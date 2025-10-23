Ezzel számoljon október 23-án, ha a belvárosba tart: akár Orbán Viktorral is összefuthat

Itt a 11. Békemenet! – és talán soha nem volt még annyira fontos, mint most
Tizenegyedik alkalommal tart Békemenet néven seregszemlét a kormányoldal október 23-án. Felidézzük a korábbi események jelentőségét és fő üzeneteit.
Október 23-án, az ünnepségek miatt a fővárosban – különösen a belvárosi szakaszokon – jelentős forgalomkorlátozásokra és útlezárásokra kell számítani. Politikai rendezvények is lesznek: a nemzeti oldal Békemenetet tart, a Tisza Párt háborús menete 14 órakor indul a budapesti Deák Ferenc térről és a Hősök terén ér véget.
Az október 23-i rendezvények között szerepel a Békemenet: indulás az Elvis Presley térről, majd vonulás a Margit hídon, Nyugati téren és Alkotmány utcán keresztül a Kossuth térre, ahol előzetes számítások szerint 13:00-kor beszédet mond Orbán Viktor miniszterelnök.
Az érintett közlekedési zónákban a megállási tilalmak betartására felhívják a figyelmet: ha valaki parkolt az ilyen övezetekben, az elszállítással és a 06-80-180-780-as zöldszámon tud érdeklődni. Az ünnephez köthető szakaszos és időszakos lezárásokról, valamint a megállási tilalmakról a rendőrségi oldalon lehet részletesen tájékozódni.
Nyitókép: Facebook