Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 08.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 08.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tax Foundation Tisza Párt Magyar Péter adóemelés

Itt a bizonyíték: a Tisza Párt adócsomagja a csúcsról a szakadékba taszítaná Magyarországot

2025. november 08. 19:43

Az elmúlt 15 évben sikerült kiépíteni a világ egyik legversenyképesebb adórendszerét, ez mind a múlté lenne, ha Magyar Péterék hatalomra jutnának.

2025. november 08. 19:43
null

Idén is elkészítette a világ legversenyképesebb adórendszereinek ranglistáját a Tax Foundation nemzetközi adószakértő portál,

a listán Magyarország igen előkelő 9. helyre került, a portál szerint személyi adók tekintetében a világ 4., a társasági adó tekintetében pedig a világ 3. legversenyképesebb adórendszere a magyar.

Ennek fényében még inkább látszik, mekkora pusztítást okozna Magyarországnak, ha megvalósulnának a Tisza Párt adóemelési tervei.

Ezt is ajánljuk a témában

Mint ismert, nemrég kiszivárgott Magyar Péterék egyik belső dokumentuma, amely szerint a Tisza Párt drasztikusan megemelné a személyi jövedelemadót. A Tisza-csomag kiszivárgott részletei szerint brutális adóemeléssel járna, mivel a jelenlegi, 15 százalékos szja már az évi bruttó 5 millió forintos keresetet átlépve 22 százalékra emelkedne, a felső kulcs pedig 33 százalék lenne.

Emellett a Tisza Párt a családi adókedvezmény megszüntetését és a nők és a fiatalok szja-mentességének eltörlését javasolja, már 2026 második felétől.

Ez persze összecseng a Tisza Párt mögött álló nemzetközi hálózat elvárásaival is. A napokban számoltunk be arról, hogy

az IMF Magyarországon magasabb vállalati és jövedelemadók – tehát pont abban a két szegmenseben, ahol a Tax Foundation szerint a magyar rendszer a legjobbak között van – bevezetését sürgeti.

Az szja emelése mellett Magyar Péter a vagyonadó bevezetését is tervezi. Ezzel azonban még a Tiszához közel álló szakértők sem értenek egyet. Magyar ugyanakkor ebben a témában is összevissza beszél: először arról beszélt, hogy a Tisza az 5 milliárd forintnál nagyobb vagyont célozná. Két hónappal később a határ már 1 milliárd forintra csökkent. Ki tudja, mikor csökken újra az értékhatár?

Egyértelmű tehát, hogy a magyar kormány a világ egyik legversenyképesebb adórendszerét építette fel az elmúlt években, amit egy esetleges Tisza-kormány pillanatok alatt semmisítene meg, és kezdené újra megsarcolni a magyarokat.

Nyitókép forrása: képernyőfelvétel

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2025. november 08. 21:30
Nem Nem Soha !
Válasz erre
0
0
robertdenyiro
2025. november 08. 21:23
Egész jó, de. Tudom, csak kekeckedés, de érdekes lehet a pontozás módszertana is. Bizonyos országoknál ugyanis variánsok lehetséges (néha rengeteg) kombinációi vezetnek a végeredményhez. Gondolok itt például: 1. Szövetségi államalakulatok esetére, ahol a szövetségi "hozzáadott-érték-adó" mellett még államonként eltérő adótételek is léteznek (USA, Kanada), jelentős eltérésekkel az országon belül. Milyen súlyozással alakul ki a pontszám? 2. A végleges társasági adó értéke sok országban sokféle dolog függvénye, sokszor csak utólag derül ki mennyi, pl. innovációk vagy leírható veszteségek különböző mértékű figyelembe vétele miatt. 3. Egyes országokban az szja mértéke oszágon belül is változó és nem kizárólag egyénre szabott (pl. Svájc, ahol házastársak összjövedelmét adóztatják egy kalap alatt, településenként változó kulcsokkal és kantononként szintén eltérő, progresszív adótáblával bonyolítva). Lehet hogy alaposabban megnézem a forrást. Úgy tűnik, a honlapjukon van anyag bőven.
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2025. november 08. 20:56
A csucsrol..... A melosok levonasa a V4 orszagok kozul Magyarorszagon a legnagyobb, 1/3ot vesznek le a bruttobol Sehol mashol nincs ilyen, a lengyeleknel 1/5 megy le, a cseheknel 1/4, a szlovakoknal kb. 30% CSUCS a a kurva anyatokat
Válasz erre
0
3
nogradi
2025. november 08. 20:40
Majd meglátjuk.
Válasz erre
0
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!