Pornószínésszel reklámozza egyik termékét a kozmetikai világcég

Az OnlyFans szó szerint megtalálta a legnagyobb piaci rést
A platform 1,3 milliárd dolláros bevételt könyvelhetett el tavaly. A pornó és a felhasználók által előállított tartalom ötvözése igazi aranybányának bizonyult.
Ari Kytsya az Urban Decay új márkanagykövete lett.
Ezt is ajánljuk a témában
A platform 1,3 milliárd dolláros bevételt könyvelhetett el tavaly. A pornó és a felhasználók által előállított tartalom ötvözése igazi aranybányának bizonyult.
Kytsya, aki magát „matracszínésznőnek” nevezi, kettős online személyiséggel rendelkezik. Haj- és sminktanácsokat, valamint életmóddal kapcsolatos tartalmakat készít több mint 4,6 millió követőjének az Instagramon és a TikTokon. Az OnlyFans-on, a felnőtteknek szóló tartalmakat kínáló, több millió felhasználóval rendelkező platformon található fiókján
meztelen képeket és videókat kínál előfizetőinek, amelyeken szexuális aktusokat hajt végre.
Penny East, a Fawcett Society új vezérigazgatója, az Egyesült Királyság vezető jótékonysági szervezete, amely a nők jogaiért és a nemek közötti egyenlőségért küzd, elmondta, a márka döntése, miszerint együttműködik egy OnlyFans-sztárral, „jogos aggodalmat” vált ki.
Nyitóképünk: Képernyőfotó/YouTube