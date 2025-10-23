Békemenet: rengetegen tartanak a Kossuth tér irányába (GALÉRIA)

Ezzel számoljon október 23-án, ha a belvárosba tart: akár Orbán Viktorral is összefuthat
Az ünnepségek miatt a fővárosban – különösen a belvárosi szakaszokon – jelentős forgalomkorlátozásokra és útlezárásokra kell számítani.
Tizenegyedik alkalommal tart Békemenet néven seregszemlét a kormányoldal október 23-án. A Békemenet helyszíni fotóit itt érhetik el.
Megemlékezések, politikai rendezvények az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján. Október 23-án Budapesten a nemzeti oldal Békemenetet tart, aminek végén felszólal Orbán Viktor miniszterelnök.
Megemlékezések, politikai rendezvények az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján. Október 23-án Budapesten két nagyobb rendezvény is lesz: a nemzeti oldal Békemenetet tart, aminek végén felszólal Orbán Viktor miniszterelnök; a Magyar Péter vezette Tisza Párt az elmúlt hónapok fényében is vitatható, háborúpárti felvonulása pedig 14 órakor indul a Deák Ferenc térről, és majd a Hősök terén ér véget.
