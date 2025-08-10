Azahriah-t megszégyenítő módon alázta meg a kormányra szavazó embereket Tóta W. Árpád (VIDEÓ)

„Már ezredszer is elmondtam, nem kell a Fidesz közösségéhez igazodni, nem kell, semmibe lehet őket venni, nem ők játszanak már, nem fontosak” – ezeket a nagyívű gondolatokat Tóta W. Árpád a hvg publicistája közölte a Tisza párthoz kötődő Kontroll című podcastban, ahol Gulyás Balázs és Stumpf András újságírók voltak a beszélgetőpartnerei.

Ezt még megfejelték azzal, hogy szerintük

ki még mindig fideszes, az szépen belép a Tétova teve klubba, és ott egymást körbe lehet szopkodni, de itt az országról van szó, amiben ők egy kisebbség.

Azahriah jegyzetelhet.