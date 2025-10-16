Ft
10. 16.
csütörtök
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság gáz Oroszország földgáz Európai Unió

Az unióban ismét Európa energiabiztonsága ellen szavaztak – a képviselőket az se zavarja, hogy ezzel sok ország gázellátása veszélybe kerül

2025. október 16. 18:33

Csütörtökön szavazott az Európai Parlament két bizottsága az orosz gáz- és olajimport teljes tilalmáról. Ezzel nem csak Oroszországot, de saját országaikat is komoly veszélybe sodorhatják.

2025. október 16. 18:33
null

Az Európai Parlament Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottsága, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság csütörtökön elfogadott egy tervezetet, amely 2026. január 1-től megtiltaná az orosz földgáz – mind a vezetékes, mind a cseppfolyósított gáz (LNG) – importját az Európai Unióba. Ez alól mérsékelt kivételt képeznének a meglévő, rövid távú szerződések, amelyek 2026. június 17-ig maradhatnak érvényben, valamint a hosszú távú szerződések, amelyek 2027. január 1-ig kapnak haladékot, amennyiben azokat 2025. június 17. előtt kötötték – olvasható az Európai Parlament hivatalos oldalán.

gáz
Több tagállamnak is fájdalmas lenne a leválás az orosz gázról
Forrás: Hauke-Christian Dittrich / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A bizottságok tagjai emellett azt javasolták, hogy 2026. január 1-től tiltsák meg az orosz eredetű földgáz ideiglenes tárolását is uniós létesítményekben. Az üzemeltetőknek az eddigieknél sokkal szigorúbb kritériumok szerint kellene igazolniuk a létesítményeikben tárolt és használt földgáz származási országát. A képviselők szerint erre azért van szükség, hogy ne lehessen kiskapukat találni, és az orosz gázt harmadik országokon keresztül behozni, a közvetítő országot megjelölve eredeti forrásként.

A gáz mellett az olajimport is tilos lehet 2026-tól

A földgázzal egy időben az orosz olaj importját is betiltanák a képviselők, szintén 2026. január 1-jei hatállyal, beleértve az orosz nyersolajból származó kőolajtermékeket is. A javaslat szerint az olaj behozatalához előzetes vámhatósági engedélyre és a származási ország ellenőrzésére lenne szükség. Csakúgy, mint a földgáz esetében, az olajnál is szigorú ellenőrzéseket vezetnének be a harmadik országokon keresztüli tranzit megelőzése érdekében.

A képviselők továbbá 

törölték a tervezetből azt a felülvizsgálati záradékot, amely lehetővé tenné a Bizottság számára, hogy ideiglenesen felfüggessze az importtilalmat, amennyiben úgy ítéli meg, hogy veszélybe kerül az unió energiabiztonsága.

A jogszabályt 83 igen, 9 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett fogadták el. A képviselők továbbá megszavazták a tárgyalások megkezdését az EU Tanácsának dán elnökségével, ami azt jelenti, hogy október 20. és 24. között a Parlament plenáris ülését hivatalosan is tájékoztatják a döntésről, amelyet később a Tanácsnak kell jóváhagynia.

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Facebook-bejegyzésben reagált a parlamenti bizottságok döntésére, amely szerinte nyíltan összehangolt támadás Magyarország és az uniós állampolgárok érdekei ellen. 

Az orosz gáz- és olajellátás megszüntetése ugyanis egyes tagállamokban áremelkedést, sőt akár ellátási zavarokat is okozhat, mivel az alternatív energiabehozatali módok mind jóval drágábbak.

A képviselő arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza Párt képviselője, Lakos Eszter – aki tagja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságnak – bár jelen volt, nem vett részt a szavazáson, hanem átadta a lehetőséget a Néppárt egy másik képviselőjének, aki az orosz gáz behozatala ellen szavazott. Dömötör szerint ez tudatos döntés volt a Tisza Párt részéről.

A fideszes politikus hangsúlyozta, hogy a bizottsági szavazás még nem jelent végleges döntést, hiszen a Parlament után a tagállami kormányok képviselői is megvitatják majd az ügyet.

Nyitókép: Olga MALTSEVA / AFP

Cogito ergo sum
2025. október 16. 18:59
EU lassan az arab kapcsolatikon keresztül belekezdhetnek teve szart importálni, mert ugye a tehénlepény minimális EU-s döntések végett.
csulak
2025. október 16. 18:58
az energiapolitika az tagallami hataskorbe tartozik ugye?, akkor mit ugrandoznak ezek a degeneraltak az EP-ben ?
satman1
2025. október 16. 18:57
Csak a vak nem látja a szándékot. A két érintett országban (Szlovákia, Magyarország), az Únió szempontjából a patrióták állnak jobban. Látható, hogy csak egy elemi csapással felérő olaj/gáz elzárása válthat ki elégedetlenséget. A szándékot mutatja, hogy az orosz export kb. 2-2,5%-ról van szó, ami önmagában nem jelentene érezhető jövedelem kiesesést az orosz háborús költségvetésben. Látva azonban Magyarországon a Tisza már-már látványos visszaesését, nem lehet kizárni, hogy eg y elégedetlenségi hullámban reménykednek a brutálisan megugró árakkal.
lemez
2025. október 16. 18:51
Ezek mind europa sirásói.Miért túrik ezt az europai emberek.Készakarva akarnak fölfónfutóvá tenni.Mi baja az unionsk az oroszokkal.Nem a mi háborúnk.
