Rendkívüli: az IMF is beállt a Tisza Párt mögé, adóemelést és megszorításokat követel Magyarországon

Ledobta a bombát a bankokra Orbán: „Az utolsó vérig harcolni fogunk” (VIDEÓ)
Nem enged a 48-ból a miniszterelnök.
Az IMF európai igazgatója többek között fájdalmas szociális megszorításokat és a jövedelemadók növelését sürgeti Magyarországon. Orbán Viktor azt ígérte: „Az utolsó vérig harcolni fogunk!”
Az IMF európai igazgatója, Alfred Kammer szerint Európában 2040-re a GDP-arányos államadósság elérheti a 130 százalékot, ha nem történnek radikális kiadáscsökkentések. A Bild cikke szerint az elöregedő társadalom miatt növekvő nyugdíj- és egészségügyi költségek mellett az energia- és védelmi kiadások is emelkednek.
A beszámoló alapján
az IMF Magyarországon magasabb vállalati és jövedelemadók bevezetését sürgeti, hogy mérsékelje az adósságnövekedést.
A szervezet fájdalmas szociális megszorításokat és strukturális reformokat vár el a tagállamoktól. ellenkező esetben a jóléti rendszerek fenntarthatatlanná válhatnak.
