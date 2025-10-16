Ft
Tisza Párt Magyar Péter buszoztatás Békemenet Fidesz Boros Bánk Levente

Elemző Magyar Péterről: „Nincs 106 olyan embere, aki konyít valamit a politikához”

2025. október 16. 14:33

Boros Bánk Levente szerint Varga Judit Magyar Péter Achilles-sarka.

2025. október 16. 14:33
null

A Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója, Boros Bánk Levente a Harcosok Órája legfrissebb adásában élesen bírálta Magyar Pétert és a Tisza Pártot, miután a pártelnök azt állította, hogy a Fidesz buszoztatással tölti meg a Békemenetet. Az elemző szerint éppen Magyar Péter az, aki másokat vádol azzal, amit maga is gyakorol, hiszen rendezvényein „mindig ugyanazok az arcok jelennek meg”.

„Nulla politikai innováció”

Boros Bánk Levente úgy látja, a Tisza Pártban semmiféle újítás nincs, Magyar Péter „másolja a korábbi politikai mintákat”, és már most „belesimult a balliberális környezetbe”. Szerinte azonban ez a közeg „nem érti a népet”, és tipikusan „bel-budai, régi SZDSZ-es mentalitással közelít a társadalomhoz”.

„Ha megnézzük a különböző híreket Magyar Péterrel kapcsolatban, azt látjuk, hogy folyamatosan másol, nulla politikai innováció van a Tisza Pártban. Hány olyan felvételt láttunk, hogy ugyanazok az arcok köszöntek vissza?” – fogalmazott.

A Békemenet kapcsán az elemző emlékeztetett: 

ez egy olyan országos rendezvény, amelyen a résztvevők önként, meggyőződésből vesznek részt, nem pedig érdekből. 

Az adásban felidézte az első, 2012-es békemenetet, amikor „megtelt az Andrássy út, és a nemzetközi sajtó is beszámolt a hatalmas tömegről”. Szerinte a kormánypárti közösség erejét éppen az önkéntesség és a közösségépítő szellem adja, nem pedig a szervezettség vagy a buszoztatás.

Magyar Péter és Manfred Weber viszonya

Boros Bánk Levente úgy véli, 

Magyar Péter szerepe Manfred Weber számára egyfajta „bábszerep”, amelyen keresztül az Európai Néppárt politikusa befolyást szerezhetne Magyarország felett. 

A szakértő szerint Magyar Péter gyakran előremenekül és másokat hibáztat, amikor saját hibái kerülnek felszínre. A Tisza Párt „szenved a pártépítéssel”, és folyamatosan „lebukik a hazugságaival” – fogalmazott az elemző.

„Magyar Péter Achilles-sarka”

A volt igazságügyi miniszter, Varga Judit politikai visszatérésétől Boros Bánk Levente szerint kifejezetten tart Magyar Péter. A szakértő úgy véli: 

Varga Judit Magyar Péter Achilles-sarka, mivel számtalan olyan történetet ismerhet, amely kellemetlen lehet a Tisza Párt elnökére nézve.

Boros Bánk Levente végül arról is beszélt, hogy láthatóan a Tisza Párt jelöltállítása is nehézkesen halad. Mint fogalmazott: Nincs 106 olyan embere, aki konyít valamit a politikához”.

Az elemző szerint Magyar Péter személyes indulatból, nem pedig politikai vízióból építkezik, és „mindenkibe beleköt, aki kérdéseket tesz fel neki”. Ez pedig – Boros Bánk Levente szerint – nem vezethet hosszú távú sikerhez. „Negatív programmal lehet ugyan politikai tőkét kovácsolni, de csak pozitív politikai programmal lehet országot építeni” – szögezte le.

llnnhegyi
2025. október 16. 15:10
Magyar 🐒🐓 Júdás Péter csapatai : TISZA szigetek, a TISZA Világ, A TISZA párt fröccskölődők, gyűlölködők, erőszakos tagjaiból állnak!
Lami66
2025. október 16. 14:59
106??? Három sincs, bakker.
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
•••
2025. október 16. 14:45 Szerkesztve
Fidesz az elmúlt 15 évben bizonyította az inkompetenciáját. 15 éve uszítanak, mutogatnak másra miközben rabolják a népet, eltörlik a föld felszínéről az egészségügyet, lakhatás, oktatás béka segge alatt van a saját érdekükben. A diktátorok, véreskezűek mellé állnak folyamatosan. Felelősséget semmiért sem vállalnak pedig mindenről Ők tehetnek ami ma van ebben az országban. Nem kell ezt túlgondolni. 15 év teljhatalmú kormányzás után azzal kellene kampányolni, hogy rendbe tettük a közlekedést, az oktatást, az egészségügyet és boldogulnak az emberek. Ehelyett pár hónappal a választások előtt egy ellenzéki párttal, egy több ezer km-re levő várossal és egy megtámadott országgal riogatnak. Aki ezt nem látja át vagy nem érdekli, az bődületesen ostoba. De szerencsére egyre kevesebben vagytok.
Tegnap
2025. október 16. 14:45
Könnyű a poloskának, neki egy fél busz is elég a megatüncijeihez. Azokra már ingyen buszozással sem nagyon mennek.
