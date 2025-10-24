Ft
Budapesti békecsúcs Brüsszel Orbán Viktor

Orbán Viktor a Mandinernek: Stand by állapotban vagyunk, a budapesti békecsúcs napirenden van (VIDEÓ)

2025. október 24. 07:07

A kormányfő megerősítette, a háttérben dolgozik a békecsúcsot előkészítő munkacsoport.

2025. október 24. 07:07
null

Pócza István, a Stratéga és a Harctér műsorvezetője Brüsszelben az Európai Tanács ülése után kérdezte Orbán Viktor miniszterelnököt, aki választ adott arra a kérdésre, hogy Európa készen áll-e a békecsúcsra.

„A budapesti békecsúcs napirenden van. Emlékezzünk, hogyan jött létre a közel-keleti békecsúcs. Szombaton este kaptam egy levelet, hogy hétfőn rendezik. Az ilyen tárgyalások jól beazonosítható kérdéseken függnek. Van 3-4 ügy, amiben nem tudtak megegyezni az amerikaiak és az oroszok, de folyamatosan tárgyalnak és bármikor megegyezhetnek. Ha sikerül, nagyon gyorsan tető alá lehet hozni egy béketanácskozást.

Magyarországon stand by állapotban vagyunk.

Van egy előkészítő munkacsoportunk, amely dolgozik, helyszín, biztosítás, rengeteg technikai kérdés adódik. Dolgozik a békecsúcsot előkészítő munkacsoport. Európának nem az orosz–amerikai tárgyalásokra kellene készen állnia, hanem meggyőződésem szerint tárgyalásokat kellene kezdeményeznie az oroszokkal, pont azt kellene csinálnia tükörszerűen, mint, amit az amerikaiak elnöke csinál” – hangsúlyozta a magyar kormányfő, majd így folytatta:

„Ha már megtörte a jeget, mert korábban az volt, hogy a nyugatiak nem állnak szóba az oroszokkal. Emellett lehetett felhozni érveket, de ennek vége, az amerikai elnök megtörte ezt a jeget, van közvetlen, személyes érintkezés az amerikai elnök és az oroszok elnöke között.

Nem látom be, hogy miért nincs ugyanilyen érintkezés és diplomáciai kapcsolat az Európai Unió és Oroszország között. Ez számomra nem fogható fel.

Szerintem ha nem akarunk kiszorulni az Európáról szóló döntésekből, akkor ott kell lennünk a tárgyalásoknál és nem úgy, hogy bekéredzkedünk mások tárgyalására, hanem saját jogon kell tárgyalást, diplomáciai akciót indítani” – fogalmazott stábunknak Orbán Viktor.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

