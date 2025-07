Ebből lesz a nézőcsúcs? 63-szoros magyar válogatott igazolt a megyei első osztályba!

A Gyirmót FC Győr hivatalos honlapján jelentette be, hogy 63-szoros magyar válogatott csatárt igazolt Priskis Tamás személyében.

A 38 éves játékos a megyei első osztályban szereplő gyirmóti második csapat erőssége lehet, ahol egyébként korábbi csapattársa, Koltai Tamás lesz az edzője.

Priskin magyarországi pályafutásának nagy részét Győrben töltötte, igaz az ETO csapatában, melynek három időszakban összesen 10 évig volt a játékosa. Megfordult a Haladásban és a Ferencvárosban is – utóbbival bajnoki címet is nyert. Több évet eltöltött Angliában is többek közt a Watford, az Ipswich Town és a QPR csapatában.

63 meccsen lépett pályára a magyar válogatottban, ráadásul 17 gólja közül az egyiket éppen 2015-ben, a norvégok elleni sikerrel megvívott Európa-bajnoki selejtezőn lőtte – ott járt 2016-ban a franciaországi kontinenstornán is, ahol nyolcaddöntőbe jutott a nemzeti együttes.

Fotó: Gyirmót FC Győr