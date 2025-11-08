„Hogy ízlik Putyin f*sza” – trágár szövegekkel tiltakoztak Fico ellen egy szlovák iskolánál

Robert Fico szlovák miniszterelnök poprádi iskolai látogatását törölték, miután ismeretlenek a járdára fújták a „Fico áruló” feliratot – számolt be a szlovák Napunk portál. A kormányfő eredetileg diákokkal tervezett beszélgetést az intézményben.

Az iskola a Napunknak megerősítette a program lemondását, míg a kormányhivatal cáfolta ezt, és közölte, hogy a találkozót későbbre halasztják. A diákok szülei csütörtökön értesültek a látogatásról, miután Fico váratlanul lemondta a brazíliai klímacsúcson való részvételét, és Poprád felé indult. Az iskola a szülőket arról tájékoztatta, hogy a miniszterelnök a „politikai semlegesség” szellemében kíván a szlovák külpolitikáról diskurálni a tanulókkal. Több szülő tiltakozott a vizit ellen.

Az intézmény közelében egy másik, „Hogy ízlik Putyin f*sza” szövegű felirat is felbukkant.

