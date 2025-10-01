Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 01.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 01.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
jégeső időjárás Magyarország zivatar szél hőmérséklet Tolna

Figyelmeztették Magyarországot: újra jégeső zúdult le, mutatjuk hol

2025. október 01. 19:31

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 9 fok között alakul.

2025. október 01. 19:31
null

A HungaroMet ezúttal is részletes tájékoztatást közölt arról, milyen időjárásra számíthatunk a közeljövőben.

Íme az országos előrejelzés szerda estétől csütörtök reggelig.

A záporos gócok egyre több helyen megszűnnek, a felhőzet is lassan szakadozik, csökken, egyre többfelé kiderül az ég. Ugyanakkor elsősorban a keleti határ közelében, illetve a Dunántúlon még hajnalban, reggel is maradhatnak felhősebb körzetek. Az északi, északkeleti szél a keleti tájakon és a Nyugat-Dunántúlon élénk maradhat, másutt mérséklődik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 9 fok között alakul,

de az északi, derült, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken fagypont köré, alá is süllyedhet a hőmérséklet.

Az Időkép pedig arról számolt be, hogy zivatarok és jégeső alakult ki Tolna és Baranya vármegyében szerda délután,

miközben az ország időjárását egy magassági hidegörvény határozza meg.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Joe Klamar / AFP

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!