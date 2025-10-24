Orbán Viktor: Az oroszok meg fognak egyezni az amerikaiakkal, lesz békecsúcs! (VIDEÓ)

Orbán Viktor kormányfő a beszélgetés elején közölte, erős nap volt a csütörtöki, de a legfontosabb, hogy szép és felemelő volt a nemzeti ünnep. A művészeknek külön köszönettel tartozunk – tette hozzá. Végre valakinek sikerült az egyetlen olaszok által írt 1956-os dalt magyarítani, és egy remek zenét hangszereltek hozzá – mondta. A nótázás is azért ilyen népszerű, mert ez tudja közel hozni az embereket. Orbán Viktor közölte, mire Brüsszelbe érkezett addigra égett a ház. Brüsszelben szembejött a valóság, ami igaz a háborúra és az európai gazdaságra nézve is - tette hozzá.

Az uniós csúcsról nyilatkozik Orbán Viktor

A kormányfő elmondta, elfogyott a pénz, mert 2026-ban az eurózóna növekedése 1 százalék lesz, míg az USA és Kína ennél jóval nagyobb bővülést vár. Itt ideges hangulat volt, több kormányfő is fellázadt olyan döntésekkel szemben, amelyek 8-10 százalékos energiaáremelést hozna – mondta. Ezeket a döntéseket egyébként már meghozták, és felül kéne vizsgálni.