Vészjelzés az Európai Parlamentből: ez egy előre kitervelt nyílt színi merénylet Magyarország ellen

Elemző Magyar Péterről: „Nincs 106 olyan embere, aki konyít valamit a politikához”
Dömötör Csaba Brüsszelből üzent: a Tisza Pártnak fontos szerep jutott az EP új magyarellenes döntésében
Dömötör Csaba, a Fidesz Európai parlamenti képviselő a legújabb Facebook-videójában elmondta, „szavazás volt az Európai Parlamentben (EP), ahol a szakbizottságok arról döntöttek, hogy 2026 január 1-től legyen tilos az orosz energiabehozatal Európába”.
A Parlament képviselőit azonban láthatóan egyáltalán nem érdekli, hogy ez egyes országokban áremelkedést, sőt akár ellátási zavarokat is okozhat
– emelte ki Dömötör Csaba.
A képviselő elmagyarázta, hogy az áremelkedés oka az lenne, hogy az orosszal szembeni alternatív energiabehozatali módok mind jóval drágábbak. Ezt a plusz költséget pedig a magyar családok és vállalkozások fizetnék meg.
„Ez egy előre kitervelt nyílt színi merénylet nemcsak a magyar rezsicsökkentés, hanem az európai gazdaság ellen” – fogalmazott a képviselő.
Dömötör Csaba rámutatott arra is, hogy Magyar Péteréknek jelentős szerep jutott ezen döntés meghozatalában.
A Tisza Párt képviselői ugyanis ennél a kulcsfontosságú szavazásnál nem nyomtak gombot.
Ennek oka, hogy a szakbizottsági szavazásokon van lehetőség helyettesítésre, így történhetett meg az, hogy Magyar Péterék helyett a néppárti képviselő társaik az orosz energiabehozatal ellen szavaztak.
A képviselő elmondta, hogy ez egy szándékos döntés volt, ugyanis a Tisza Párt képviselője, Lakos Eszter ott volt a helyszínen, viszont az ülésterembe csak a szavazás lezártával ment be.
Dömötör Csaba ugyanakkor megnyugtatott mindenkit, hogy ez még nem egy végleges döntés, hiszen a parlament után még a kormányok képviselői is megvitatják az ügyet, így Magyarországnak még van esélye kiállni a döntés ellen.
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP
