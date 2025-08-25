A TASZSSZ arról ír, hogy Oroszország szerint

Ukrajna az orosz-amerikai csúcstalálkozó után elkezdte fokozni a támadásait,

a civil célpontok elleni napi támadások száma 300-ról 430-ra emelkedett.

Rodion Mirosnyik, az orosz külügyminisztérium különleges megbízott nagykövete hangsúlyozta: az augusztus 15-i alaszkai orosz-amerikai csúcstalálkozó előtt naponta körülbelül 300 támadás érte az orosz területeket, de utána ez a szám 400-ra, esetenként 420-430-ra emelkedett, ráadásul az áldozatok száma is növekedett a tömeges dróntámadások fokozódása miatt.