08. 15.
péntek
győr ETO FC ETO Stadion Rapid Wien gyep Konferencia-liga

Kiderült, hol játssza sorsdöntő meccsét az ETO – a helyszín mindenkit meglepett

2025. augusztus 15. 16:00

A győri pályát gombás fertőzés támadta meg.

2025. augusztus 15. 16:00
null

Ahogyan arról beszámoltunk, az ETO FC hazai pályán 2–0-ra legyőzte a svéd AIK Stockholmot, és ezzel bejutott a labdarúgó Konferencia-liga 4., utolsó selejtezőfordulójába, amelyben az osztrák Rapid Wiennel már a főtábláért játszik. A győriek közleményéből most kiderült, hogy melyik stadionban lesz a jövő csütörtöki hazai mérkőzésük.

Mint ismert, gombás fertőzés támadta meg az ETO Stadion gyepszőnyegét, ezért a csapat a megszokottnál jóval rosszabb minőségű talajon csapott össze csütörtökön az AIK-kal.

„Az elmúlt hetekben nagy mértékű gombás fertőzés sújtja az ETO Stadion gyepét, ami mostanra sajnálatos módon komoly károkat okozott a mérkőzésre kijelölt játéktérben. Bár minden tőlünk telhető beavatkozást megtett a klub. A fű állapota a megszokottnál jóval rosszabb lesz a találkozó napján” – írta a klub még az AIK elleni visszavágó előtt. Ennek okán a most hétvégi ETO–MTK bajnoki mérkőzés pályaválasztói jogát felcserélték a felek, s a találkozót vasárnap 17.45 órától a kék-fehérek otthonában, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban rendezik meg.

Mivel a győriek a harmadik számú európai kupasorozatban továbbjutottak, felvetődött, hogy a pálya alkalmas lesz-e a meccs megrendezésére. A klub korábban ígéretet tett arra, hogy elkezdi a gyepszőnyeg cseréjét szolgáló munkálatokat, ezért sokan úgy vélték, idegenben fogadják majd a bécsieket. Pénteken azonban a következőket posztolták a Facebook-oldalukra:

Töltsük meg az ETO Stadiont! Augusztus 21-én este újraélhetjük az eufóriát, amelyet az AIK Stockholm ellen megtapasztalt az ETO-közösség. Csakis Győrben, csakis az ETO STADIONBAN!”


Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) honlapja szerint az első összecsapás és az augusztus 28-i visszavágó is 19 órakor kezdődik. A két találkozó között esedékes, Kazincbarcika elleni magyar bajnokiját jövő decemberre halasztotta az ETO a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) pénteki tájékoztatása szerint.

Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

 

Arisztokrata
2025. augusztus 15. 16:25
Azt nem hittem volna, hogy a svéd bajnoksáég 3. helyezettje még inkább két ballábas, mint az ETO. Európai szinten mérve mindkét csapat kb. a 6. zónában rugdossa a bőrt.
