Figyelmeztetés a legendás írótól: a Nyugat nem értette meg a totalitárius elme működésének pszichológiáját

Éppen emiatt volt Koestler nemcsak élet-, de robbanásveszélyes is a Szovjetunió által megszállt országokban. Művei négy évtizeden át indexen voltak.

Sem olvasni, sem idézni, sem hivatkozni rá nem volt tanácsos. Nem véletlen, hogy a magyar kommunista sajtóban patikamérlegen mérték Koestlert. Ha írtak róla, abban sem volt köszönet.

Lázadás a progresszió ellen

Fekete Rajmund szerint, noha a Sötétség délben saját korában a szovjet rögvalóságot örökítette meg, ami ma is igazán érvényessé és időtállóvá teszi, az az etikai semlegesség totális kudarcának a bemutatása. Rubasov, a regény alakja is csak a kivégzése előtt döbben rá: lehet, hogy az erkölcs teher, de az emberiség nem képes e nélkül a teher nélkül élni. Hiszen ha ez nincs, akkor a semmibe hullunk.

A kutató úgy véli, a művet tehát értékelhetjük a progresszió elleni lázadásként is. Egy ma is tartó folyamat startpisztolyának. Egy irányváltásnak, amelynek lényege: vissza kell vennünk a személyes felelősségünk súlyát, vissza kell fordulnunk a régi támpontokhoz, a zsidó-keresztény kultúra és erkölcs értékeihez, vissza kell riadnunk a tudomány mindenhatóságába vetett vakbuzgó hittől és ki kell lépnünk a bezápult-besárgult és elavult utópiák szorításából.