Kiderült, hol játssza sorsdöntő meccsét az ETO – a helyszín mindenkit meglepett

Salétros büntetőt rontott, Csongvai is „hazajátszott”: az AIK magyarjai továbbküldték az ETO-t a Konferencia-ligában!
Micsoda párharc, győri továbbjutással!
A győri pályát gombás fertőzés támadta meg.
Ahogyan arról beszámoltunk, az ETO FC hazai pályán 2–0-ra legyőzte a svéd AIK Stockholmot, és ezzel bejutott a labdarúgó Konferencia-liga 4., utolsó selejtezőfordulójába, amelyben az osztrák Rapid Wiennel már a főtábláért játszik. A győriek közleményéből most kiderült, hogy melyik stadionban lesz a jövő csütörtöki hazai mérkőzésük.
Ezt is ajánljuk a témában
Micsoda párharc, győri továbbjutással!
Mint ismert, gombás fertőzés támadta meg az ETO Stadion gyepszőnyegét, ezért a csapat a megszokottnál jóval rosszabb minőségű talajon csapott össze csütörtökön az AIK-kal.
„Az elmúlt hetekben nagy mértékű gombás fertőzés sújtja az ETO Stadion gyepét, ami mostanra sajnálatos módon komoly károkat okozott a mérkőzésre kijelölt játéktérben. Bár minden tőlünk telhető beavatkozást megtett a klub. A fű állapota a megszokottnál jóval rosszabb lesz a találkozó napján” – írta a klub még az AIK elleni visszavágó előtt. Ennek okán a most hétvégi ETO–MTK bajnoki mérkőzés pályaválasztói jogát felcserélték a felek, s a találkozót vasárnap 17.45 órától a kék-fehérek otthonában, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban rendezik meg.
Ezt is ajánljuk a témában
A megszokottnál jóval rosszabb lesz a játéktér állapota az AIK Stockholm elleni Konferencia-liga-mérkőzésen.
Mivel a győriek a harmadik számú európai kupasorozatban továbbjutottak, felvetődött, hogy a pálya alkalmas lesz-e a meccs megrendezésére. A klub korábban ígéretet tett arra, hogy elkezdi a gyepszőnyeg cseréjét szolgáló munkálatokat, ezért sokan úgy vélték, idegenben fogadják majd a bécsieket. Pénteken azonban a következőket posztolták a Facebook-oldalukra:
Töltsük meg az ETO Stadiont! Augusztus 21-én este újraélhetjük az eufóriát, amelyet az AIK Stockholm ellen megtapasztalt az ETO-közösség. Csakis Győrben, csakis az ETO STADIONBAN!”
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) honlapja szerint az első összecsapás és az augusztus 28-i visszavágó is 19 órakor kezdődik. A két találkozó között esedékes, Kazincbarcika elleni magyar bajnokiját jövő decemberre halasztotta az ETO a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) pénteki tájékoztatása szerint.
A második gólnál öngólt vétő Csongvai Áron is nyilatkozott.
Fekete nap volt a csütörtöki a svéd futball számára, és erről részben az ETO tehet.
Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA