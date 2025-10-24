Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
10. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Brüsszelben uniós Orbán Viktor miniszterelnök

Orbán Viktor: Az oroszok meg fognak egyezni az amerikaiakkal, lesz békecsúcs! (VIDEÓ)

2025. október 24. 07:18

Erős nap volt a tegnapi, szép és felemelő nemzeti ünnepünk volt, az 56-os hősökre emlékeztünk, és arra, hogy a legnehezebb időkben is kiállunk a fontos ügyekért – idézte fel a kormányfő a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának. Brüsszelben szembejött a valóság, ami igaz a háborúra és a gazdaságra nézve is – mondta Orbán Viktor.

2025. október 24. 07:18
null
Kovács András
Kovács András

Orbán Viktor kormányfő a beszélgetés elején közölte, erős nap volt a csütörtöki, de a legfontosabb, hogy szép és felemelő volt a nemzeti ünnep. A művészeknek külön köszönettel tartozunk – tette hozzá. Végre valakinek sikerült az egyetlen olaszok által írt 1956-os dalt magyarítani, és egy remek zenét hangszereltek hozzá – mondta. A nótázás is azért ilyen népszerű, mert ez tudja közel hozni az embereket. Orbán Viktor közölte, mire Brüsszelbe érkezett addigra égett a ház. Brüsszelben szembejött a valóság, ami igaz a háborúra és az európai gazdaságra nézve is - tette hozzá.

Orbán
Az uniós csúcsról nyilatkozik Orbán Viktor

A kormányfő elmondta, elfogyott a pénz, mert 2026-ban az eurózóna növekedése 1 százalék lesz, míg az USA és Kína ennél jóval nagyobb bővülést vár. Itt ideges hangulat volt, több kormányfő is fellázadt olyan döntésekkel szemben, amelyek 8-10 százalékos energiaáremelést hozna – mondta. Ezeket a döntéseket egyébként már meghozták, és felül kéne vizsgálni. 

Egyre több ország szabadulna Ukrajna terhétől, de olyan mértékben lovalták bele magukat ebbe a helyzetbe, és csapták be a polgáraikat, hogy nem tudnak ebből visszajönni. 

Nem egyszerű azt mondani, hogy míg eddig van orosz fenyegetés, majd pedig azt mondani, hogy nincs, az meglehetősen bonyolult dolog. A Biden-kormány sem tudott kifarolni ebből, csak az új elnök volt képes a változtatásra – mondta. 

Orbán Viktor: A békecsúcs nem került le a napirendről, csak az időpontja kérdéses

Amióta Donald Trump az USA elnöke, azóta két nap alatt jönnek létre dolgok – mondta Orbán Viktor. A békecsúcs nem került le a napirendről, csak az időpontja kérdéses. Az amerikaiak meg fognak egyezni az oroszokkal – tette hozzá. 

Ezt is ajánljuk a témában

Az európaiak problémája, hogy háborús bűnösnek nyilvánították az orosz elnököt, így nem tudnak vele tárgyalni, az USA nem tette ezt. 

A Békemenet azt az üzenetet hordozza, hogy annak a súlya lényegesen nagyobb, mint adott esetben a kormányfő álláspontja – mondta Orbán Vikor. Egy nép nem akarja, amit itt Brüsszelben szeretnének – tette hozzá. Ha béke lenne az Európa gazdasági kilátásai lényegesen jobbak lennének. Ha háború van, akkor nincs fejlődés – tette hozzá. 

Ezt is ajánljuk a témában

Mindenki azt mond, amit akar, mert a Tisza felett álló Európai Néppárt háborút akar, és hiába mond bármit a Tisza ez a valóság. A DK a szocialistákhoz tartozik, és ők is háborút akarnak.

 Itt békét egyedül a patrióták akarnak – ismertette Orbán Viktor. 

Egy olyan darázsfészekbe nyúl bele az, aki a nyugdíjrendszerbe nyúl bele, hogy könnyen nagyon nagy baj lehet – közölte. A nyugdíjakat emelni kell, és be kell vezetni a 14. havi nyugdíjat, de az hogy nyugdíjadót vezetnek be, meg az emelés mértéke különbözne attól mindenkit óvnék.

