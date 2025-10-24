Orbán Viktor: Az oroszok meg fognak egyezni az amerikaiakkal, lesz békecsúcs! (VIDEÓ)

Orbán Viktor a Mandinernek: Stand by állapotban vagyunk, a budapesti békecsúcs napirenden van (VIDEÓ)
A kormányfő megerősítette, a háttérben dolgozik a békecsúcsot előkészítő munkacsoport.
Erős nap volt a tegnapi, szép és felemelő nemzeti ünnepünk volt, az 56-os hősökre emlékeztünk, és arra, hogy a legnehezebb időkben is kiállunk a fontos ügyekért – idézte fel a kormányfő a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának. Brüsszelben szembejött a valóság, ami igaz a háborúra és a gazdaságra nézve is – mondta Orbán Viktor.
Orbán Viktor kormányfő a beszélgetés elején közölte, erős nap volt a csütörtöki, de a legfontosabb, hogy szép és felemelő volt a nemzeti ünnep. A művészeknek külön köszönettel tartozunk – tette hozzá. Végre valakinek sikerült az egyetlen olaszok által írt 1956-os dalt magyarítani, és egy remek zenét hangszereltek hozzá – mondta. A nótázás is azért ilyen népszerű, mert ez tudja közel hozni az embereket. Orbán Viktor közölte, mire Brüsszelbe érkezett addigra égett a ház. Brüsszelben szembejött a valóság, ami igaz a háborúra és az európai gazdaságra nézve is - tette hozzá.
A kormányfő elmondta, elfogyott a pénz, mert 2026-ban az eurózóna növekedése 1 százalék lesz, míg az USA és Kína ennél jóval nagyobb bővülést vár. Itt ideges hangulat volt, több kormányfő is fellázadt olyan döntésekkel szemben, amelyek 8-10 százalékos energiaáremelést hozna – mondta. Ezeket a döntéseket egyébként már meghozták, és felül kéne vizsgálni.
Egyre több ország szabadulna Ukrajna terhétől, de olyan mértékben lovalták bele magukat ebbe a helyzetbe, és csapták be a polgáraikat, hogy nem tudnak ebből visszajönni.
Nem egyszerű azt mondani, hogy míg eddig van orosz fenyegetés, majd pedig azt mondani, hogy nincs, az meglehetősen bonyolult dolog. A Biden-kormány sem tudott kifarolni ebből, csak az új elnök volt képes a változtatásra – mondta.
Amióta Donald Trump az USA elnöke, azóta két nap alatt jönnek létre dolgok – mondta Orbán Viktor. A békecsúcs nem került le a napirendről, csak az időpontja kérdéses. Az amerikaiak meg fognak egyezni az oroszokkal – tette hozzá.
Ezt is ajánljuk a témában
A kormányfő megerősítette, a háttérben dolgozik a békecsúcsot előkészítő munkacsoport.
Az európaiak problémája, hogy háborús bűnösnek nyilvánították az orosz elnököt, így nem tudnak vele tárgyalni, az USA nem tette ezt.
A Békemenet azt az üzenetet hordozza, hogy annak a súlya lényegesen nagyobb, mint adott esetben a kormányfő álláspontja – mondta Orbán Vikor. Egy nép nem akarja, amit itt Brüsszelben szeretnének – tette hozzá. Ha béke lenne az Európa gazdasági kilátásai lényegesen jobbak lennének. Ha háború van, akkor nincs fejlődés – tette hozzá.
Ezt is ajánljuk a témában
Tizenegyedik alkalommal tart Békemenet néven seregszemlét a kormányoldal október 23-án. A Békemenet helyszíni fotóit itt érhetik el.
Mindenki azt mond, amit akar, mert a Tisza felett álló Európai Néppárt háborút akar, és hiába mond bármit a Tisza ez a valóság. A DK a szocialistákhoz tartozik, és ők is háborút akarnak.
Itt békét egyedül a patrióták akarnak – ismertette Orbán Viktor.
Egy olyan darázsfészekbe nyúl bele az, aki a nyugdíjrendszerbe nyúl bele, hogy könnyen nagyon nagy baj lehet – közölte. A nyugdíjakat emelni kell, és be kell vezetni a 14. havi nyugdíjat, de az hogy nyugdíjadót vezetnek be, meg az emelés mértéke különbözne attól mindenkit óvnék.
Ezt is ajánljuk a témában
Magyar Péterék lerombolnák, amit a Fidesznek az elmúlt 15 évben sikerült elérnie.
Orbán Viktor közölte, érti ki mit mond, de hazudozás zajlik a Tisza Párt körül, mert ők maguk mondták ki, hogy a választásokig nem lehet megmondani, mire készülnek. Éppen ezért van össze vissza beszéd a másik oldalon – tette hozzá.
A megszorítási tervek már 30 évesek, tehát egyáltalán nem újak a magyar politikában.
Társadalmi mérnökösködés, ez egy komcsi gondolkodás, amit a baloldalon látni – mondta Orbán Viktor. Ezzel szemben a mostani kabinet azon az állásponton van, hogy aki 10-szer többet keres az tízszer többet adózik. Mi csak annyi pénzt akarunk elvenni az emberektől, amennyi az ország működtetéséhez kell – mondta a kormányfő.
Még harcolunk az orosz energiaimporttilalom kapcsán. Brüsszel évek óta szeretné megszüntetni a rezsicsökkentést, mert az nagyban sérti a multicégek érdekeit – mondta a kormányfő. Csak akkor tudjuk fenntartani a rezsicsökkentést, ha nem erőltetnek ránk drága energiát – tette hozzá.
Ezt is ajánljuk a témában
Csütörtökön szavazott az Európai Parlament két bizottsága az orosz gáz- és olajimport teljes tilalmáról.
Valóban vannak most szankciók bizonyos orosz olajcégekre, dolgozunk azon, hogyan lehet kivédeni ezeket a szankciókat.
Az is probléma, hogy a sikeres magyar rezsicsökkentés példa más országok számára, így hazánk egy kényelmetlen példa, ezért a nyomás kétszeres – hívta fel a figyelmet a kormányfő. Ez nem fontos, de nekünk meg kell védenünk a fenti eredményeket – zárta.
„Nehéz megérkezni Brüsszelbe egy Békemenet után” – mondta korábban Orbán Viktor a repülőn Bohár Dánielnek, mielőtt leszálltak volna Brüsszelben, hogy a miniszterelnök csatlakozzon az Európai Tanács üléséhez.
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterelnök a brüsszeli érkezése előtt beszélt az uniós csúcsról.
A magyar miniszterelnök elmondta: „ilyen hatalmas, talán soha nem látott tömeg előtt” nem könnyű beszélni.
„Ha politikailag nézzük a dolgot, akkor könnyű dolgunk van most. Ugye uniós csúcsnál mi két célt akarunk elérni: az ukránokat ne engedjük be, a pénzünket meg ne engedjük ki”
– mondta Orbán Viktor.
Elmondta: Magyarország az egyetlen ország, amely ezt nyilvánosan, vitára kész módon, és harcosan képviseli. „Ezért vagyunk nyomás alatt” – tette hozzá az interjúban.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook oldala