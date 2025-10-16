Az unióban ismét Európa energiabiztonsága ellen szavaztak – a képviselőket az se zavarja, hogy ezzel sok ország gázellátása veszélybe kerül

Az Európai Parlament Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottsága, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság csütörtökön elfogadott egy tervezetet, amely 2026. január 1-től megtiltaná az orosz földgáz – mind a vezetékes, mind a cseppfolyósított gáz (LNG) – importját az Európai Unióba. Ez alól mérsékelt kivételt képeznének a meglévő, rövid távú szerződések, amelyek 2026. június 17-ig maradhatnak érvényben, valamint a hosszú távú szerződések, amelyek 2027. január 1-ig kapnak haladékot, amennyiben azokat 2025. június 17. előtt kötötték – olvasható az Európai Parlament hivatalos oldalán.

Több tagállamnak is fájdalmas lenne a leválás az orosz gázról

Forrás: Hauke-Christian Dittrich / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A bizottságok tagjai emellett azt javasolták, hogy 2026. január 1-től tiltsák meg az orosz eredetű földgáz ideiglenes tárolását is uniós létesítményekben. Az üzemeltetőknek az eddigieknél sokkal szigorúbb kritériumok szerint kellene igazolniuk a létesítményeikben tárolt és használt földgáz származási országát. A képviselők szerint erre azért van szükség, hogy ne lehessen kiskapukat találni, és az orosz gázt harmadik országokon keresztül behozni, a közvetítő országot megjelölve eredeti forrásként.

A gáz mellett az olajimport is tilos lehet 2026-tól

A földgázzal egy időben az orosz olaj importját is betiltanák a képviselők, szintén 2026. január 1-jei hatállyal, beleértve az orosz nyersolajból származó kőolajtermékeket is. A javaslat szerint az olaj behozatalához előzetes vámhatósági engedélyre és a származási ország ellenőrzésére lenne szükség. Csakúgy, mint a földgáz esetében, az olajnál is szigorú ellenőrzéseket vezetnének be a harmadik országokon keresztüli tranzit megelőzése érdekében.