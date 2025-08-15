Kiderült, hol játssza sorsdöntő meccsét az ETO – a helyszín mindenkit meglepett

Mint ismert, gombás fertőzés támadta meg az ETO Stadion gyepszőnyegét, ezért a csapat a megszokottnál jóval rosszabb minőségű talajon csapott össze csütörtökön az AIK-kal.

„Az elmúlt hetekben nagy mértékű gombás fertőzés sújtja az ETO Stadion gyepét, ami mostanra sajnálatos módon komoly károkat okozott a mérkőzésre kijelölt játéktérben. Bár minden tőlünk telhető beavatkozást megtett a klub. A fű állapota a megszokottnál jóval rosszabb lesz a találkozó napján” – írta a klub még az AIK elleni visszavágó előtt. Ennek okán a most hétvégi ETO–MTK bajnoki mérkőzés pályaválasztói jogát felcserélték a felek, s a találkozót vasárnap 17.45 órától a kék-fehérek otthonában, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban rendezik meg.