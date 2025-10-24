Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
10. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Budapesti békecsúcs Robert Fico Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Európai Unió

Nem kertelt Robert Fico: elmondta, kik akadályozzák a budapesti békecsúcsot (VIDEÓ)

2025. október 24. 21:10

A szlovák miniszterelnök szerint számos külső szereplő akadályozza, hogy az amerikai és az orosz elnök találkozhasson.

2025. október 24. 21:10
null

Robert Fico szlovák miniszterelnök újságíróknak nyilatkozva élesen bírálta az ukrajnai béketárgyalások jelenlegi helyzetét, kiemelve, hogy a békés megoldás helyett újra az eszkaláció van terítéken kiszámíthatatlan következményekkel.

Fico szerint a béke elérése érdekében kompromisszumokra van szükség, ám az európai vezetők és az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij elutasító hozzáállása akadályozza a tárgyalásokat.

A szlovák miniszterelnök kitért arra, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke konkrét békeajánlatot tett Vlagyimir Putyin orosz elnöknek. Az ajánlat értelmében Oroszország megtarthatná a Donyeck és Luhanszk régiókat, valamint a Krímet, míg Zaporizzsja és Herszon esetében a jelenlegi frontvonalak mentén maradna a status quo. Putyin, miután alaszkai találkozójukon megerősítést kapott Trumptól az ajánlat komolyságáról, elfogadta azt.

Trump azonban időt kért, hogy meggyőzze Zelenszkijt és az Európai Uniót, akik végül elutasították a javaslatot.

„És itt tartunk most újra” – fogalmazott Fico, hangsúlyozva, hogy a külső szereplők bevonása rendre megnehezíti a tárgyalásokat. A szlovák kormányfő szerint a béke kulcsa az, hogy a vezetők közvetlenül, külső beavatkozás nélkül tárgyaljanak egymással. Kiemelte, hogy az EU célja nem lehet Putyin „börtönbe zárása”, hanem az, hogy minden érintettet tárgyalóasztalhoz ültessen. Fico kritizálta azokat, akik szerinte irreális elvárásokat támasztanak. 

Tényleg azt hiszitek, hogy Trumpnak nincs jobb dolga, mint Budapestre utazni, hogy Orbán Viktort támogassa a választásokon? Ne legyetek nevetségesek”

– mondta, cáfolva az ellenzéki vádakat, miszerint Trump lépései mögött Orbán Viktor választási érdekei állnának.

Fico szerint a jelenlegi helyzet realitása, hogy Ukrajnában területi veszteségek nélkül nem érhető el béke. „Beszélhettek itt elméletekről, tarthattok béke szemináriumokat, de a béke nem lehetséges az ukrán területek egy részének átadása nélkül. Vagy van jobb ötletetek? Kezdjünk el egymásra atombombákat dobálni?” – fogalmazott.

A szlovák kormányfő szerint Trump megértette, hogy a békéhez a vezetők közvetlen tárgyalásaira van szükség, és a budapesti csúcstalálkozó célja éppen az lenne, hogy a felek egy asztalhoz üljenek, és olyan javaslatot dolgozzanak ki, amelyet az érintettek elfogadhatnak vagy elutasíthatnak. Fico szerint a jelenlegi patthelyzet abból fakad, hogy túl sok szereplő akar beleszólni a folyamatba. „Putyin találkozni akar Trumppal, és rögtön megjelennek mások, hogy »én is ott akarok lenni, Zelenszkijnek is ott kell lennie«. De ők [Trump és Putyin] nem ezt akarják. Egyszerűen csak normálisan találkozni, beszélni és előkészíteni egy javaslatot” – mondta a szlovák miniszterelnök.

Nyitókép forrása: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dixtroy
2025. október 24. 23:13
"Beszélhettek itt elméletekről, tarthattok béke szemináriumokat, de a béke nem lehetséges az ukrán területek egy részének átadása nélkül." Jobb lenne magyarul fogalmazni. A béke nem lehetséges az oroszok által már elfoglalt területek Oroszországhoz tartozásának tényének tudomásul vétele nélkül. Lehet alkudozni, cserebelélni és tárgyalni, de ilyen bárgyú faszságokat böfögni, hogy Oroszország vonuljon ki és menjen haza, kibaszott óvódás mondóka, nem lesz semmi hatása.
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
2025. október 24. 23:08
Nnna! Nem kell további halálos áldozat. Zelenskyt ki kell iktatni ! El kell kapni antifakkal és hülyére pofozni. Kész a béke feltétel, teljesítve. EP támogatás biztosított.
Válasz erre
0
0
kistv
2025. október 24. 22:42
Mi lenne ha mi is megtámadnánk Szlovákiát. Majd amikor kihasítottunk belőle egy jó nagy darabot, akkor azt ajánlanánk neki, hogy az európai béke érdekében szépen adja csak át nekünk. Akkor is ilyen elnéző lenne Fico?
Válasz erre
0
3
Hohokam
2025. október 24. 22:28
Ficonak teljesen igaza van - ezen nincs mit vitatni.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!