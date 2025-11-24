Ft
11. 25.
kedd
Bayer Zsolt gasztronómia Magyar Péter sütés

Ez főz? Süt? Ez?

2025. november 24. 20:35

Micsoda egy szánalmas, szar alak ez...

2025. november 24. 20:35
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Istenem, mennyire szánalmas ez a szarjankó...

És hozzá a duma, az egetrengető hazugság arról, hogy éppen süteményt süt a gyerekeinek. Hát persze. Egy kis stábbal meg derítő lámpákkal, hogy tökéletes legyen a fotó. És a kifogástalan kötényke.

Én is mindig így főzök, így sütök, hát persze.

Istenem, micsoda egy szánalmas, szar alak ez...”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
kobi40
•••
2025. november 25. 00:23 Szerkesztve
Amúgy az a baj, Bayer, hogy ti azon vagytok felhábirodva, hogy havi 8 milliós kamuállásokat KAPOTT tőletek és MÉGIS elárult, és nem azon, hogy évekig a ti bábáskodásotokkal garázdálkodhatott. Varga ( mint ahogy a példa mutatja), pótolható. Kik voltak azok, akik azt a női kvótát egy parazita nemzetbiztonsági kockázattal a hátán felépítették és javasolták, betolták miniszternek?! Ez a nő hozzáment egy ultraliberális tetűhöz, akinek a felmenői oda-vissza liberálbolsik a Mádl Dalmáné Feri bácsival együtt. Hálából szó szerint elhegedülte a magyaroknak a “Szomorú vasárnap” c. öngyilkosok nótáját. Irodalmár vagy, afféle Krúdy-epigon, van némi érzéked a metaforák iránt . Apró popó! Mit szólsz ahhoz a kulturális irányhoz, hogy AIDS-es popikonnak rendeztek kiállítást a Nemzeti Múzeumban a Magyarságkutató Intézet eredményeinek a bemutatása helyett?! Ja?! És miért adtátok fel 2019-ben a fővárost, Tarlóst, s még most is ezzel a szánalmas libával operáltok?!
cirmos
2025. november 25. 00:13
szép cikk volt, francseszka! nehéz belekötni csak úgy bármibe, neked sikerül. nézegesd a rezsiszilárd zabálós videóit inkább.
kobi40
•••
2025. november 25. 00:05 Szerkesztve
Mégis vannak, akik megeszik, sőt repetát kérnek belőle. Hány ilyen szipoly szívja még a magyarok vérét a holdudvarban havi nyolc millióért, akik speciel csak belül áskálódnak, könyökölnek, de nem lépnek ki a nyílt színtérre?! Orbán meg azt mondta, hogy romlott a közbeszéd. Bayernek mi erről a véleménye?
galancza-2
2025. november 24. 23:52
lististerc! Sajnos nagyon kevés fideszes politikus,újságíró, közéleti ember érdemli meg a nagybetűt: OV, Szijjártó, Nagy Feró, Mező Gábor. Sajnos kb. ennyi.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!