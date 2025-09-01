Ft
Manuel Ostermann Németország saría disztópia

Németországnak 2050-re befellegzett: lesújtó képet festettek hazájukról az egyenruhások

2025. szeptember 01. 13:11

Arab bűnbandák, saría-törvénykezés, gyermekházasságok, drogháborúk – így képzeli el a német jövőt Manuel Ostermann.

2025. szeptember 01. 13:11
null

Egyre többen szólalnak fel Németországban a migráció ellen. A német rendőrségi szakszervezet helyettes vezetője, Manuel Ostermann egy szöveget tett közzé X-en, amely egy olyan 2050-et vetít elő, ahol arab klánok uralják a nagyvárosokat, és no-go zónák jönnek létre – számolt be a Remix News. 

„A kábítószer okozta halálesetek száma minden idők legmagasabb szintjét érte el. Egyes kerületekben csak a saría törvényt ismerik el érvényes jogként. A nők csak akkor mehetnek ki az utcára, ha teljesen el vannak takarva és egy férfi rokon kíséri őket. Ezeknek a városoknak az utcaképét arab üzletek és kereskedők uralják. Csak arabul hallani. A németek a város más részeibe költöztek, és már nem mernek visszatérni” – olvasható a disztópikus jövőkép. 

A szakszervezet vezetője szerint miközben az iszlám egyre nagyobb teret kap a kereszténységet folyamatosan háttérbe szorítják.

„A keresztek eltűntek a közéletből. A legtöbb templom bezárt. Az imámok naponta többször is imára hívják a hívőket. A szociális rendszer szinte összeomlott. A nyugdíjakat már nem lehet kifizetni” – vetíti előre a sötét jövőt a szöveg.

Manuel Ostermann a posztban előre reagál azokra, akik szerint túlzásba esik. „Hallom, hogy újra kiáltasz: »Most megint túlzásokba esik! Micsoda disztópikus nonszensz!« És újra azt válaszolnám neked: »Nem, egyáltalán nem túlzok.« Csak nézzék meg az Egyesült Királyságot. Ott már néhány lépéssel előrébb járnak, és közelebb vannak a fenti leíráshoz. Miért lenne más a helyzet itt, Németországban? Társadalmunk nem csak tovább fog iszlamizálódni – és méghozzá gyors ütemben –, hanem minden tekintetben kétségtelenül radikalizálódni is fog.

 Az erőszakos cselekmények száma tovább fog növekedni. Ha… igen, ha nem történik azonnal 180 fokos fordulat a belpolitikában”

 – írja Ostermann.

Nyitókép: PETER ENDIG / ZB / dpa Picture-Alliance via AFP

