Közel a megállapodás Putyin és Trump között, de Európa még bot lehet a küllők között

Donald Trump amerikai elnök azzal a céllal tervezi találkozóját Vlagyimir Putyinnal Alaszkában, hogy a három és fél éve tartó ukrajnai háborút lezárja – írja a Reuters.

Trump szerint Ukrajnában, Putyin és Zelenszkij közel állnak egy olyan megállapodáshoz, amely véglegesen rendezhetné a konfliktust.

Azonban az amerikai elnök javaslata, miszerint területek cseréjével oldanák meg a helyzetet, komoly vitákat váltott ki.

Bár a részletek még nem kerültek nyilvánosságra, Ukrajna és az európai vezetők egyetértenek abban, hogy a területi engedmények elfogadása csupán Moszkva agresszióját erősítené.