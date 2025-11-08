Ft
11. 08.
szombat
Robert Fico Vlagyimir Putyin Szlovákia

„Hogy ízlik Putyin f*sza” – trágár szövegekkel tiltakoztak Fico ellen egy szlovák iskolánál

2025. november 08. 17:07

Botrány Szlovákiában.

2025. november 08. 17:07
Robert Fico szlovák miniszterelnök poprádi iskolai látogatását törölték, miután ismeretlenek a járdára fújták a „Fico áruló” feliratot – számolt be a szlovák Napunk portál. A kormányfő eredetileg diákokkal tervezett beszélgetést az intézményben.   

Az iskola a Napunknak megerősítette a program lemondását, míg a kormányhivatal cáfolta ezt, és közölte, hogy a találkozót későbbre halasztják. A diákok szülei csütörtökön értesültek a látogatásról, miután Fico váratlanul lemondta a brazíliai klímacsúcson való részvételét, és Poprád felé indult. Az iskola a szülőket arról tájékoztatta, hogy a miniszterelnök a „politikai semlegesség” szellemében kíván a szlovák külpolitikáról diskurálni a tanulókkal. Több szülő tiltakozott a vizit ellen.

Az intézmény közelében egy másik, „Hogy ízlik Putyin f*sza” szövegű felirat is felbukkant.

Nyitókép forrása: Sameer Al-DOUMY / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 29 komment

nemmondom-3
2025. november 08. 18:17
Tót bunkóság, nincs hozzá közünk.
llnnhegyi
2025. november 08. 18:17
Haszontalan libbcsikommcsik!
csulak
2025. november 08. 18:15
a libernyakok az emberiseg alja
llnnhegyi
2025. november 08. 18:13
Itt a Hír Televízióban most a KOMMENT című műsor zajlik. Kóczián Péter megint hazudik. Az olajszankciókat időkorlát nélkül feloldották. Fejébe a libbcsikommcsi EU korlát él. Képtelen eldobni és még büszkén tekintget szanaszét. Trencsényi Dávid már majdnem birokra kel,szerinte hazudós BBC-nek van igaza. Csak egy évre van felmentés. Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter ma reggel is egyértelműen nyilatkozott. Ő volt ott a tárgyaláson.
