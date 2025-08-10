Ft
Ft
36°C
19°C
Ft
Ft
36°C
19°C
08. 10.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 10.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
kozmetikai világcég sminkmárka modell OnlyFans Egyesült Királyság

Pornószínésszel reklámozza egyik termékét a kozmetikai világcég

2025. augusztus 10. 08:02

Ari Kytsya az Urban Decay új márkanagykövete lett.

2025. augusztus 10. 08:02
null

A kozmetikai világcég, a L’Oréal olyan modellel népszerűsíti a tizenévesek körében kedvelt sminkmárkát, aki pornográf tartalmak forgatásáról híres az OnlyFans felnőtt weboldalon – számol be a The Guardian.

Ari Kytsya az Urban Decay új márkanagykövete lett.

Ezt is ajánljuk a témában

Kytsya, aki magát „matracszínésznőnek” nevezi, kettős online személyiséggel rendelkezik. Haj- és sminktanácsokat, valamint életmóddal kapcsolatos tartalmakat készít több mint 4,6 millió követőjének az Instagramon és a TikTokon. Az OnlyFans-on, a felnőtteknek szóló tartalmakat kínáló, több millió felhasználóval rendelkező platformon található fiókján 

meztelen képeket és videókat kínál előfizetőinek, amelyeken szexuális aktusokat hajt végre.

Penny East, a Fawcett Society új vezérigazgatója, az Egyesült Királyság vezető jótékonysági szervezete, amely a nők jogaiért és a nemek közötti egyenlőségért küzd, elmondta, a márka döntése, miszerint együttműködik egy OnlyFans-sztárral, „jogos aggodalmat” vált ki.

Nyitóképünk: Képernyőfotó/YouTube

 

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kar-6-Alom
2025. augusztus 10. 08:24
Fekete nő(?) játssza Jézust, Mária Magdolnát, vagy brit királynőt a filmekben, nagy hadvezérek, politikusok szobrait ledöntik, bűnözőket tisztelve térdepeltetnek sportolókat, gátlástalan pornószínészeket tesznek idoloknak a fiatalok elé... Nem látom, hogy mi a cél. Az írott, vagy íratlan emberi normákra épülő rend lebontása? Anarchia?
Válasz erre
0
0
frankie-bunn
2025. augusztus 10. 08:20
Jó, hát fordítsuk csak le, mit is jelent az Urban Decay ! :D :DD :DDD
Válasz erre
0
0
bergmann
2025. augusztus 10. 08:17
Üdítő színfolt egy fehér ember a reklámvilágban. Szerintem tesztelik mennyire lehet még levinni kutyába a népeket.
Válasz erre
0
0
Galerida
2025. augusztus 10. 08:12
Akkor miért kellett szegény Pétert bántani Róka Réka művésznőnek a pártban végzett áldozatos munkája miatt? Trendi!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!