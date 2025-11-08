Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 08.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 08.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Robbie Keane Cebrail Makreckis Ferencváros

„Reméljük, többet nem játszunk ellenük” – Robbie Keane parádés öltözői beszédében nem kímélte Makreckist a Ludogorec legyőzése után (VIDEÓ)

2025. november 08. 16:57

A Ludogorec elleni győzelem után Robbie Keane vezetőedző megdicsérte játékosait, de szóba hozta Cebrail Makreckis kihagyott ziccerét is. Az FTC hivatalos közösségi oldalán osztott meg egy videót az ír szakember öltözői beszédéről.

2025. november 08. 16:57
null

A Ferencváros csütörtök este könnyedén győzte le 3–1-re a bolgár Ludogorec csapatát az Európa-ligában, és ezzel már harmadik helyen áll a sorozat tabelláján. Az FTC edzője, Robbie Keane a mérkőzés utáni öltözői beszéde során nagyon megdicsérte játékosait, ugyanakkor nem ment el szó nélkül Cebrail Makreckis teljesítménye mellett sem – erről a klub hivatalos Facebook-oldalán osztottak meg egy videót.

FTC
Az FTC játékosa, Cebrail Makreckis óriási ziccert hagyott ki. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Ezt is ajánljuk a témában

Még 2–1-es állásnál történt, amikor a Fradi kontrát vezethetett a teljesen kitámadó Ludogorec ellen, a lett védő pedig elképesztő sprintet levágva felért a bolgár kapu elé a labdával, de végül a kapusba rúgta a 100 százalékos ziccert ahelyett, hogy passzolt volna (videón az eset ITT). A közzétette videóban Keane nem fukarkodott a dicsérő jelzőkkel, de aztán szóba hozta Makreckis esetét is.

(…) Reméljük, hogy többet nem játszunk velük, főleg Cebrail miatt, mert úgy néz ki, nem tud gólt lőni nekik. Eddig legalább négy gólt rúghatott volna ellenük. Mindenesetre a sprintje legalább olyan gyors volt, mint Usain Bolté! De őszintén, csak gratulálni tudok. Elképesztő eredmény! (…)”

Vasárnap FTC–Kazincbarcika 

Az ír szakember ezután felhívta játékosai figyelmét arra, hogy másnaptól már csak a vasárnapi, Kazincbarcika elleni NB I-es bajnokira koncentráljanak – nyilván arra utalva, hogy a Red Bull Salzburg elleni idegenbeli El-sikert egy ZTE elleni vereség követte a bajnokságban. A Kazincbarcika–FTC-t vasárnap délután negyed négytől rendezik.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Halder_1899
2025. november 08. 17:32
HAJRÁ FRADI !
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!