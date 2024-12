Az 1984 képében itt az év képregénye? Avagy a 101-es szoba még mindig rettegéssel tölti el az olvasót

1984 – másképp és mégis ugyanúgy

Nagy Testvér, gondolatrendőrség, szexbűn, duplagondol, újbeszéd – ismerős kifejezések az elképzelt totalitárius társadalomból, amely a múlt század irodalmának egyik legismertebb disztópiája. A jól ismert történet 1984. április 4-én kezdődik, főszereplője pedig az átlagos Winston Smith, aki már azzal is bűnt követ el, hogy naplójába vési az első bejegyzést. Meg is retten önmaga bátorságától, amiről kiderül,

hogy nem egyedül van így, elvégre a közellenségként kikiáltott Goldsteinen felül is számos ellensége akad a rendszernek, akik titokban, lépésről lépésre szeretnék bomlasztani a Nagy Testvér által felépített pártot.

Köztük az elhivatottnak tűnő Júliával, akiben Winston Smith nemcsak szövetségesre, de szeretőre is lel, hiszen a lány a romlottságának erejét az ellenállásba forgatja, így egyre gyakoribbá válnak a közös légyottok. Közben pedig úgy tűnik, hogy valóban létezik egy szövetség, mely a rendszer bukását célozta meg, így Winston és Júlia örömmel lép be a kötelékébe, hogy téglánként bontsa le a nagy gonddal felépített, a múltat, jelent és jövőt is formáló totalitárius államot.

1984-ben is dúl a nemtelenség

Make Orwell Fiction Again

Ahogy a kiadó is írja, lényegtelen, hogy jobb- vagy baloldali diktatúráról van szó, sokkal fontosabb, hogy már megírásának idején is a világ számos országában valósultak meg a regényben ábrázolthoz kísértetiesen hasonlító társadalmi berendezkedések. Ezzel együtt is ijesztő párhuzamokat találni a világban alakuló eseményekkel, így az egyre jellemzőbb nemtelenséggel, amit látszólag Júlia is képvisel, vagy éppen azzal a szexualitással, amely megszünteti a vonzalmat és az érzelmeket a felek között.