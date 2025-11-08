„Reméljük, többet nem játszunk ellenük” – Robbie Keane parádés öltözői beszédében nem kímélte Makreckist a Ludogorec legyőzése után (VIDEÓ)

Még 2–1-es állásnál történt, amikor a Fradi kontrát vezethetett a teljesen kitámadó Ludogorec ellen, a lett védő pedig elképesztő sprintet levágva felért a bolgár kapu elé a labdával, de végül a kapusba rúgta a 100 százalékos ziccert ahelyett, hogy passzolt volna (videón az eset ITT). A közzétette videóban Keane nem fukarkodott a dicsérő jelzőkkel, de aztán szóba hozta Makreckis esetét is.

(…) Reméljük, hogy többet nem játszunk velük, főleg Cebrail miatt, mert úgy néz ki, nem tud gólt lőni nekik. Eddig legalább négy gólt rúghatott volna ellenük. Mindenesetre a sprintje legalább olyan gyors volt, mint Usain Bolté! De őszintén, csak gratulálni tudok. Elképesztő eredmény! (…)”