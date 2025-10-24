Ft
10. 24.
péntek
Budapesti békecsúcs tárgyalás Oroszország Egyesült Államok

A budapesti csúcsról tárgyalt Oroszország és az Egyesült Államok: megneveztek egy országot, mely a találkozó útjában áll

2025. október 24. 19:55

Az Egyesült Államokat ellenségének kikiáltó Oroszország különmegbízottat küldött az országba.

2025. október 24. 19:55
null

Megérkezett az Egyesült Államokba Kirill Dmitrijev, az orosz elnök befektetésügyi és gazdasági együttműködési különmegbízottja, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója, hogy a kétoldalú kapcsolatokról és az ukrajnai rendezésről tárgyaljon.

„Amerikai kollégáinkkal tudatni fogjuk, hogy Ukrajna – sajnos – megszakítja a szükséges párbeszédet, és ezt a britek és az európaiak kérésére teszi, akik a konfliktus folytatódását szeretnék” – mondta Dmitrijev orosz újságíróknak New Yorkban.

Nagyon sok kísérletet látunk emellett európai kollégáink, Nagy-Britannia részéről arra, hogy megakadályozzák az Oroszország és az Egyesült Államok közötti közvetlen párbeszédet, a Putyin elnök és Trump elnök közötti közvetlen párbeszédet

– tette hozzá Dmitrijev.

A különmegbízott közölte, hogy a tervezett több találkozója közül csak egy lesz nyilvános, de erről sem árult el részleteket. Az Axios amerikai hírportál azt írta, hogy Dmitrijev szombaton Steven Witkoffal, az amerikai elnök különmegbízottjával találkozik majd Miamiban.

Információs hadjárat a budapesti békecsúcs ellen

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője egy pénteki moszkvai fórumon azt hangoztatta, hogy információs kampány indult Nyugaton a budapesti orosz-amerikai csúcs meghiúsítására.

„Az elmúlt néhány napban információs támadásnak lehettünk tanúi, amelyben minden szerepet kapott: a mesterséges intelligencia, a hagyományos média és a tudósítók is a Budapesten megrendezendő tárgyalásokkal kapcsolatban. Nézzék, mi volt a helyzet: az országok megegyeztek és a találkozóra készültek, de elindult egy olyan információs kampány, amely az emberekben világszerte azt a benyomást keltette, hogy úgy tűnik, a tárgyalások lemondásra kerülnek... Az embereknek magukban el kellett volna fogadniuk, hogy ezek a tárgyalások feleslegesek, nem fognak megtörténni, hogy valami történni fog velük” – mondta.

A szóvivő szerint a nyugati országok, miközben a dezinformáció elleni küzdelemről beszélnek, valójában maguk generálják ezt ipari méretekben.

(MTI)

Nyitókép: Alexander NEMENOV, Elijah Nouvelage / AFP

Intel
2025. október 24. 20:30
Ez egy dezinformációs lufi. A lényeg az, hogy az oroszok követelései nem illeszkednek az usa stratégiába. Mi is az usa stratégia? Az amit a Donald képvisel. Öt perc tárgyalás után sajtótájékoztató ahol bejelentik, hogy győztünk. Személyesen miatta, az ö közreműködése miatt. Nos erre itt nincs szükség.
ertonszena
2025. október 24. 20:24
"A nyugati országok, miközben a dezinformáció elleni küzdelemről beszélnek, valójában maguk generálják ezt ipari méretekben." Bullseye, baby.
NeMá
2025. október 24. 20:20 Szerkesztve
Ez nyilvánvaló! Mibe, hogy a britek, ezért lépet ki az unioból, az Iszlamizációt/bevándorlást úgyan úgy művelik, de azóta is befolyásolja az EU-t, de semmi felelősége nem lesz, ha bebukják és az EU-nak kell viselnie minden következményt!
hlaci83
2025. október 24. 20:15
Az eddigi világháborúkat is nekik köszönhetjük. Tetves népség, lassan eltűnnek….
