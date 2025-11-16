Ez az évszak a befőzések időszaka: a füge- és birsalmalekváré, az olajban eltett zöldségeké, a szárított gombáké a főszerep!

Olaszországban az ősz nem csupán évszak: illatok, hangulatok és teendők mozaikja. A nyári nyüzsgés után a természet lelassul, a színek melegebbé és melankolikusabbá válnak, egy emberibb ritmus után vágyakozunk. Az asztalok újra megtelnek melengető ételekkel, a rövidebb napok pedig olvasásra, főzésre, kapcsolataink felélesztésére ösztönöznek.

A hideg első leheletével az olasz városok és falvak élete megváltozik, a hétvégéket megtöltik az összejövetelek, szüreti mulatságok, gomba­vásárok, gesztenye- és újbornapok szerveződnek. Ősszel ünnepeljük ugyanis a föld adta kincseket: a szarvasgombát, a szőlőt, a sütőtököt, a gránátalmát, a diót és nem utolsósorban a gesztenyét. Ilyenkor jellemzők a gasztonómiai kirándulások az agriturismókba vagy a kedvenc éttermekbe, ahol szezonális ételeket kínálnak.

Fotó: Shutterstock

Az otthoni konyhákban is megváltoznak a szokások, minden régió a saját identitását jeleníti meg az asztalon. Lombardiában sütőtökös rizottót, Venetóban polentát fogyasztanak különféle húsokkal vagy sajtokkal, Toszkánában az újbor illata keveredik a pirított kenyér és az új olívaolaj aromájával, Umbria és Marche régióban minden ételt áthat a szarvas­gomba illata. Dél-Olaszországban a sütőtököt ezerféleképp készítik: sütve, olajban, édes-savanyú módon, levesekben vagy egyéb szezonális zöldségekkel. Több régióban különösen nagy várakozás előzi meg a fehér szarvasgomba szezonját.