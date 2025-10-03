Gerendai Károly: Elvesztettük a Michelin-csillagot, muszáj volt kitalálnunk valamit

Mindig van abban valami megható, amikor felnőtt emberek szinte gyermeki örömmel, játékossággal, kíváncsisággal képesek lelkesedni valamiért. Ezeket a pozitív érzéseket is szeretnék előcsalogatni a hozzájuk betérőkből a Costes Downtown munkatársai, akiknek persze nincs könnyű dolguk, hiszen az éttermi piacon, beleértve a csúcsgasztronómiai szegletet is,

egyre kisebb tortát kell egyre több szeletre vágni.

Arról nem beszélve, hogy a mai, minden tekintetben ingergazdag közegben nem biztos, hogy egy akármilyen magas minőségű alapanyagokból és módon elkészített ételsor önmagában elég az elkápráztatáshoz.

Ezt ismerték fel a Costes Downtownban is, ahol az egység idei, tizedik születésnapja jó apropót szolgáltatott rá, hogy ne csupán a menüsor essen át némi ráncfelvarráson, hanem az összélményt nem kevésbé meghatározó enteriőr is. Így született meg az a sajátos városi dzsungel (urban jungle) környezet, ahol az élő növényfalakra kifejezetten urbánus témájú és megfogalmazású képzőművészeti alkotások felelnek. A nagy részben Barakonyi Zsombor festőművész képei közvetítette laza, lüktető, időtlen metropoliszhangulat pedig a Hack Barnabás séf álmodta tányérokon is markánsan visszaköszön.