„Nem neked való ez az élet” – Szoboszlai Dominik a gyerekvállalásról beszélt

Amíg nem született meg, fel sem tudtam fogni, mi vár rám. Még akkor sem, amikor már Borkának a hasában mozgott. Szerintem erre nem lehet felkészülni”

– fogalmazott Szoboszlai, aki elárulta, milyen apukának lenni.

„Kevesebbet alszom. Teljesen más, mint eddig. Ő lett a prioritás minden téren. Nagyon sok odafigyelést igényel, de ez ilyenkor teljesen normális.”

Azt is elárulta, mindenképp szeretné, hogy kislányuknak legyen kistesója.

„De azért előbb megnézem, hogy alszik éjszakánként, és utána megmondom.”

Szoboszlai arról is beszélt, azon gondolkodik, hogy a lányához köthetően egy különleges tetoválást tervez. A folytatásban elmondta, hogy minden segítséget és támogatást megkapnak/megkaptak a klubtól Diogo Jota halálát követően.