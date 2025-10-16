Elemző Magyar Péterről: „Nincs 106 olyan embere, aki konyít valamit a politikához”

A Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója, Boros Bánk Levente a Harcosok Órája legfrissebb adásában élesen bírálta Magyar Pétert és a Tisza Pártot, miután a pártelnök azt állította, hogy a Fidesz buszoztatással tölti meg a Békemenetet. Az elemző szerint éppen Magyar Péter az, aki másokat vádol azzal, amit maga is gyakorol, hiszen rendezvényein „mindig ugyanazok az arcok jelennek meg”.

„Nulla politikai innováció”

Boros Bánk Levente úgy látja, a Tisza Pártban semmiféle újítás nincs, Magyar Péter „másolja a korábbi politikai mintákat”, és már most „belesimult a balliberális környezetbe”. Szerinte azonban ez a közeg „nem érti a népet”, és tipikusan „bel-budai, régi SZDSZ-es mentalitással közelít a társadalomhoz”.

„Ha megnézzük a különböző híreket Magyar Péterrel kapcsolatban, azt látjuk, hogy folyamatosan másol, nulla politikai innováció van a Tisza Pártban. Hány olyan felvételt láttunk, hogy ugyanazok az arcok köszöntek vissza?” – fogalmazott.

A Békemenet kapcsán az elemző emlékeztetett: