Nem kertelt Robert Fico: elmondta, kik akadályozzák a budapesti békecsúcsot (VIDEÓ)

A budapesti csúcsról tárgyalt Oroszország és az Egyesült Államok: megneveztek egy országot, mely a találkozó útjában áll
A szlovák miniszterelnök szerint számos külső szereplő akadályozza, hogy az amerikai és az orosz elnök találkozhasson.
Robert Fico szlovák miniszterelnök újságíróknak nyilatkozva élesen bírálta az ukrajnai béketárgyalások jelenlegi helyzetét, kiemelve, hogy a békés megoldás helyett újra az eszkaláció van terítéken kiszámíthatatlan következményekkel.
Fico szerint a béke elérése érdekében kompromisszumokra van szükség, ám az európai vezetők és az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij elutasító hozzáállása akadályozza a tárgyalásokat.
A szlovák miniszterelnök kitért arra, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke konkrét békeajánlatot tett Vlagyimir Putyin orosz elnöknek. Az ajánlat értelmében Oroszország megtarthatná a Donyeck és Luhanszk régiókat, valamint a Krímet, míg Zaporizzsja és Herszon esetében a jelenlegi frontvonalak mentén maradna a status quo. Putyin, miután alaszkai találkozójukon megerősítést kapott Trumptól az ajánlat komolyságáról, elfogadta azt.
Trump azonban időt kért, hogy meggyőzze Zelenszkijt és az Európai Uniót, akik végül elutasították a javaslatot.
„És itt tartunk most újra” – fogalmazott Fico, hangsúlyozva, hogy a külső szereplők bevonása rendre megnehezíti a tárgyalásokat. A szlovák kormányfő szerint a béke kulcsa az, hogy a vezetők közvetlenül, külső beavatkozás nélkül tárgyaljanak egymással. Kiemelte, hogy az EU célja nem lehet Putyin „börtönbe zárása”, hanem az, hogy minden érintettet tárgyalóasztalhoz ültessen. Fico kritizálta azokat, akik szerinte irreális elvárásokat támasztanak.
Tényleg azt hiszitek, hogy Trumpnak nincs jobb dolga, mint Budapestre utazni, hogy Orbán Viktort támogassa a választásokon? Ne legyetek nevetségesek”
– mondta, cáfolva az ellenzéki vádakat, miszerint Trump lépései mögött Orbán Viktor választási érdekei állnának.
Fico szerint a jelenlegi helyzet realitása, hogy Ukrajnában területi veszteségek nélkül nem érhető el béke. „Beszélhettek itt elméletekről, tarthattok béke szemináriumokat, de a béke nem lehetséges az ukrán területek egy részének átadása nélkül. Vagy van jobb ötletetek? Kezdjünk el egymásra atombombákat dobálni?” – fogalmazott.
A szlovák kormányfő szerint Trump megértette, hogy a békéhez a vezetők közvetlen tárgyalásaira van szükség, és a budapesti csúcstalálkozó célja éppen az lenne, hogy a felek egy asztalhoz üljenek, és olyan javaslatot dolgozzanak ki, amelyet az érintettek elfogadhatnak vagy elutasíthatnak. Fico szerint a jelenlegi patthelyzet abból fakad, hogy túl sok szereplő akar beleszólni a folyamatba. „Putyin találkozni akar Trumppal, és rögtön megjelennek mások, hogy »én is ott akarok lenni, Zelenszkijnek is ott kell lennie«. De ők [Trump és Putyin] nem ezt akarják. Egyszerűen csak normálisan találkozni, beszélni és előkészíteni egy javaslatot” – mondta a szlovák miniszterelnök.
