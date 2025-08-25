Itt a fordulat: Vlagyimir Putyin mégis találkozna Volodimir Zelenszkijjel!
Megfelelő előkészítés után az oroszok találkoznának az ukrán elnökkel.
Az oroszok nagyon dühösek.
A TASZSSZ arról ír, hogy Oroszország szerint
Ukrajna az orosz-amerikai csúcstalálkozó után elkezdte fokozni a támadásait,
a civil célpontok elleni napi támadások száma 300-ról 430-ra emelkedett.
Rodion Mirosnyik, az orosz külügyminisztérium különleges megbízott nagykövete hangsúlyozta: az augusztus 15-i alaszkai orosz-amerikai csúcstalálkozó előtt naponta körülbelül 300 támadás érte az orosz területeket, de utána ez a szám 400-ra, esetenként 420-430-ra emelkedett, ráadásul az áldozatok száma is növekedett a tömeges dróntámadások fokozódása miatt.
Mirosnyik szerint ezek a civil célpontok elleni csapások szándékosak és célzottak.
„Ez közvetlen parancs a támadásra. A fő cél, hogy a lakosság megkérdőjelezze az ország képességét a védelmükre. Ebben az esetben ez terrorizmus”
– mondta.
A Roszatom vezérigazgatója nagy bejelentést tett.
Az orosz elnök állítólag kompromisszumkészséget mutatott Trumpnak, de továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna feladja a Donbászt és lemondjon NATO-tagsági terveiről.