„Nem neked való ez az élet” – Szoboszlai Dominik a gyerekvállalásról beszélt

Megszületett Szoboszlai Dominik kislánya: megható bejegyzéssel tudatta a hírt
Feleségének és kislányának is üzent.
A magyar válogatott világbajnoki selejtezőire is kitért.
Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, augusztus elején megszületett a Liverpool magyar válogatott futballistájának, Szoboszlai Dominiknak a kislánya. A 24 éves játékos a HVG-nek adott portréinterjúban beszélt a kislánya születéséről, a Liverpoolról, a világbajnoki selejtezős esélyekről, és élete legnehezebb döntéséről is.
Amíg nem született meg, fel sem tudtam fogni, mi vár rám. Még akkor sem, amikor már Borkának a hasában mozgott. Szerintem erre nem lehet felkészülni”
– fogalmazott Szoboszlai, aki elárulta, milyen apukának lenni.
„Kevesebbet alszom. Teljesen más, mint eddig. Ő lett a prioritás minden téren. Nagyon sok odafigyelést igényel, de ez ilyenkor teljesen normális.”
Azt is elárulta, mindenképp szeretné, hogy kislányuknak legyen kistesója.
„De azért előbb megnézem, hogy alszik éjszakánként, és utána megmondom.”
Szoboszlai arról is beszélt, azon gondolkodik, hogy a lányához köthetően egy különleges tetoválást tervez. A folytatásban elmondta, hogy minden segítséget és támogatást megkapnak/megkaptak a klubtól Diogo Jota halálát követően.
Az embernek a gyászában nagy szabadsága van.
„Bármikor, bárkinek szüksége van egy beszélgetésre, sportpszichológus segítségére, akkor hozzá fordulhat. Minden segítséget megkapunk a klubtól. Én néha beszélgetek vele, de annyi időm nincsen, hogy a nehézségeimen gondolkodjak, de ha úgy adódik, másokkal is tudok ezekről beszélni, illetve magamban rendezem a dolgokat.”
Hozzátette:
Ha mentálisan nem vagy felkészülve azokra a dolgokra, amik rád várnak, akkor nem neked való ez az élet. Engem nem küldtek el 13 évesen pszichológushoz, hogy készítsen fel erre. Idővel rájössz ezekre a dolgokra magadtól is. Sorra jönnek a megmérettetések, amelyekben helyt kell állni, ezáltal kifejlődik az a képességed, hogy tudod, mikor mire van szükséged az adott pillanatban.”
A jövőbeli terveiről is szót ejtett:
„Már egy jó ideje elkezdtem azon gondolkodni, mi lesz velem a karrierem után. Tudatosult bennem, hogy életvitelszerűen, pénzügyileg, és egyéb téren is oda kell figyelnem magamra, mert eljön az az idő, amikor már nem leszek profi labdarúgó. Ha most nem gondolsz arra, mi lesz veled a jövőben, akkor a visszavonulásod után már késő lesz. Remélem, hogy legalább még 12 évet tudok játszani, aztán meglátjuk, mi lesz. Most azt mondom, nem szeretnék edző lenni, de lehet, hogy egy, vagy tíz év múlva már máshogy fogom gondolni.”
Élete legnehezebb döntésének ezt tartja:
Tizennégy évesen arról kellett döntenem, hogy ha a profi labdarúgást választom, akkor járkálnom kell minden héten Salzburgba edzeni a fejlődésem érdekében. Utána pedig a kiköltözés Ausztriába, 16 évesen. Egyedül, mindenki nélkül. Azért, hogy azt az utat járhassam, amit elterveztünk. Valójában ez nem is egy döntés volt számomra, csak tudtam, hogy »na, én most akkor megyek«.”
Szoboszlai elárulta, mindegy, hogy hol, csak az a fontos, hogy játsszon. Aztán Kerkez Milosról és Pécsi Árminról is szót ejtett.
Azt is elárulta, mit mondott neki a kapusedzője a bravúrjáról.
Jó érzés, hogy hirtelen egy magyarból három lett. A külföldi nemzetek közül csak a hollandok vannak többen, mint mi. Jó érzés, hogy tudok magyarul is beszélgetni, és az is, hogy elmondhatom, van két magyar csapattársam.”
Kitért a magyar válogatott közelgő világbajnoki selejtezőire is.
Folyamatosan ezen kattogok. Amennyire tudok, és amennyire a liverpooli meccseim engedik, igyekszem már erre is fókuszálni, mert nagyon fontos mérkőzések elé nézünk. Mindent meg fogok tenni, hogy úgy sikerüljön, ahogyan szeretnénk. Mi úgy gondolkodunk, hogy kitesszük a szívünket-lelkünket a pályára, küzdünk az elejétől a végéig, egymásért, az országért, aztán meglátjuk, mi sül ki belőle.”
Végezetül azt is elárulta, hogy jobban szeret adni, mint kapni.
A Liverpool már megkezdte a 2025–2026-os futballidényt: a Vörösök az Angol Szuperkupáért rendezett meccsen tizenegyespárbajban alulmaradtak a Crystal Palace-szal szemben. A mérkőzésen Szoboszlai mellett Kerkez is kezdett, míg Pécsi nem volt a keret tagja.
A ’Pool legközelebb pénteken játszik, a Premier League címvédője a nyitómeccsen lesz látható, amelyen Kerkez előző csapatát, a tehetséges fiataljait elvesztő AFC Bournemoutht fogadja.
