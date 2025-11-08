Itt a bizonyíték: a Tisza Párt adócsomagja a csúcsról a szakadékba taszítaná Magyarországot

Mint ismert, nemrég kiszivárgott Magyar Péterék egyik belső dokumentuma, amely szerint a Tisza Párt drasztikusan megemelné a személyi jövedelemadót. A Tisza-csomag kiszivárgott részletei szerint brutális adóemeléssel járna, mivel a jelenlegi, 15 százalékos szja már az évi bruttó 5 millió forintos keresetet átlépve 22 százalékra emelkedne, a felső kulcs pedig 33 százalék lenne.

Emellett a Tisza Párt a családi adókedvezmény megszüntetését és a nők és a fiatalok szja-mentességének eltörlését javasolja, már 2026 második felétől.

Ez persze összecseng a Tisza Párt mögött álló nemzetközi hálózat elvárásaival is. A napokban számoltunk be arról, hogy

az IMF Magyarországon magasabb vállalati és jövedelemadók – tehát pont abban a két szegmenseben, ahol a Tax Foundation szerint a magyar rendszer a legjobbak között van – bevezetését sürgeti.

Az szja emelése mellett Magyar Péter a vagyonadó bevezetését is tervezi. Ezzel azonban még a Tiszához közel álló szakértők sem értenek egyet. Magyar ugyanakkor ebben a témában is összevissza beszél: először arról beszélt, hogy a Tisza az 5 milliárd forintnál nagyobb vagyont célozná. Két hónappal később a határ már 1 milliárd forintra csökkent. Ki tudja, mikor csökken újra az értékhatár?