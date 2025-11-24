Már csak szánalmat kelt: itt a bizonyíték, villámgyorsan megbukott Magyar Péter (FOTÓ)
Egyetlen kép elég volt, hogy lebukjon a liberális politikus.
Micsoda egy szánalmas, szar alak ez...
„Istenem, mennyire szánalmas ez a szarjankó...
És hozzá a duma, az egetrengető hazugság arról, hogy éppen süteményt süt a gyerekeinek. Hát persze. Egy kis stábbal meg derítő lámpákkal, hogy tökéletes legyen a fotó. És a kifogástalan kötényke.
Én is mindig így főzök, így sütök, hát persze.
Istenem, micsoda egy szánalmas, szar alak ez...”
