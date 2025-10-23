Ft
10. 23.
csütörtök
10. 23.
csütörtök
Rendkívüli!

Beszédes üzenetet tett közzé Orbán Viktor – kövesse élőben a Békemenetet a Mandineren! (VIDEÓ)

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
békepárti kiállás 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknap háborúellenes Magyar Péter Békemenet Orbán Viktor

Békemenet: rengetegen tartanak a Kossuth tér irányába (GALÉRIA)

2025. október 23. 10:38

Tizenegyedik alkalommal tart Békemenet néven seregszemlét a kormányoldal október 23-án. A Békemenet helyszíni fotóit itt érhetik el.

2025. október 23. 10:38
null

Október 23-án Budapesten nagyobb politikai rendezvények is lesznek. A nemzeti oldal Békemenetet tart, aminek végén felszólal Orbán Viktor miniszterelnök. Arról, hogy hol lesz a Békemenet, milyen lezárásokra számíthat, IDE és IDE kattintva olvashat többet.

Békemenet: a helyszíni fotókat itt érhetik el
Békemenet: a helyszíni fotókat itt érhetik el

Megemlékezések, politikai rendezvények az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján. Október 23-án Budapesten a nemzeti oldal Békemenetet tart, aminek végén felszólal Orbán Viktor miniszterelnök.

Békemenet: ezért vonul fel a nemzeti oldal

  • „A mostani Békemenet fontossága a legelső, 2012-es esemény fontosságához mérhető, mert akkor szorongatta úgy külföldről a kormányt a birodalom-építő erő, ahogy most” – fogalmazott a már a tizenhárom évvel ezelőtti esemény szervezésében is részt vevő Bayer Zsolt publicista az október 23-ára meghirdetett újabb békepárti demonstráció kapcsán.
  • Orbán Viktor miniszterelnök korábban jelezte, újabb Békemenet lesz a fővárosban, mert a célul kitűzött „digitális honfoglalás” mellett továbbra sem mondanak le a személyes találkozásról, aminek erejét már számtalanszor bizonyították.
  • A mostani, háborúellenes tüntetés céljáról a kormányfő a Mandinernek adott interjújában azt mondta: soha nem volt ennyire aktuális a Békemenet névválasztása – ezzel a Kelet-Európában tomboló háború mellett az Európai Unió Ukrajna felvételére irányuló törekvéseire is utalt.

Élő közvetítésünket ITT érheti el:

Percről percre közvetítésünket ITT érheti el:

Megemlékezések, politikai rendezvények az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján. Október 23-án Budapesten két nagyobb rendezvény is lesz: a nemzeti oldal Békemenetet tart, aminek végén felszólal Orbán Viktor miniszterelnök; a Magyar Péter vezette Tisza Párt az elmúlt hónapok fényében is vitatható, háborúpárti felvonulása pedig 14 órakor indul a Deák Ferenc térről, és majd a Hősök terén ér véget.

Kövesse percről percre közvetítésünket!

Képek forrása: Ficsor Márton / Mandiner

nuevoreynuevaley
2025. október 23. 12:08
egy kepen sincsenek rengetegen, de meg sokan se dronokat izzitsatok
Válasz erre
0
0
kimirszen
2025. október 23. 12:08
Nézzétek a videót. Hol is van a mandiner stúdiója?
Válasz erre
0
0
jetilovag
2025. október 23. 11:46
örömmel konstatálom, hogy az elején tévedtem...sokan leszünk!... bár az első képsorok nem ezt mutatták...Hajrá Magyarország!
Válasz erre
3
0
jetilovag
2025. október 23. 11:43
a karigenya bebiciklizett a béke menetbe...páran beszóltak neki...de ..ennyivel megúszta.....pedig biztos provokállni ment ki....
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!