Megkapta az első küldetését Tusk: kiderült, mit kell tennie az összes nemzetközi tárgyaláson

Lengyelország a NATO keleti szárnyának legfontosabb állama, frontállam, ezért szüksége van rendezett kapcsolatokra Németországgal és a második világháborús német kártérítésre is – jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök hétfőn a háború kitörésének 86. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen.

Az államfő hétfő hajnalban a hitleri Németország által 1939. szeptember 1-jén megtámadott, a második világháború első európai ütközete helyszíneként számon tartott, Gdansk melletti Westerplatte-félszigeten rendezett ceremónián szólalt fel.

Beszédében Karol Nawrocki hangsúlyozta, hogy „a feltámadó orosz nagybirodalmi törekvések korában” fejleszteni kell a lengyel hadsereget,

és erős szövetségeket kell építeni. Egyúttal Lengyelországnak „mint a NATO keleti szárnya legfontosabb államának szüksége van igazságosságra, igazságra és rendezett kapcsolatokra Németországgal” – tette hozzá. A jó kapcsolatok érdekében „végre rendezni kell a német állam által fizetendő jóvátétel kérdését” – jelentette ki Nawrocki, aláhúzva: ezt ő „Lengyelország elnökeként, a közjó érdekében egyértelműen követeli”.

Az ünnepségen részt vevő Donald Tusk miniszterelnökhöz fordulva az elnök azt szorgalmazta, hogy a témát a kormány is vesse fel a nemzetközi tárgyalásokon.

A második világháborús német jóvátétel az előző, a Jog és Igazságosság (PiS) vezette kormány idején vált a lengyel–német kapcsolatok egyik fontos témájává. Az akkori kormány egy jelentésében 6,2 ezer milliárd zlotyra (576 ezer milliárd forintra) becsülte a kár összegét.

Nyitókép: Sergei GAPON / AFP

(MTI)