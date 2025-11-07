„Tudom, hogy ez nem teljesen reális” – ezt ígérik a Fradi-játékosok az újabb európai siker után

FTC–Ludogorec: hajszálon múlt a BL-győztes piros lapja – megvan az első Fradi-siker hazai pályán
A magyar bajnok megszerezte első győzelmét hazai pályán az idei El-sorozatban. A magabiztosan játszó FTC másodszor nyert a szezonban a Ludogorec ellen.
A Ferencváros remek játékkal, könnyedén győzte le 3–1-re bolgár ellenfelét az Európa-ligában, és ezzel veretlenül, 10 ponttal feljött a harmadik helyre a tabellán. Az FTC–Ludogorec után Cadu és Szalai Gábor értékelt.
Kilenc perc – ennyi idő telt el az FTC–Ludogorecen Son szépítő és Lenny Joseph minden kérdést lezáró gólja között. Ebben a mindössze kilenc percben érezte úgy az ember csütörtök késő este a Groupama Arénában, hogy a bolgároknak lehet bármi keresnivalójuk a budapesti Európa-liga-mérkőzésen. Joseph Tóth Alex kiugratása után ugyanakkor lezárta a nyitott kérdéseket, a Fradi-stadion mintegy 20 ezres közönségének minden egyes tagja pedig állva tapsolta végig a teljes hosszabbítást.
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar bajnok megszerezte első győzelmét hazai pályán az idei El-sorozatban. A magabiztosan játszó FTC másodszor nyert a szezonban a Ludogorec ellen.
Nemcsak azért, mert újra nyert a Ferencváros a nemzetközi porondon, és ezzel 4 kör után, veretlenül a 3. helyen áll a tabellán. Nemcsak azért, mert a 3–1-es siker miatt a Fradi már 10 pontnál jár négy fordulót követően, hanem például azért is, amilyen könnyedén, amennyire simán intézte el az évekkel ezelőtt még többre taksált bolgár ellenfelét, ráadásul ebben a kiírásban már másodszor (nyáron 3–0-ra nyert ellene hazai pályán a Bajnokok Ligája selejtezőjében).
Maga az ünneplés is talán nagyobb volt a megszokottnál a lefújás után, és nemcsak a játékosoknak, hanem Robbie Keane vezetőedzőnek is kijutott a jóból: előbb megajándékozták egy Fradi-sállal a B-középből, majd a nevét skandálta a teljes tábor.
Ezt is ajánljuk a témában
Mosolygósan értékeltek a Fradi-játékosai, az ír vezetőedző pedig a remek El-szerepléssel járó nyomásról is beszélt. Robbie Keane még mindig sajnálja a Plzen elleni döntetlent.
A mérkőzés után már a nap utolsó órájában jártunk, amikor a második magyar gólt szerző Cadu válaszolt az újságírók kérdéseire. A védőnek ez volt az első nemzetközi gólja az FTC-ben, korábban a Puskás Akadémia ellen volt eredményes a bajnokságban, de akkor nem ünnepelhetett győzelmet csapatával.
Vajon reménykedett hasonlóban az idény elején?
Ezt is ajánljuk a témában
A továbbjutás szinte már borítékolható.
„Őszintén szólva, amikor egy ilyen nagy klubban játszol, mint a Ferencváros, akkor azért bízol benne, hogy fel tudod venni más európai csapatokkal is a versenyt. Csodálatos eredményt értünk el, és az is csodálatos a klub, a stáb és a csapat számára, hogy a harmadik helyen állunk. Elképesztő.”
A gólját szerényen értékelte („Jó helyen voltam a jó időben”), arról viszont már részletesen beszélt, mi az idei El-menetelés kulcsa.
„Ez a Fradi tényleg egy csapat. Nem tizenegy játékosból áll, hanem huszonhárom-huszonötből.
Mi mindig együtt vagyunk, nem számít, hogy éppen ki van a pályán, és ki nincs. Mindenki támogatja másikat.
És a srácok, akik ezúttal játszottak, egyszerűen fantasztikusak voltak. Elképesztő teljesítményt nyújtottunk a pályán, nagyon örülünk neki.”
– ez a sorozat vár még a magyar bajnokra, vagyis a neheze még hátra lehet.
„Azt hiszem, Európában minden meccs nehéz. Most itt vagyunk, jó helyen állunk, bent vagyunk a nyolcban, és felvesszük bárkivel a versenyt. Csak bátornak kell lennünk, és menni tovább” – mondta érthető önbizalomtól duzzadva Cadu.
Szalai Gábor szerint ugyanakkor a tabellán elfoglalt helyezésük most teljesen másodlagos.
„Örülünk, hogy megvan a tíz pont, de szeretnénk még többet gyűjteni.”
És vajon Isztambulban is erre készülnek?
„Mindig a következő meccsre készülünk, ami a Kazincbarcika elleni, de igen, szeretnénk a Fenerbahce vendégeként is megcsinálni.
Nyilván nagyon nehéz, teljesen más a klubnak, a csapatnak az értéke, de győzni megyünk Isztambulba is. Tudom, hogy ez nem teljesen reális, de szerintem az idén azért még egy győzelmet be tudunk húzni az Európa-ligában.”
Erre a naptári évben még a török csapaton kívül a skót Rangers ellen lesz lehetőségük, hiszen az utolsó két meccset már jövő januárban rendezik. De addig is mennek még Kazincbarcikára, majd a válogatott szünet után fogadják a Nyíregyházát a Groupama Arénában.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor