Megkapta az első küldetését Tusk: kiderült, mit kell tennie az összes nemzetközi tárgyaláson

2025. szeptember 01. 11:23

A feladat adott.

2025. szeptember 01. 11:23
null

Lengyelország a NATO keleti szárnyának legfontosabb állama, frontállam, ezért szüksége van rendezett kapcsolatokra Németországgal és a második világháborús német kártérítésre is – jelentette ki Karol Nawrocki lengyel elnök hétfőn a háború kitörésének 86. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen.

Az államfő hétfő hajnalban a hitleri Németország által 1939. szeptember 1-jén megtámadott, a második világháború első európai ütközete helyszíneként számon tartott, Gdansk melletti Westerplatte-félszigeten rendezett ceremónián szólalt fel.

Beszédében Karol Nawrocki hangsúlyozta, hogy „a feltámadó orosz nagybirodalmi törekvések korában” fejleszteni kell a lengyel hadsereget,

és erős szövetségeket kell építeni. Egyúttal Lengyelországnak „mint a NATO keleti szárnya legfontosabb államának szüksége van igazságosságra, igazságra és rendezett kapcsolatokra Németországgal” – tette hozzá. A jó kapcsolatok érdekében „végre rendezni kell a német állam által fizetendő jóvátétel kérdését” – jelentette ki Nawrocki, aláhúzva: ezt ő „Lengyelország elnökeként, a közjó érdekében egyértelműen követeli”.

Az ünnepségen részt vevő Donald Tusk miniszterelnökhöz fordulva az elnök azt szorgalmazta, hogy a témát a kormány is vesse fel a nemzetközi tárgyalásokon.

A második világháborús német jóvátétel az előző, a Jog és Igazságosság (PiS) vezette kormány idején vált a lengyel–német kapcsolatok egyik fontos témájává. Az akkori kormány egy jelentésében 6,2 ezer milliárd zlotyra (576 ezer milliárd forintra) becsülte a kár összegét.

Nyitókép: Sergei GAPON / AFP

(MTI)

 

jóember
2025. szeptember 01. 12:06
Erről jut eszembe, mi mikor nyújtjuk be a számlát a német megszállásért, nekünk mennyi pénz járna? A ki nem fizetett számlák, a miattuk és általuk véghezvitt rombolás, sokak halála nagyon nagy kártérítést jelentene. Mi míért nem kérjük?
titi77
2025. szeptember 01. 11:59
szorul a hurok a d.s. alkalmazásában álló tusk nyaka körül. jól kibaszott vele a nawrocki. vajon ezt most hogyan tudja elsunnyogni?
elégia
2025. szeptember 01. 11:39
A jóvátétel aprópénz. Az ezer-egykét-száz milliárd dollárt a németek igazán kifizethetnék. Mi az nekik? Még egy kérdés: ezt a lengyelek soha nem unják meg?
tapir32
2025. szeptember 01. 11:28
Ursula mennyi pénzt kap a Rheinmetalltól?
