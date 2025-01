Ha a Vezér a város feje, a korrupt zsaruknak is csurran cseppen valami (VIDEÓ)

Bezárul a kör, avagy sikerült a végére érni az év végére jellemző dömpingnek köszönhetően felhalmozódott köteteknek, miközben idén még szerencsére nem is indultak be a kiadók. Az biztos, hogy Majka szavajárásával 2025-ben is csurran cseppen jó pár izgalmas megjelenés, legyen szó a keményfedeles kiadványokról vagy épp a nagyobb, gyűjteményes kötetekről és omnibusokról, melyek egyre több cég palettáján jelennek meg. Mielőtt azonban megérkeznének az év első komolyabb kötetei, gondolok itt olyanokra, mint a Sandman-előzmény, nézzük meg, hogy mik maradtak ki 2024 utolsó kiadványai közül.

Fenegyerek (Daredevil) és némi szuperhős is csurran, cseppen 2024 utolsó képregényei között

Cyberpunk 2077 – Áramszünet

Arturo a DMS nevű vállalat rabszolgája, pedig többre hivatott. Miközben a cég álmokat ad el, amikkel a szegény gazdagnak, a gazdag pedig boldognak érzi magát a csatlakozás során, a lelkiismeretes fiatal csodákra lenne képes ezzel a technológiával. De ugye kit érdekelnek az alkoholizmusból vagy depresszióból kigyógyítható emberek, ha onnantól nagy boldogságukban nem akarnak többé álmodni, így nem költenek erre a legális drogra, amit a vállalat kínál? Arturo azonban egy halálesettel meglátja az ok-okozat összefüggést, lelkiismerete pedig addig piszkálja,