Robbie Keane a Ludogorec legyőzése után reagált az átigazolásával kapcsolatos hírekre

„Elém esett a labda, nem volt nehéz dolgom, csak be kellett lőnöm. Az első félidőben jól játszottunk, aztán a szünet után kicsit visszaestünk, de a 3–1-es siker teljesen megérdemelt. Mindig hittem ebben a klubban, ezeket az eredményeket céloztuk meg, de a folytatásban is a földön kell maradnunk, és hasonlóan folytatni a sorozatot” – fogalmazott az izraeli középpályás.

Jól néz ki a tabella, azt hiszem, ennek most mindenki nagyon örül.

Szerencsére jól alakult minden, nem sok kockázatot vállalt az ellenfél. Álltuk a sarat, majd a végén kaptunk egy gyönyörű gólt, de végül góllal válaszoltunk rá. Izgultam, hogy les lesz-e, belülről nem éreztem, hogy gond lenne, de a felvételek szerint nem sokon múlt. A sérülés után óvatosan kell kezelni a helyzetemet, de az orvosi stáb tudja, hogyan kell haladnunk. A félidőben szóltak, hogy kezdjek készülni, amiben szerepet játszott az is, hogy Keita sárga lapot kapott” – jelentette ki a csereként is gólpasszt jegyző Tóth Alex.

A védelem egyik oszlopa, Szalai Gábor szerint óriási élmény pályára lépni az ilyen meccseken.

„Azt éreztem, hogy a bolgárok átadták a területet, a kontrákra igyekeztek játszani, de jól kontrolláltuk ezeket. Sosem egyszerű egy edzőváltás után, de szerencsére ezúttal a bolgárokon ez sem segített. Minden párharcba úgy mentünk bele, hogy mi nyerjük meg az összeset.