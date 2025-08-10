Sajtóhír: egyes országok érdekeltek az ukrajnai háború folytatásában, provokációk érhetik a Trump-Putyin-találkozót
Az oroszok úgy tűnik, hajlanak a megegyezésre, de tartanak a dezinformációktól. Persze, őket sem kell félteni.
Miközben Trump és Putyin Alaszka legújabb békemegállapodását tervezik, Európa arra figyelmeztet, hogy Ukrajnának nem szabad területeket adni Moszkvának.
Donald Trump amerikai elnök azzal a céllal tervezi találkozóját Vlagyimir Putyinnal Alaszkában, hogy a három és fél éve tartó ukrajnai háborút lezárja – írja a Reuters.
Trump szerint Ukrajnában, Putyin és Zelenszkij közel állnak egy olyan megállapodáshoz, amely véglegesen rendezhetné a konfliktust.
Azonban az amerikai elnök javaslata, miszerint területek cseréjével oldanák meg a helyzetet, komoly vitákat váltott ki.
Bár a részletek még nem kerültek nyilvánosságra, Ukrajna és az európai vezetők egyetértenek abban, hogy a területi engedmények elfogadása csupán Moszkva agresszióját erősítené.
Európa vezetői, köztük Macron, Starmer, valamint a francia, német, olasz, lengyel, brit és finn politikusok hangsúlyozták, hogy bármilyen megoldásnak meg kell védenie Ukrajna és Európa alapvető biztonsági érdekeit.
Egy közös nyilatkozatban kijelentették:
„A diplomáciai megoldásnak meg kell védenie Ukrajna és Európa létfontosságú biztonsági érdekeit”, és hozzáfűzték, hogy „Ukrajnának és csak Ukrajnának kell meghoznia a béke kérdésében a döntést”.
Az európai vezetők úgy vélik, hogy a területi engedmények nem vezethetnek tartós békéhez, és hogy minden javaslatnak egy fegyverszünet előfeltételeként kell megvalósulnia.
A nyilatkozatok és a különböző érdekek közötti feszültség ellenére Ukrajna tisztségviselői, köztük Zelenszkij kabinetfőnöke, Andrij Jermak, megerősítették, hogy az ukrán kormány nem fogadja el semmilyen területi engedmény megadását Oroszországnak.
Jermak kiemelte: „A frontvonal nem egy határ”, és hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem hajlandó semmiféle területi módosítást elfogadni.
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök augusztus 15-én Alaszkában találkoznak, hogy megpróbáljanak véget vetni a három és fél éve tartó ukrajnai háborúnak. Azonban a tervezett megállapodás területi cseréket is magában foglalhat, ami komoly feszültségeket okoz Ukrajnában és annak szövetségeseiben.
