záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A déli, délnyugati szél erősödik, néhol viharos lökések is előfordulhatnak.

A hőmérséklet hajnalban 15–23, délután 31–38 fok között várható.

Szombaton északnyugat felől időszakosan megnövekedhet a felhőzet, de többórás napsütésre is számíthatunk. Helyenként záporok, zivatarok is lehetnek, az északnyugati szél többfelé megerősödik. A csúcshőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul, de az Északnyugat-Dunántúlon hűvösebb lehet. Vasárnapra már enyhül a hőség. Gyengén vagy közepesen felhős idő valószínű, elszórtan záporokkal. Az északnyugati szél élénk marad, a hőmérséklet 27 és 32 fok között tetőzik.

Nyitókép: Alex HALADA / AFP

***