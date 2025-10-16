Elemző Magyar Péterről: „Nincs 106 olyan embere, aki konyít valamit a politikához”

„Egyetlen jelölt sincs” – Magyar Péterék el sem indulnak 2026-ban?
Teljes az inkompetencia a pártban.
Boros Bánk Levente szerint Varga Judit Magyar Péter Achilles-sarka.
A Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója, Boros Bánk Levente a Harcosok Órája legfrissebb adásában élesen bírálta Magyar Pétert és a Tisza Pártot, miután a pártelnök azt állította, hogy a Fidesz buszoztatással tölti meg a Békemenetet. Az elemző szerint éppen Magyar Péter az, aki másokat vádol azzal, amit maga is gyakorol, hiszen rendezvényein „mindig ugyanazok az arcok jelennek meg”.
Boros Bánk Levente úgy látja, a Tisza Pártban semmiféle újítás nincs, Magyar Péter „másolja a korábbi politikai mintákat”, és már most „belesimult a balliberális környezetbe”. Szerinte azonban ez a közeg „nem érti a népet”, és tipikusan „bel-budai, régi SZDSZ-es mentalitással közelít a társadalomhoz”.
„Ha megnézzük a különböző híreket Magyar Péterrel kapcsolatban, azt látjuk, hogy folyamatosan másol, nulla politikai innováció van a Tisza Pártban. Hány olyan felvételt láttunk, hogy ugyanazok az arcok köszöntek vissza?” – fogalmazott.
A Békemenet kapcsán az elemző emlékeztetett:
ez egy olyan országos rendezvény, amelyen a résztvevők önként, meggyőződésből vesznek részt, nem pedig érdekből.
Az adásban felidézte az első, 2012-es békemenetet, amikor „megtelt az Andrássy út, és a nemzetközi sajtó is beszámolt a hatalmas tömegről”. Szerinte a kormánypárti közösség erejét éppen az önkéntesség és a közösségépítő szellem adja, nem pedig a szervezettség vagy a buszoztatás.
Boros Bánk Levente úgy véli,
Magyar Péter szerepe Manfred Weber számára egyfajta „bábszerep”, amelyen keresztül az Európai Néppárt politikusa befolyást szerezhetne Magyarország felett.
A szakértő szerint Magyar Péter gyakran előremenekül és másokat hibáztat, amikor saját hibái kerülnek felszínre. A Tisza Párt „szenved a pártépítéssel”, és folyamatosan „lebukik a hazugságaival” – fogalmazott az elemző.
A volt igazságügyi miniszter, Varga Judit politikai visszatérésétől Boros Bánk Levente szerint kifejezetten tart Magyar Péter. A szakértő úgy véli:
Varga Judit Magyar Péter Achilles-sarka, mivel számtalan olyan történetet ismerhet, amely kellemetlen lehet a Tisza Párt elnökére nézve.
Boros Bánk Levente végül arról is beszélt, hogy láthatóan a Tisza Párt jelöltállítása is nehézkesen halad. Mint fogalmazott: „Nincs 106 olyan embere, aki konyít valamit a politikához”.
Az elemző szerint Magyar Péter személyes indulatból, nem pedig politikai vízióból építkezik, és „mindenkibe beleköt, aki kérdéseket tesz fel neki”. Ez pedig – Boros Bánk Levente szerint – nem vezethet hosszú távú sikerhez. „Negatív programmal lehet ugyan politikai tőkét kovácsolni, de csak pozitív politikai programmal lehet országot építeni” – szögezte le.
