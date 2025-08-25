Ft
08. 25.
hétfő
Rodion Mirosnyik ukrán dróntámadás dróntámadás Ukrajna Oroszország

Jelentés: az ukránok fokozták a civilek elleni támadásokat a Trump-Putyin találkozó után

2025. augusztus 25. 07:13

Az oroszok nagyon dühösek.

2025. augusztus 25. 07:13
A TASZSSZ arról ír, hogy Oroszország szerint 

Ukrajna az orosz-amerikai csúcstalálkozó után elkezdte fokozni a támadásait,

a civil célpontok elleni napi támadások száma 300-ról 430-ra emelkedett.

Rodion Mirosnyik, az orosz külügyminisztérium különleges megbízott nagykövete hangsúlyozta: az augusztus 15-i alaszkai orosz-amerikai csúcstalálkozó előtt naponta körülbelül 300 támadás érte az orosz területeket, de utána ez a szám 400-ra, esetenként 420-430-ra emelkedett, ráadásul az áldozatok száma is növekedett a tömeges dróntámadások fokozódása miatt.

Mirosnyik szerint ezek a civil célpontok elleni csapások szándékosak és célzottak.

„Ez közvetlen parancs a támadásra. A fő cél, hogy a lakosság megkérdőjelezze az ország képességét a védelmükre. Ebben az esetben ez terrorizmus” 

– mondta.

Nyitókép: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

Összesen 6 komment

gyzoltan-2
2025. augusztus 25. 08:26
"Jelentés: az ukránok fokozták a civilek elleni támadásokat a Trump-Putyin találkozó után" A legjobb úton jár a zsidóság ukrajnai háborújuk kiterjesztése, eszkalációja megvalósítására! Örömmel nem tölt el, hogy igazolják előzetes aggodalmaimat, ami ugye arról szólt, hogy idő előtt ne írjuk le elvesztettnek ezt a háborút..! Még hányszor írjam le, hogy a módszer, az eljárás ugyanaz, melyet a zsidóság a németek ellen alkalmazott, csak most nem a németek, hanem az oroszok a kijelölt, a megjelölt áldozatok! Most Putyin és az oroszok a fő-gonoszok! -egy kis terror hozzá, és mindenki belátja..!
kiabrandult-fideszes
2025. augusztus 25. 08:21
Az kom gec. Újabb orosz dezinformáció. Vádold azzal az ellenfeled, amit te magad követsz el. A mandineresek se szakadnak bele a munkába. Orosz propaganda -> google fordító -> kész a munka, főnök!
belbuda
2025. augusztus 25. 08:21
Bezzeg a békés orosz bombázók… Mandi,nem sül le a pofádról a bőr?! Hitvány,orosz propagandisták vagytok! 🤮🤮🤮 nerdiner.ru 🤮🤮🤮
valaki-954
2025. augusztus 25. 08:14
Ukrajna honvédő háborúba navigálja Oroszországot, ami nem sok jót ígér Ukrajnának. Ettől kezdve Ukrajna "lator államnak" minősül, amit már az EU sem tud eltagadni.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.