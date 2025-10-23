Ft
10. 23.
csütörtök
rendezvény MÁV Békemenet BKK forgalom Kossuth Lajos tér Orbán Viktor

Ezzel számoljon október 23-án, ha a belvárosba tart: akár Orbán Viktorral is összefuthat

2025. október 23. 07:32

Október 23-án, az ünnepségek miatt a fővárosban – különösen a belvárosi szakaszokon – jelentős forgalomkorlátozásokra és útlezárásokra kell számítani. Politikai rendezvények is lesznek: a nemzeti oldal Békemenetet tart, a Tisza Párt háborús menete 14 órakor indul a budapesti Deák Ferenc térről és a Hősök terén ér véget.

Az október 23-i rendezvények között szerepel a Békemenet: indulás az Elvis Presley térről, majd vonulás a Margit hídon, Nyugati téren és Alkotmány utcán keresztül a Kossuth térre, ahol előzetes számítások szerint 13:00-kor beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök.

Az október 23-i forgalomkorlátozások részletei
Az október 23-i forgalomkorlátozások részletei:

  • 10:00-20:00 között lezárják a Műegyetem rakpartot a Bertalan Lajos utca és Szent Gellért tér között. 
  • 15:00-21:00 között a II. kerületben a Bem József tér teljes területe lezárt. 
  • 12:00-22:00 között az Andrássy út egyes szakaszait, illetve a Hősök terét, Állatkerti körutat, Kós Károly sétányt és Olof Palme sétányt is lezárják.

A közösségi közlekedésben is változások lesznek:

  • A MÁV‑csoport hosszabb vonatokat és több járatot indít, hogy az ünnepi rendezvényekre utazók és az idegenforgalmi célpontok felé menők kényelmesebben közlekedhessenek.
  • A vonatok október 23-án ünnepnapi, 24-én és 25-én is ünnepnapi, 26-án vasárnapi menetrend szerint közlekednek. 
  • A BKK jelezte, hogy a belvárosban – a Kossuth Lajos tér környékén, Margit híd–Kossuth tér között és a Deák Ferenc téren – útvonal- és járatmódosításokra lehet számítani. Villamos- és buszjáratok is más útvonalon közlekedhetnek. Részleteket IDE kattintva olvashat.

Az érintett közlekedési zónákban a megállási tilalmak betartására felhívják a figyelmet: ha valaki parkolt az ilyen övezetekben, az elszállítással és a 06-80-180-780-as zöldszámon tud érdeklődni. Az ünnephez köthető szakaszos és időszakos lezárásokról, valamint a megállási tilalmakról a rendőrségi oldalon lehet részletesen tájékozódni.

SzaboGeza
•••
2025. október 23. 07:40 Szerkesztve
Jó reggelt Miniszter Elnök úr!!! Üdv a városban!!!:))
