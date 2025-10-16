Ft
Brüsszelből Európai Parlamentben Tisza Pártnak Magyar Péter Dömötör Csaba

Vészjelzés az Európai Parlamentből: ez egy előre kitervelt nyílt színi merénylet Magyarország ellen

2025. október 16. 15:46

Dömötör Csaba Brüsszelből üzent: a Tisza Pártnak fontos szerep jutott az EP új magyarellenes döntésében

2025. október 16. 15:46
null

Dömötör Csaba, a Fidesz Európai parlamenti képviselő a legújabb Facebook-videójában elmondta, „szavazás volt az Európai Parlamentben (EP), ahol a szakbizottságok arról döntöttek, hogy 2026 január 1-től legyen tilos az orosz energiabehozatal Európába”.

A Parlament képviselőit azonban láthatóan egyáltalán nem érdekli, hogy ez egyes országokban áremelkedést, sőt akár ellátási zavarokat is okozhat

– emelte ki Dömötör Csaba.

A képviselő elmagyarázta, hogy az áremelkedés oka az lenne, hogy az orosszal szembeni alternatív energiabehozatali módok mind jóval drágábbak. Ezt a plusz költséget pedig a magyar családok és vállalkozások fizetnék meg.

„Ez egy előre kitervelt nyílt színi merénylet nemcsak a magyar rezsicsökkentés, hanem az európai gazdaság ellen” – fogalmazott a képviselő.

Dömötör Csaba rámutatott arra is, hogy Magyar Péteréknek jelentős szerep jutott ezen döntés meghozatalában. 

A Tisza Párt képviselői ugyanis ennél a kulcsfontosságú szavazásnál nem nyomtak gombot.

Ennek oka, hogy a szakbizottsági szavazásokon van lehetőség helyettesítésre, így történhetett meg az, hogy Magyar Péterék helyett a néppárti képviselő társaik az orosz energiabehozatal ellen szavaztak.

A képviselő elmondta, hogy ez egy szándékos döntés volt, ugyanis a Tisza Párt képviselője, Lakos Eszter ott volt a helyszínen, viszont az ülésterembe csak a szavazás lezártával ment be.

Dömötör Csaba ugyanakkor megnyugtatott mindenkit, hogy ez még nem egy végleges döntés, hiszen a parlament után még a kormányok képviselői is megvitatják az ügyet, így Magyarországnak még van esélye kiállni a döntés ellen.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

***

Dunhill67
2025. október 16. 17:04
mert ha továbbra is vásárolunk,akkor mi lesz...megbüntetnek és nem fizetik ki az évek óta,jogosan járó pénzeinket,hmm?...nyasgem
lendvaiildiko
2025. október 16. 16:55
Jogállamisági eljárás indítását kell kezdeni. Miféle demokrácia az, hogy Petru Ungureanu (Magyar Péter) mondjuk kávézni megy. Helyette besétál a bizottságba Véber Manfréd és a nevében szavaz.
Averti
2025. október 16. 16:32
Na, mennyit lóg Magyar Péter a munkahelyéről? Itt megnézheted: www. wheresmymep. eu/ spoil: elég sokat.
nempolitizalok-0
2025. október 16. 16:07
Úgyis leszarjuk.
