„Reméljük, többet nem játszunk ellenük” – Robbie Keane parádés öltözői beszédében nem kímélte Makreckist a Ludogorec legyőzése után (VIDEÓ)

„Tudom, hogy ez nem teljesen reális” – ezt ígérik a Fradi-játékosok az újabb európai siker után
Szalai Gábor szerint még egy meglepetés vár a Ferencváros szurkolóira.
A Ludogorec elleni győzelem után Robbie Keane vezetőedző megdicsérte játékosait, de szóba hozta Cebrail Makreckis kihagyott ziccerét is. Az FTC hivatalos közösségi oldalán osztott meg egy videót az ír szakember öltözői beszédéről.
A Ferencváros csütörtök este könnyedén győzte le 3–1-re a bolgár Ludogorec csapatát az Európa-ligában, és ezzel már harmadik helyen áll a sorozat tabelláján. Az FTC edzője, Robbie Keane a mérkőzés utáni öltözői beszéde során nagyon megdicsérte játékosait, ugyanakkor nem ment el szó nélkül Cebrail Makreckis teljesítménye mellett sem – erről a klub hivatalos Facebook-oldalán osztottak meg egy videót.
Még 2–1-es állásnál történt, amikor a Fradi kontrát vezethetett a teljesen kitámadó Ludogorec ellen, a lett védő pedig elképesztő sprintet levágva felért a bolgár kapu elé a labdával, de végül a kapusba rúgta a 100 százalékos ziccert ahelyett, hogy passzolt volna (videón az eset ITT). A közzétette videóban Keane nem fukarkodott a dicsérő jelzőkkel, de aztán szóba hozta Makreckis esetét is.
(…) Reméljük, hogy többet nem játszunk velük, főleg Cebrail miatt, mert úgy néz ki, nem tud gólt lőni nekik. Eddig legalább négy gólt rúghatott volna ellenük. Mindenesetre a sprintje legalább olyan gyors volt, mint Usain Bolté! De őszintén, csak gratulálni tudok. Elképesztő eredmény! (…)”
Az ír szakember ezután felhívta játékosai figyelmét arra, hogy másnaptól már csak a vasárnapi, Kazincbarcika elleni NB I-es bajnokira koncentráljanak – nyilván arra utalva, hogy a Red Bull Salzburg elleni idegenbeli El-sikert egy ZTE elleni vereség követte a bajnokságban. A Kazincbarcika–FTC-t vasárnap délután negyed négytől rendezik.
