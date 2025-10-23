Békemenet: rengetegen tartanak a Kossuth tér irányába (GALÉRIA)

„A mostani Békemenet fontossága a legelső, 2012-es esemény fontosságához mérhető, mert akkor szorongatta úgy külföldről a kormányt a birodalom-építő erő, ahogy most” – fogalmazott a már a tizenhárom évvel ezelőtti esemény szervezésében is részt vevő Bayer Zsolt publicista az október 23-ára meghirdetett újabb békepárti demonstráció kapcsán.

Orbán Viktor miniszterelnök korábban jelezte, újabb Békemenet lesz a fővárosban, mert a célul kitűzött „digitális honfoglalás” mellett továbbra sem mondanak le a személyes találkozásról, aminek erejét már számtalanszor bizonyították.

A mostani, háborúellenes tüntetés céljáról a kormányfő a Mandinernek adott interjújában azt mondta: soha nem volt ennyire aktuális a Békemenet névválasztása – ezzel a Kelet-Európában tomboló háború mellett az Európai Unió Ukrajna felvételére irányuló törekvéseire is utalt.

Megemlékezések, politikai rendezvények az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapján. Október 23-án Budapesten két nagyobb rendezvény is lesz: a nemzeti oldal Békemenetet tart, aminek végén felszólal Orbán Viktor miniszterelnök; a Magyar Péter vezette Tisza Párt az elmúlt hónapok fényében is vitatható, háborúpárti felvonulása pedig 14 órakor indul a Deák Ferenc térről, és majd a Hősök terén ér véget.