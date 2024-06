75 éves a 101-es szoba titka és az 1984 – a Nagy Testvér még mindig mindent lát

Nyitókép: Justin Sullivan/Getty Images

Úgy tartják, hogy Huxley-hoz (A szép új világ szerzője, akinek regényét már a Netflix is képernyőre adaptálta) hasonlóan

Orwell is belelátott a nagyok játékába, illetve az Állatfarm disznópiája után olyan körökben mozgott, hogy élete legfőbb műve nem is annyira fikció, mint inkább figyelmeztetés a társadalom számára.

Ha ebből az irányból közelítjük meg az 1984 (aka Az utolsó ember Európában) cselekményét, könnyen találhatunk párhuzamokat a modern kor egy-egy jellemzője és a történet sötét disztópiája között, de szerencsére bőven akadnak különbségek. Az azonban tény, hogy az 1984 nem véletlenül élt meg annyi kiadást, nem véletlenül olyan ismert még 75 esztendővel a születése után is, és nem véletlen, hogy generációtól és gondolkodásmódtól függetlenül javasolt mindenkinek az elolvasása.

Várom, hogy egy angyal érkezzen…

A cselekmény főszereplője Winston Smith, aki a Párt alkalmazásában állva hamisítja és írja újra a történelmet, és bár ezt megbízható módon teszi, az otthon magányában olyan dolgok is az eszébe jutnak, amikért a Gondolatrendőrség könyörtelenül elvinné éjszaka bármelyikünket.

Winston nemcsak naplót vesz egy eldugott kis boltból, de leírja gondolatait, amik a mindent látó és uraló Nagy Testvér, valamint az őt hatalmon tartó oligarcha ellen szólnak.

Márpedig egy olyan világban ez rengeteg veszélyt jelent, ahol a cél a szépség, a művészet, az öröm, a nevetés, az orgazmus, a hűség eltiprása és eltörlése, ahol a nemek nem számítanak, ahol a család szitokszó, és ahol az egyetlen Isten az ember, aki mindent irányít.

George Orwell (ullstein bild/ullstein bild/Getty Images)

Winston azonban minden félelme és önmegtartóztatása ellenére egyre mélyebbre hatol a nyúl üregében, ahol összetalálkozik egy másik lázadóval, a látszólagosan a rendszert abszolút kiszolgáló Júliával, akivel az érzelmekre, a gyönyörre és egyben a Párt elleni harc lehetséges módszereire is rátalál, sőt együtt egyre közelebb kerülnek a Testvériséghez, mely a mendemondák szerint a háttérben küzd az igazságtalanság és elnyomás ellen.

De vajon tényleg van esély egy olyan diktatórikus rendszerben, ahol az embert a teleképnek nevezett készülékeken minden egyes pillanatban figyelik, ahol az új nyelv az elkorcsosulást és butulást szolgálja, és ahol a Párt rettegett 101-es szobája az elképzelhető legnagyobb borzalmakat rejti?

...és én fizetek a bűnért, mert vétkeztem

Orwell ma 75 éves regénye mind a mai napig lehengerlő erejű mű, ami már indulásakor is elképesztően sötét jövőképet fest az olvasó elé, de ez a látvány egyre csak feketedik, ahogy többet tudunk meg a berendezkedett hatalomról és az emberek irányításának hátteréről.

Ha létezik definitív disztópia, akkor ez az, és bár nem egy könnyű olvasmány, a szó szoros értelmében, nehéz letenni, kihagyni pedig végzetes hiba.

Nem véletlen, hogy annyi kiadása létezik már itthon is, és a hagyományos verziók mellett a Helikon Zsebkönyvek illusztris társaságába (Poe-tól Lovecrafton át Márai és Nietzsche munkásságáig) is sikerült odakeverednie, emiatt bárhol kiváló társ lehet kisebb mérete okán. Nem mellesleg, bár a regény az igazi, amellett van még más is, amit ajánlani lehet…