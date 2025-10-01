Figyelmeztették Magyarországot: újra jégeső zúdult le, mutatjuk hol

A HungaroMet ezúttal is részletes tájékoztatást közölt arról, milyen időjárásra számíthatunk a közeljövőben.

Íme az országos előrejelzés szerda estétől csütörtök reggelig.

A záporos gócok egyre több helyen megszűnnek, a felhőzet is lassan szakadozik, csökken, egyre többfelé kiderül az ég. Ugyanakkor elsősorban a keleti határ közelében, illetve a Dunántúlon még hajnalban, reggel is maradhatnak felhősebb körzetek. Az északi, északkeleti szél a keleti tájakon és a Nyugat-Dunántúlon élénk maradhat, másutt mérséklődik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 9 fok között alakul,

de az északi, derült, szélvédett, hidegre hajlamos helyeken fagypont köré, alá is süllyedhet a hőmérséklet.