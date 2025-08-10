Ft
Ft
36°C
19°C
Ft
Ft
36°C
19°C
08. 10.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 10.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
fideszes Tisza publicista Tóta W Árpád Gulyás Balázs Stumpf András klub

Azahriah-t megszégyenítő módon alázta meg a kormányra szavazó embereket Tóta W. Árpád (VIDEÓ)

2025. augusztus 10. 07:52

Olyan cifrán szállt bele több millió emberbe, hogy ahhoz már tényleg jókora arc kell.

2025. augusztus 10. 07:52
Tóta W. Árpád, Stumpf András

„Már ezredszer is elmondtam, nem kell a Fidesz közösségéhez igazodni, nem kell, semmibe lehet őket venni, nem ők játszanak már, nem fontosak” – ezeket a nagyívű gondolatokat Tóta W. Árpád a hvg publicistája közölte a Tisza párthoz kötődő Kontroll című podcastban, ahol Gulyás Balázs és Stumpf András újságírók voltak a beszélgetőpartnerei.

Ezt még megfejelték azzal, hogy szerintük

ki még mindig fideszes, az szépen belép a Tétova teve klubba, és ott egymást körbe lehet szopkodni, de itt az országról van szó, amiben ők egy kisebbség.

 

Azahriah jegyzetelhet.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitóképünkön Tóta W. Árpád és Stumpf András: Képernyőfotó/Kontroll

 

 

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lofejazagyban-2
2025. augusztus 10. 08:25
valakik valahol a Óperenciás tengeren túl kitaláltk ezt a "mi vagyunk a többség" kampányt - ilyenkor a kampány idejére zárójelbe teszik a "többség zsarnoksgától" való libsi rettegést - és a Simicska-Vona álompár óta ezt tolják a kampányokban. Oszt kiderül, hogy kurvára nem ők a többség, és akkor előveszik a "többség zsarnoksága" dumát. Eza Tóta meg egy frusztrált, ámde buta pöcs, abból is a mikró.
Válasz erre
0
0
balbako_
2025. augusztus 10. 08:22
Értem én, hogy az ilyen bicskanyitogató szövegek szemlézésével lehet a Fidesz szavazóbázisát aktivizálni. Egyébként ezek a fütyik már öt elsöprő Fidesz győzelem előtt is ugyanígy pofátlankodtak, aljaskodtak, provokáltak ez pedig azt bizonyítja, hogy erre kevesebben vevők, mint a kormányzóképességre, a választók tiszteletére.
Válasz erre
1
0
fintaj-2
2025. augusztus 10. 08:21
Minek kell ezeket a neveket állandóan felszínen tartani, ha itt és máshol nem olvasnám nem is lennének?! Miért nem lehet az ősi egyiptomiak példáját követni, akinek a neve nincs leírva, vagy nem olvasható az nincs is?! Talán azért, mert ezek a cikkírók belőlük élnek?
Válasz erre
0
0
blancoagilon
2025. augusztus 10. 08:21
Stumpfot ezek között még értelmesnek is tartottam. TARTOTTAM. Mára ez az érzés is a múlté.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!