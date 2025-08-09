Ukrajnának nem lesz sok választása, ha Trump és Putyin megegyezik – Demkó Attila a Mandinernek

Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök augusztus 15-én találkoznak Alaszkában, hogy tárgyaljanak a három és fél éve tartó ukrajnai háború lezárásáról. Az amerikai elnök a találkozót „nagy várakozással övezett” eseményként jellemezte, és azt reméli, hogy sikerül megállapodásra jutniuk.

A tervezett megállapodás részletei még nem nyilvánosak, de Trump már korábban is utalt arra, hogy a békefeltételek között területi cserék szerepelhetnek.

Egyes források szerint Putyin négy ukrán régió – Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsjja és Herszon – orosz elismerését és a Krím félsziget teljes orosz kontrollját kérte a tűzszünetért cserébe.

Zelenszkij teljesen elzárkózott a területek átadásától

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij azonban határozottan elutasította a területi engedmények lehetőségét, hangsúlyozva, hogy Ukrajna alkotmánya nem engedi meg a területi integritás feladását.

Zelenszkij szerint minden olyan döntés, amely Ukrajna részvétele nélkül születik, „a béke ellen irányul”.

A találkozó előtt Trump már bevezetett gazdasági szankciókat Oroszország támogatóival szemben, például 50 százalékos vámot vetett ki az orosz olajat vásárló Indiára. Azonban a szankciók hatályba lépése előtt várható a találkozó, így kérdéses, hogy Trump valóban alkalmazza-e őket.