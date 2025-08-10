Ft
Európa engedmény Ukrajna Putyin béke Zelenszkij Donald Trump

Közel a megállapodás Putyin és Trump között, de Európa még bot lehet a küllők között

2025. augusztus 10. 09:03

Miközben Trump és Putyin Alaszka legújabb békemegállapodását tervezik, Európa arra figyelmeztet, hogy Ukrajnának nem szabad területeket adni Moszkvának.

2025. augusztus 10. 09:03
null

Donald Trump amerikai elnök azzal a céllal tervezi találkozóját Vlagyimir Putyinnal Alaszkában, hogy a három és fél éve tartó ukrajnai háborút lezárja – írja a Reuters.

Trump szerint Ukrajnában, Putyin és Zelenszkij közel állnak egy olyan megállapodáshoz, amely véglegesen rendezhetné a konfliktust. 

Azonban az amerikai elnök javaslata, miszerint területek cseréjével oldanák meg a helyzetet, komoly vitákat váltott ki. 

Bár a részletek még nem kerültek nyilvánosságra, Ukrajna és az európai vezetők egyetértenek abban, hogy a területi engedmények elfogadása csupán Moszkva agresszióját erősítené.

Európa vezetői, köztük Macron, Starmer, valamint a francia, német, olasz, lengyel, brit és finn politikusok hangsúlyozták, hogy bármilyen megoldásnak meg kell védenie Ukrajna és Európa alapvető biztonsági érdekeit. 

Egy közös nyilatkozatban kijelentették:

 „A diplomáciai megoldásnak meg kell védenie Ukrajna és Európa létfontosságú biztonsági érdekeit”, és hozzáfűzték, hogy „Ukrajnának és csak Ukrajnának kell meghoznia a béke kérdésében a döntést”.

Az európai vezetők úgy vélik, hogy a területi engedmények nem vezethetnek tartós békéhez, és hogy minden javaslatnak egy fegyverszünet előfeltételeként kell megvalósulnia.

A nyilatkozatok és a különböző érdekek közötti feszültség ellenére Ukrajna tisztségviselői, köztük Zelenszkij kabinetfőnöke, Andrij Jermak, megerősítették, hogy az ukrán kormány nem fogadja el semmilyen területi engedmény megadását Oroszországnak. 

Jermak kiemelte: „A frontvonal nem egy határ”, és hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem hajlandó semmiféle területi módosítást elfogadni. 

Nyitókép: Hasan Akbas / AFP

csulak
2025. augusztus 10. 11:28
ez az EU mindent megtesz, hogy ez a haboru minel tovabb tartson
sanya55-2
2025. augusztus 10. 11:08
Értünk bezzeg nem eszi a fene az EU-s vezetőket, igaz hogy tudják Mi nem osztnánk vissza lóvèt nekik, mint az ukrik
lazio154-5
2025. augusztus 10. 11:06
A sok Trianon ócsárló most csápol! Még Kun B. sem ment bele az országcsonkításba, felszabadító háborút indított. Tömegtámogatás hiányában /ki voltunk vérezve/ bukott el. Nagyon mélyre sülyedt nálunk az erkölcs!
oberennsinnen49
2025. augusztus 10. 10:46
R. londoni, párizsi, római páholyai, no meg a stockholmi, hágai ésatöbbi R-páholyok lemeccselik a Washington-Philadelphiai R-páholyokat. Közben R hátradőlve élvezkedik, hogy a keresztények, főként, ha fehérek, mennyire ostobák...
