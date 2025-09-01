Óriási fordulat: az ukránok többsége már szembe megy Zelenszkijjel
Béke, akár kompromisszumok árán, ezt akarja 59 százalékuk; s nem hogy a 2014-es, de a 2022-es határok visszavívásának sincs már érdemi támogatottsága.
A feladat adott.
Lengyelország a NATO keleti szárnyának legfontosabb állama, frontállam, ezért szüksége van rendezett kapcsolatokra Németországgal és a második világháborús német kártérítésre is – jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök hétfőn a háború kitörésének 86. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen.
Az államfő hétfő hajnalban a hitleri Németország által 1939. szeptember 1-jén megtámadott, a második világháború első európai ütközete helyszíneként számon tartott, Gdansk melletti Westerplatte-félszigeten rendezett ceremónián szólalt fel.
Beszédében Karol Nawrocki hangsúlyozta, hogy „a feltámadó orosz nagybirodalmi törekvések korában” fejleszteni kell a lengyel hadsereget,
és erős szövetségeket kell építeni. Egyúttal Lengyelországnak „mint a NATO keleti szárnya legfontosabb államának szüksége van igazságosságra, igazságra és rendezett kapcsolatokra Németországgal” – tette hozzá. A jó kapcsolatok érdekében „végre rendezni kell a német állam által fizetendő jóvátétel kérdését” – jelentette ki Nawrocki, aláhúzva: ezt ő „Lengyelország elnökeként, a közjó érdekében egyértelműen követeli”.
Az ünnepségen részt vevő Donald Tusk miniszterelnökhöz fordulva az elnök azt szorgalmazta, hogy a témát a kormány is vesse fel a nemzetközi tárgyalásokon.
A második világháborús német jóvátétel az előző, a Jog és Igazságosság (PiS) vezette kormány idején vált a lengyel–német kapcsolatok egyik fontos témájává. Az akkori kormány egy jelentésében 6,2 ezer milliárd zlotyra (576 ezer milliárd forintra) becsülte a kár összegét.
Nyitókép: Sergei GAPON / AFP
(MTI)
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Mint kiderült, az orosz állami média különösen Németországban népszerű.
A Bizottság elnöke Kelet-Európában turnézik és láthatóan megjött a harcikedve.
Az oroszok szerint a nyugati vezetők elfelejtették a második világháború tanulságait. A kutya ugat, a karaván halad.