Ezt is ajánljuk a témában

Hazudozás zajlik a Tisza környékén

Orbán Viktor közölte, érti ki mit mond, de hazudozás zajlik a Tisza Párt körül, mert ők maguk mondták ki, hogy a választásokig nem lehet megmondani, mire készülnek. Éppen ezért van össze vissza beszéd a másik oldalon – tette hozzá.

 A megszorítási tervek már 30 évesek, tehát egyáltalán nem újak a magyar politikában. 

Társadalmi mérnökösködés, ez egy komcsi gondolkodás, amit a baloldalon látni – mondta Orbán Viktor. Ezzel szemben a mostani kabinet azon az állásponton van, hogy aki 10-szer többet keres az tízszer többet adózik. Mi csak annyi pénzt akarunk elvenni az emberektől, amennyi az ország működtetéséhez kell – mondta a kormányfő. 

Még harcolunk az orosz energiaimporttilalom kapcsán. Brüsszel évek óta szeretné megszüntetni a rezsicsökkentést, mert az nagyban sérti a multicégek érdekeit – mondta a kormányfő. Csak akkor tudjuk fenntartani a rezsicsökkentést, ha nem erőltetnek ránk drága energiát – tette hozzá.

Ezt is ajánljuk a témában

 Valóban vannak most szankciók bizonyos orosz olajcégekre, dolgozunk azon, hogyan lehet kivédeni ezeket a szankciókat.

Az is probléma, hogy a sikeres magyar rezsicsökkentés példa más országok számára, így hazánk egy kényelmetlen példa, ezért a nyomás kétszeres – hívta fel a figyelmet a kormányfő. Ez nem fontos, de nekünk meg kell védenünk a fenti eredményeket – zárta.
 

Orbán Viktor: Az ukránokat ne engedjük be, a pénzünket meg ne engedjük ki!


„Nehéz megérkezni Brüsszelbe egy Békemenet után”mondta korábban Orbán Viktor a repülőn Bohár Dánielnek, mielőtt leszálltak volna Brüsszelben, hogy a miniszterelnök csatlakozzon az Európai Tanács üléséhez. 

Ezt is ajánljuk a témában

A magyar miniszterelnök elmondta: „ilyen hatalmas, talán soha nem látott tömeg előtt” nem könnyű beszélni. 

„Ha politikailag nézzük a dolgot, akkor könnyű dolgunk van most. Ugye uniós csúcsnál mi két célt akarunk elérni: az ukránokat ne engedjük be, a pénzünket meg ne engedjük ki” 

– mondta Orbán Viktor.  

Elmondta: Magyarország az egyetlen ország, amely ezt nyilvánosan, vitára kész módon, és harcosan képviseli. „Ezért vagyunk nyomás alatt” – tette hozzá az interjúban. 

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook oldala

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
merpes
2025. október 24. 10:10
na persze a " BÉKE " az olyan dolog amit CSAK a " politikusok " élveznek : ülve , dumálva . . . . fizikailag semmit nem cselekedve milliárdokat halmozva a seggük alá . . . . . pl. : egy fizikai termelö szakember fizeti nekik az adót , de az még semmi . . . , 67 , 68 évig fizeti a nyugdíj biztosítót . . . . élvezi kb. 4- 5 évig , aztán meghal . . . . , a maradék kb. 70%-át meg a " politikusok " teszik zsebre . . . , de ez CSAK egy példa a sok - sok közül aki " politikusokra " szavaz az megássa sírját a " pokol " felé . . . .
Válasz erre
0
0
dejavu
2025. október 24. 09:43
és csak löki, löki a süketet…
Válasz erre
0
0
merpes
2025. október 24. 09:35
hamarabb lesz világvége , mint orbán viktor nagy meséje . . . . .
Válasz erre
0
1
masikhozzaszolo
2025. október 24. 09:31
Mi meg ugrunk, és elhisszük. 500% vám, irgumburgum. Ja, mégsem, nem vezetjük be, elhalasztjuk. Márky Zay. Amit mondtam, nem mondtam.. Bidenről legalább tudtuk, az ellenségünk. És ha Trump azt mondta, Megyarország, Orbán a barátunk. És holnap meg, amit mondtam nem mondtam? Erre tessék gondolni, a nagy Tramp hozsannázás helyett. Egy óra alatt ellenség leszünk. Példa: miért nem akarunk mi amerikai gázt venni? Tessék abbahagyni az orosz gáz, energia vásárlást!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!