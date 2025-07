„A gyászfolyamat során egy idő után megjelenik az öröm és vele a bűntudat is” – hosszú út áll a Liverpool előtt

Azzal, hogy a Liverpool az előző idény végén bajnok lett, örömmámorban mentek el a nyári szünetükre. A legboldogabb együttes volt Angliában, Jota halála óta viszont a legszomorúbb.

A terápiás munka egyik része, hogy rávezessük a játékosokat arra, hogy ismét örülni tudjanak, mert ilyenkor ambivalens érzések alakulhatnak ki. A gyászfolyamat során egy idő után megjelenik az öröm és vele a bűntudat is: hogyan vagyok képes örülni, miközben gyászolnom kellene? Attól, mert gyászolunk, egy idő után meg kell engednünk magunknak az örömöt. Ha ebben elakadnának, egy pszichológus ennek az érzésnek a kezelésében is segíteni tudna.”

Úgy véli, nagyon fontos, hogy a Liverpool játékosainál minél több legyen a nyílt érzelemnyilvánítás, és ennek érdekében egy szakember által vezetett tréningekre nagy szükségük lenne.

Fotó: Liverpool FC/Facebook

Felvetődik a kérdés, hogy mi a jobb: az öltözőben hagyni az érzelmeiket, a gyászukat vagy kivinni a pályára és erőt meríteni belőle?

„Ezek nem zárják ki egymást, a kettőt lehet ötvözni. Az emberben különböző érzelmek keringenek, gyűlölni és szeretni is tud egyszerre. A pszichológiából tudjuk, hogy az érzéseink adják a motiváció alapját, és hogy az éppen negatív vagy pozitív, azt nagyon nehéz elkülöníteni. Nagyon ritkán vannak tiszta érzelmeink, általában ezek mindig vegyesek. A pszichológus feladata, hogy kirángassa ezeket az érzelmeket a versenyzőből” – mondta, majd azzal folytatta, hogy meg kell tanulniuk a játékosoknak, miként tudnak a pályán Jota elvesztéséből erőt meríteni.

„Egy sportolónak attól lesz igazán jó a teljesítménye, ha érez. Történhet olyan, hogy valaki haragból nyer. Érzés szempontjából ez nyilván más, de az eredményt illetően mindegy. A negatív érzések is ugyanúgy tudnak motiválni, mint a pozitív, csak meg kell tanulni őket jól kezelni. Nekem például az a feladatom, hogy ezt megtanítsam.”

Fotó: faludiviktoria.hu

Szót ejtett a mérkőzések előtti gyászszünetek fontosságáról is, amely a teljesítményre pozitív hatással lévő endorfint tud felszabadítani, emellett az érzelmi állapotukra az is jó hatással van, hogy ilyenkor a stadionban együtt emlékeznek meg elhunyt csapattársukról.

Beszélt a haragról is, amely idővel megjelenik a gyászolóban. Ez is a természetes gyászfolyamat része, és ez is tud motiválni, de ennek az érzésnek a feldolgozásában is segítséget kell adni a játékosoknak.

A család, a rokonság és a barátok mellett nemcsak a Liverpoolnál dolgozókat rendítette meg Jota halálhíre, hanem a szurkolókat, futballrajongókat is. Amikor értesültünk a hírről, automatikusan elkezdünk kapaszkodókat keresni, megnyugtatást, hogy ez velünk miért nem történhet meg. „Ez egy teljesen normális folyamat, mert a túlélésünket szolgálja, hogy én majd vigyázok az autópályán, hogy velem ez nem történhet meg, mert okosan vezetek. Ez persze teljesen illogikus, mivel ilyen tragédia sajnos bármikor megtörténhet, de ha mindig ez járna a fejünkben, akkor az utcára se mernénk kimenni.”

A Liverpool-szurkolók gyászával kapcsolatban elmondta, a különböző megemlékezések, mérkőzések előtti gyászszünetek nekik is jók tudnak tenni. „Fontos, hogy ugyanúgy kifejezhessék az együttérzésüket, mint egy temetésen vagy bármilyen megemlékezésen.”

Végezetül arról is beszélt, hogy Jota esete az emberben lévő, mérsékeltek aktív halálfélelmet elkezdte egy kicsit jobban aktiválni a csapat játékosaiban, mivel a tragédia a környezetükben, a csapattársukkal, egy barátjukkal történt. „Ilyenkor a saját halandóságunkat elkezdjük bolygatni, hogy ez velem is megtörténhet.”

Fotó: Liverpool FC/Facebook