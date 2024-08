A sokak által rettegett bűnöző szabadon távozhatott – most meg kiirtja a fél várost

Nyitókép: Böjtös Gábor

Persze az túlzás, hogy a képregény a semmiből jött. Egyrészt a Brian Azzarello (Batman: Kárhozat), Lee Bermejo páros munkássága sem ismeretlen vagy érdektelen a magyar rajongók számára, másfelől már csak alig egy hónap van hátra a Joker: Kétszemélyes téboly premierjéig, amelyben Lady Gaga is feltűnik. Azt pedig jól tudjuk, hogy ha képregényfilm érkezik, akkor mindegyik kiadó megjelenteti, amit csak tud az adott karakterrel, ehhez képest még visszafogottnak mondható az aktuális felhozatal.

Pedig a hidegvérű gonosztevő bőven izgalmas annyira, mint egy Deadpool vagy egy Rozsomák.

Todd Phillips 2019-es, kimondottan egyedi Joker-adaptációja egyébként meg önmagában az egyik legjobb képregényes film, méghozzá úgy, hogy igazából nem is hagyományos képregényfilm. Joaquin Phoenix pedig annyira egyedien formálta meg karakterét, hogy a korábbi, kimondottan erős felhozatal (Jack Nicholson, Heath Ledger) mellett is az élvonalba került – ilyen őrületes alakítás után talán nem is csoda, hogy még Napóleonként is nehezen kaparta le arcáról a bárgyú vigyor maszkját.