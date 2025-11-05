Ft
megszorítások Tisza Párt Magyarország Magyar Péter nyugdíj adóemelés IMF

Rendkívüli: az IMF is beállt a Tisza Párt mögé, adóemelést és megszorításokat követel Magyarországon

2025. november 05. 09:15

Az IMF európai igazgatója többek között fájdalmas szociális megszorításokat és a jövedelemadók növelését sürgeti Magyarországon. Orbán Viktor azt ígérte: „Az utolsó vérig harcolni fogunk!”

2025. november 05. 09:15
null

Az IMF európai igazgatója, Alfred Kammer szerint Európában 2040-re a GDP-arányos államadósság elérheti a 130 százalékot, ha nem történnek radikális kiadáscsökkentések. A Bild cikke szerint az elöregedő társadalom miatt növekvő nyugdíj- és egészségügyi költségek mellett az energia- és védelmi kiadások is emelkednek.

A beszámoló alapján

az IMF Magyarországon magasabb vállalati és jövedelemadók bevezetését sürgeti, hogy mérsékelje az adósságnövekedést.

A szervezet fájdalmas szociális megszorításokat és strukturális reformokat vár el a tagállamoktól. ellenkező esetben a jóléti rendszerek fenntarthatatlanná válhatnak.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

