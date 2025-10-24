Orbán Viktor a Mandinernek: Stand by állapotban vagyunk, a budapesti békecsúcs napirenden van (VIDEÓ)

„A budapesti békecsúcs napirenden van. Emlékezzünk, hogyan jött létre a közel-keleti békecsúcs. Szombaton este kaptam egy levelet, hogy hétfőn rendezik. Az ilyen tárgyalások jól beazonosítható kérdéseken függnek. Van 3-4 ügy, amiben nem tudtak megegyezni az amerikaiak és az oroszok, de folyamatosan tárgyalnak és bármikor megegyezhetnek. Ha sikerül, nagyon gyorsan tető alá lehet hozni egy béketanácskozást.

Magyarországon stand by állapotban vagyunk.

Van egy előkészítő munkacsoportunk, amely dolgozik, helyszín, biztosítás, rengeteg technikai kérdés adódik. Dolgozik a békecsúcsot előkészítő munkacsoport. Európának nem az orosz–amerikai tárgyalásokra kellene készen állnia, hanem meggyőződésem szerint tárgyalásokat kellene kezdeményeznie az oroszokkal, pont azt kellene csinálnia tükörszerűen, mint, amit az amerikaiak elnöke csinál” – hangsúlyozta a magyar kormányfő, majd így folytatta: