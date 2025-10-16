Vészjelzés az Európai Parlamentből: ez egy előre kitervelt nyílt színi merénylet Magyarország ellen

Dömötör Csaba, a Fidesz Európai parlamenti képviselő a legújabb Facebook-videójában elmondta, „szavazás volt az Európai Parlamentben (EP), ahol a szakbizottságok arról döntöttek, hogy 2026 január 1-től legyen tilos az orosz energiabehozatal Európába”.

A Parlament képviselőit azonban láthatóan egyáltalán nem érdekli, hogy ez egyes országokban áremelkedést, sőt akár ellátási zavarokat is okozhat

– emelte ki Dömötör Csaba.

A képviselő elmagyarázta, hogy az áremelkedés oka az lenne, hogy az orosszal szembeni alternatív energiabehozatali módok mind jóval drágábbak. Ezt a plusz költséget pedig a magyar családok és vállalkozások fizetnék meg.