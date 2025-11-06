Robbie Keane a Ludogorec legyőzése után reagált az átigazolásával kapcsolatos hírekre

FTC–Ludogorec: hajszálon múlt a BL-győztes piros lapja – megvan az első Fradi-siker hazai pályán
A magyar bajnok megszerezte első győzelmét hazai pályán az idei El-sorozatban. A magabiztosan játszó FTC másodszor nyert a szezonban a Ludogorec ellen.
Mosolygósan értékeltek a Fradi-játékosai, az ír vezetőedző pedig a remek El-szerepléssel járó nyomásról is beszélt. Robbie Keane még mindig sajnálja a Plzen elleni döntetlent.
Magabiztosan szerezte meg első hazai győzelmét az idei Európa-liga-sorozatban a Ferencváros labdarúgócsapata, amely ismét legyőzte a bolgár Ludogorec gárdáját. A nyári BL-selejtező után ezúttal 3–1-re nyert a zöld-fehér gárda, Robbie Keane cseréi is kivették a részüket a győzelemből.
A vezetést megszerző Gabi Kanikovszki az M4 Sport kamerája előtt mosolygósan értékelt, mint mondta, nem volt nehéz dolga az első gólnál.
„Elém esett a labda, nem volt nehéz dolgom, csak be kellett lőnöm. Az első félidőben jól játszottunk, aztán a szünet után kicsit visszaestünk, de a 3–1-es siker teljesen megérdemelt. Mindig hittem ebben a klubban, ezeket az eredményeket céloztuk meg, de a folytatásban is a földön kell maradnunk, és hasonlóan folytatni a sorozatot” – fogalmazott az izraeli középpályás.
Jól néz ki a tabella, azt hiszem, ennek most mindenki nagyon örül.
Szerencsére jól alakult minden, nem sok kockázatot vállalt az ellenfél. Álltuk a sarat, majd a végén kaptunk egy gyönyörű gólt, de végül góllal válaszoltunk rá. Izgultam, hogy les lesz-e, belülről nem éreztem, hogy gond lenne, de a felvételek szerint nem sokon múlt. A sérülés után óvatosan kell kezelni a helyzetemet, de az orvosi stáb tudja, hogyan kell haladnunk. A félidőben szóltak, hogy kezdjek készülni, amiben szerepet játszott az is, hogy Keita sárga lapot kapott” – jelentette ki a csereként is gólpasszt jegyző Tóth Alex.
A védelem egyik oszlopa, Szalai Gábor szerint óriási élmény pályára lépni az ilyen meccseken.
„Azt éreztem, hogy a bolgárok átadták a területet, a kontrákra igyekeztek játszani, de jól kontrolláltuk ezeket. Sosem egyszerű egy edzőváltás után, de szerencsére ezúttal a bolgárokon ez sem segített. Minden párharcba úgy mentünk bele, hogy mi nyerjük meg az összeset.
Le a kalappal a szurkolók előtt, élmény pályára lépni egy ilyen meccsen.
Jó, hogy jött a harmadik gól, előtte több presszinget kellett volna vállalnunk, de a végén érkezett Lenny és megszerezte a megnyugtató találatot. Csodás a harmadik hely, de vannak még céljaink az alapszakaszban” – jelentette ki a remek formában szereplő hátvéd.
„Nagyon erős csapat ellen szenvedtünk vereséget, ha eljött volna az a pont, kockáztattunk volna, de arra nem lettünk volna képesek, hogy az elejétől azon a hőfokon játsszunk, ahogy az utolsó negyedórában tettük. A Fradi nagyon jól kihasználta a lehetőségeit, ráadásul követtünk el olyan hibákat, amelyek megbosszulták magukat” – értékelt a lefújás után a vendégek mestere, Todor Zhivondov.
A Fradi vezetőedzője, Robbie Keane az El-tabellán elfoglalt helyezés után sem érez nyomást.
„Talán mondhatjuk, hogy ez volt az eddigi legmagabiztosabb nemzetközi sikerünk. Az elejétől kezdve nagyon jól játszottunk, tudtam jól, hogy az egység nyeri majd meg ezt a mérkőzést, mindenki kivette a részét a sikerből, a cserék is nagyon jól szálltak be. A harmadik helyen állunk a tabellán, de nem érzek emiatt nyomást. Minden meccs nyomással jár, de nem számomra.
Mindig csak a győzelemre koncentrálunk, ha minden meccset elveszítettünk volna, akkor lenne rajtunk nyomás.
Lenyűgöző fogadtatás volt a tábortól, nagyon jól esett a Fradi-szurkolók éltetése, le a kalappal előttük. Tudtuk jól, hogy nincsenek jó formában a bolgárok, ezért mindenképpen szerettünk volna szerezni egy korai gólt. Mindig csak a következő meccsre koncentrálunk, azért dolgozunk, hogy kitartson a lendületünk. Sajnálom a Plzen elleni döntetlent a rajton, de tíz emberrel talán belefér” – mosolygott a sajtótájékoztatón Robbie Keane, aki azt is hozzátette, nagyon boldog a Fradinál, az esetleges átigazolásával kapcsolatos spekulációkkal pedig nem tud mi kezdeni, ez régóta a futball része.
Az Európa-liga alapszakaszának élmezőnye a 4. forduló után:
Fotó: MTI/Illyés Tibor