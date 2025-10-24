Nem kertelt Robert Fico: elmondta, kik akadályozzák a budapesti békecsúcsot (VIDEÓ)

Robert Fico szlovák miniszterelnök újságíróknak nyilatkozva élesen bírálta az ukrajnai béketárgyalások jelenlegi helyzetét, kiemelve, hogy a békés megoldás helyett újra az eszkaláció van terítéken kiszámíthatatlan következményekkel.

Fico szerint a béke elérése érdekében kompromisszumokra van szükség, ám az európai vezetők és az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij elutasító hozzáállása akadályozza a tárgyalásokat.

A szlovák miniszterelnök kitért arra, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke konkrét békeajánlatot tett Vlagyimir Putyin orosz elnöknek. Az ajánlat értelmében Oroszország megtarthatná a Donyeck és Luhanszk régiókat, valamint a Krímet, míg Zaporizzsja és Herszon esetében a jelenlegi frontvonalak mentén maradna a status quo. Putyin, miután alaszkai találkozójukon megerősítést kapott Trumptól az ajánlat komolyságáról, elfogadta azt.

Trump azonban időt kért, hogy meggyőzze Zelenszkijt és az Európai Uniót, akik végül elutasították a javaslatot.

„És itt tartunk most újra” – fogalmazott Fico, hangsúlyozva, hogy a külső szereplők bevonása rendre megnehezíti a tárgyalásokat. A szlovák kormányfő szerint a béke kulcsa az, hogy a vezetők közvetlenül, külső beavatkozás nélkül tárgyaljanak egymással. Kiemelte, hogy az EU célja nem lehet Putyin „börtönbe zárása”, hanem az, hogy minden érintettet tárgyalóasztalhoz ültessen. Fico kritizálta azokat, akik szerinte irreális elvárásokat támasztanak.